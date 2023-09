Galvas (17) řádí jako útočník. Olomouc opustil kvůli lidem a prostředí

Jakmile přeskočí mantinel a vydá se dovádět na led, těžko z něj spouštíte oči. Energie a sebedůvěra z něj sálá a čiší, k tomu výtečný pohyb, interesantní zručnost, výborné čtení hry, správné rozhodování. Tenhle borec nejen že ví, co se na placu přesně děje, on i dobře ví, co se bude dít za pár vteřin. Tohle je budoucnost českého hokeje! Tomáš Galvas, sedmnáctiletý obránce, který naštval Olomouc a baví Liberec. „V Olomouci určitě nebyli šťastní, ale dopadlo to takhle. Jsem rád, že můžu jít cestou Liberce,“ pravil po výhře 3:2 nad Kladnem.

Ve středu večer poprvé oblékl dres Bílých Tygrů, vydřenou výhru nad Kladnem 3:2 v 5. extraligovém kole podpořil třetím a vítězným gólem. „Jsem strašně spokojený. Hlavně, že jsme vyhráli, tři body jsme už potřebovali. Ten gól už byl trochu navíc,“ usmíval se v rámci obvyklé odpovědi.

Na hokejové Hané bylo kolem něj vždy slušné haló. To když ve dvanácti (!) letech nastoupil za olomoucký dorost, v patnácti hrál za juniorku. Jasná předzvěst, že tady klíčí talent jako blázen. Stylem hry se nápadně podobá bratrovi Jakubovi (24), jenž odehrál šest zápasů za Chicago v NHL a nyní válčí v Malmö.

Tomáš Galvas si loni v prosinci v Karlových Varech jako šestnáctiletý bažant odbyl debut v dospělé extralize, v sezoně přidal ještě pět dalších startů. Olomouc si nejmladšího z rodu Galvasů chystala na stálé angažmá v nejvyšší soutěži, nechtěla nic uspěchat, spíš to viděla tak, že junák potřebuje ještě nabrat svaly. Jenže… Cesta trpělivosti nebyla tou vysněnou pro účastníka vydařeného prázdninového Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi.

Zasvištělo liberecké laso Filipa Pešána a brzy bylo vymalováno. Vábení pod Ještěd bylo podpořené i přítomností Borise Žabky, jenž se na sever vydal právě z Olomouce a Galvase perfektně zná. Slovo dalo slovo a obletovaný bažant ve středu poprvé nastoupil za Tygry. Z tohohle transferu v táboře Mory radost mít nemohli… Ovšem jak říká Pešán: „Nikoho jsem neškrtil a nekradl.“

Galvas přikyvuje. „Od Liberce jsem měl nabídku už v létě, jenom jsem ještě přemýšlel, jestli nezkusit zahraničí. Nakonec jsem se vydal českou cestou. Na zahraničí jsem se úplně necítil, zatím jsem byl pořád hlavně doma. Takže jsem nejprve chtěl udělat krok v rámci Čech. Myslím, že jde o správnou volbu,“ věří.

Zásadní roli v jeho příchodu na sever sehrál jeho nový kouč. „S panem trenérem Pešánem jsem to nejvíc řešil. Vzal mě sem a ukázal mi, jak to tady chodí. Podle toho jsem se rozhodoval. A samozřejmě jsem to konzultoval s rodinou. Všichni měli nějaký názor, vše jsem si poslechl a podle toho se rozhodl,“ doplnil.

S čekáním na první velké skandování svého jména neotálel. Čas 7:38 byl jeho čas. Navíc šlo o výstavní gól, když se vydal do úniku dvou na jednoho. Ano, jako bek. To jej přesně symbolizuje. Správná drzost.

Je tam, kde má a kde by mohl být, aby týmu přinesl užitek. Vzadu si odvede práci solidně – úměrně věku, zároveň si dovolí lehce zariskovat a vydat se dopředu ve správnou chvíli. Tak jak se to má. Kladenského gólmana Bowa překonal zakončením mezi nohy. Jako mazák. „Chtěl jsem podpořit útok, byl tam Osky (Flynn), nahrál mi před bránu, já už jen udělal blafák do bekhendu a zakončil jsem,“ popsal stejně suše, jako suše skóroval.

Po středě na něj budou jiná měřítka. On je ale schopen je naplňovat. Důvěřuje lidem kolem sebe, že ho v tom podpoří. Ostatně, v tom vnímá rozdíl mezi Libercem a Olomoucí. „Je tu daleko víc trenérů, kteří se mně mohou věnovat, je tady daleko lepší prostředí. Určitě si myslím, že mě připraví líp…“

Tak a je to venku. „V Olomouci určitě nebyli šťastní, ale dopadlo to takhle. Jsem rád, že můžu jít cestou Liberce. Samozřejmě si tady všechno musím vybojovat, zadarmo bych to neměl v Olomouci ani tady. Ale v Liberci vnímám větší konkurenci.“

Pokud půjdou dál věci podle ideálních představ, za rok zkraje léta Galvase čeká draft NHL a osobní nárok na velmi slušné umístění. V reálu však k jeho životu ještě patří středoškolské studium. „Zrovna to řeším. V tomto týdnu se rozhodne, jestli ji budu dělat dálkově v Olomouci, kde studuju logistiku, chemii a sportovní management, nebo budu chodit normálně do školy v Liberci,“ líčí možnosti.

Hokejová Olomouc vedle toho, že přišla o hráče s blyštivou budoucností, přijde nejspíš o pěkné peníze z NHL. Pokud Galvas podepíše kontrakt v elitní lize jako příslušník extraligy, jeho poslední klub dostane největší podíl ze zhruba sedmimilionové sumy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. J. Dvořák, 05:04. Filippi, 07:38. Galvas Hosté: 32:32. Ticháček, 37:21. Tralmaks Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – J. Dvořák, McCoshen, Melancon, Ivan, Petrovický, Derner, Galvas – Flynn, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Bulíř (A) – Birner (C), Pérez, Klíma – Vlach, Šír, Gajda. Hosté: Bow (9. Brízgala) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Martenet, Babka, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík (A) – M. Procházka, Melka, Beran. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Klouček, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4776 diváků

