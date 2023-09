Odveta za finále? Motivace na milion procent, hlásil Blain po demolici 5:0

V kabině o tom před zápasem nemluvili, ale pro nového kapitána hradeckého Mountfieldu byla odveta za prohrané finále s Třincem obrovskou motivací. „Pro mě tak milion procent,“ usmíval se kanadský obránce Jérémie Blain. V duelu 6. kola Tipsport extraligy to bylo znát. Urostlý bek dal dva góly, na jeden přihrál a výrazně se podílel na demolici Ocelářů 5:0. Znovu ukázal, že patří k nejlepším zadákům soutěže.

Hradecké vítězství bylo zasloužené. Byli živější, aktivnější, nebezpečnější. I přes početnou marodku se v Třinci vyhecovali k velmi slušnému výkonu. Kromě Patrika Bartošáka , Aleše Jergla a Jordanna Perreta jim chyběl i kapitán Jan Eberle. Céčko na dres tak poprvé dostal právě Jérémie Blain.

„Je to pro mě velká čest,“ neskrýval jedenatřicetiletý Kanaďan, který v Hradci Králové hraje od roku 2020. „Máme tady skvělou partu kluků, je pro mě opravdu pocta je vést, fajn pocit.“

Na led sice poprvé v sezoně naskočil i matador Radek Smoleňák, ale Blainova volba byla pro trenéry poměrně jasná. I když... „Jako nemáme jenom jednoho gólmana, tak nemáme jednoho kapitána,“ komentoval asistent Peter Frühauf. „Kapitánů máme tak čtyři, pět. Pokaždé si někdo vezme slovo, nebereme to tak, že kapitán jen ten, co má céčko a zbytek ho musí poslouchat. Nemyslím, že Jérémie dělal něco speciálního, choval se jako kapitán i předtím. Vzal to za Ebyho skvěle, dovedl mužstvo k vítězství, zaslouží si kredit.“

V Třinci byl Blain u klíčových momentů. Při svém prvním gólu na 3:0 ve 25. minutě si vyloženě vychutnal bývalého parťáka a spoluhráče Richarda Nedomlela. Naznačil střelu, Nedomlel šel k ledu a Blain se kolem něj dostal pohodlně za bránu.

„Viděl jsem po buly Davida Šťastného , chtěl jsem mu přihrávat, ale pak jsem si všimnul, že je proti mě Nedo a šel dolů,“ popisoval Blain. „Tak jsem si řekl, jdu kolem něho, je to velký chlap.“ Pohotový pak byl i za třineckou bránou. Objel ji a na dlouhou hokejku puk mazácky zasunul k opuštěné pravé tyčce. „Všiml jsem si, že Mazi (Marek Mazanec) vypadl ze své pozice, zkusil jsem to. Tohle zakončení zpoza brány jsem nikdy dřív v zápase neudělal, ale fungovalo.“

Další trefu pak přidal hned na začátku poslední třetiny umístěnou dělovkou v přesilovce od modré. Přesně zapadla za Mazance, který přes chumel hráčů neviděl nic. „Kvalitní obránce, víme, že je ofenzivní, ale ty góly, co dnes dal, to byly spíš naše chyby,“ glosoval Blainovu bilanci třinecký útočník Daniel Voženílek.

Klíčový faktor zápasu kromě hradeckého pohybu, nasazení a jistého Henriho Kiviaha v bráně? Přesilovky. „Absolutně,“ přitakal Blain. „Jednak jsme je všechny ubránili, Třinec má podle mého nejlepší přesilovky v lize. A my dali z přesilovek dva góly. Velmi důležité, byl to rozdíl.“

Ocenil i gólmana Kiviaha, který od nástupu na led po zranění Bartošáka nedostal gól. Sérii drží takřka 98 minut. A gól nedostal ani při záskoku v Kolíně proti Znojmu v Chance lize. „Kivi je dobrý parťák, pořád pracuje na tréninku tvrdě, chtěl jsem, aby měl nulu. Jsem rád, že se to povedlo,“ dodal Blain.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:57. Miškář, 21:19. Pavelka, 24:29. Blain, 40:40. Blain, 49:24. Okuliar Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Kiviaho (Soukup) – Blain (C), Jank (A), Pavelka, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Jasper, Miškář (A), R. Pavlík – Chalupa, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Zachar – Smoleňák, Moravec, Pilař. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Lederer, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 104 diváků

