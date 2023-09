Hradec zničil Třinec 5:0! Sparta dál bez prohry. Čtvrtý pád Vítkovic v řadě

Sparťan Miroslav Forman se pouští do olomouckého útočníka Lukáše Nahodila • ČTK / Vondrouš Roman

Karlovarský kapitán Jiří Černoch vráží do Miroslava Muchy z Liberce • ČTK / Kubeš Slavomír

Pardubický střelec Lukáš Radil tečuje puk do branky Samuela Hlavaje z Plzně • ČTK / Taneček David

Karlovarský útočník Iika Kangasniemi se cpe do branky Dávida Hrenáka z Liberce • ČTK / Kubeš Slavomír

Útočník Motoru Brant Harris zvedá ruce do vzduchu po překonání vítkovického brankáře Lukáše Klimeše • ČTK / Václav Pancer

Tvrdá odplata za prohraný boj o titul. Hradečtí hokejisté v první sezonní repríze posledního finále play off rozstříleli úřadujícího mistra z Třince 5:0. Sparta nepoznala přemožitele ani v 6. kole Tipsport extraligy, Olomouc porazila na svém hřišti 4:0. Brněnská Kometa zvítězila 4:1 v Kladně a na kontě má druhou výhru za sebou. Vítkovice padly 1:2 v Českých Budějovicích a připsaly si již čtvrtou prohru v řadě. Karlovy Vary přestřílely Liberec a vyhrály 5:2. Stejný výsledek se povedl i Litvínovu proti Mladé Boleslavi (5:2). Pardubice skolily Plzeň 4:1.

Blain řídil demolici mistra

Třinec začal aktivně a Kundrátek se blýskl individuálním průnikem, který ale zneškodnil Kiviaho. Hradec udeřil z první vážnější akce. Pavelka udržel pod tlakem útočné pásmo a po elegantní zadovce Jaspera vymetl Miškář střelou z pravého kruhu horní růžek třinecké branky.

Ve zbytku první třetiny Mazanec několikrát zachránil domácí od druhého gólu. Kryl teč Jaspera, špičkou brusle vyrazil pokus Pilaře a v přečíslení dva na jednoho na něj nevyzrál v oslabení ani Zachar.

Hosté si na začátku prostřední části vše vynahradili. Šťastný ještě nevyužil zaváhání Nedomlela, v úniku jej ale fauloval Kundrátek a následnou přesilovou hru ukončil už po deseti sekundách Pavelka. Jeho milimetrová rána z pravého kruhu zapadla do branky od tyčky. Vzápětí vystřihl parádu Blain. Kanadský obránce naznačil z pravé strany střelu, obkroužil branku a zasunul puk u tyčky.

S Třincem mohlo být ještě hůře. Zachar ale v oslabení nepřekonal z úniku Mazance a domácí přečkali i krátké oslabení ve třech proti pěti. Na začátku třetí třetiny už ale v klasické přesilové hře zvýšil Blain přesnou střelou od modré čáry.

Hradec Králové, který postrádal čtyři hráče (Bartošák, Filip Pavlík, Jergl a Perret) kontroloval zápas bez větších problémů a v 50. minutě ještě dokonal pomstu za jarní finále Okuliar. V závěru ještě rozhodčí vyloučili Voženílka a Marcela za bitku. O nulu nepřipravil Kiviaha ani Daňo.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Třinec): „Měli jsme velmi dobrý pohyb zhruba osm minut do naší první přesilovky. Ta nám vůbec nevyšla, a jako bychom ztratili momentum. Víceméně to trvalo během celého zápasu. Přesilovky nám nevycházely, naopak v oslabení jsme dvakrát inkasovali. Speciální týmy byly důležitou součástí zápasu. Hráli jsme jinak komplikovaně, odskakovaly nám puky. Vymýšleli jsme věci, které nechceme dělat. Velmi těžce jsme se dostávali do šancí, a když jsme se si nějakou vypracovali, tak jsme ji neproměnili. Soupeř trestal z protiútoků, byl silnější v osobních soubojích. Vyhrál zaslouženě.“

Peter Frühauf (Mountfield HK): „V úvodu i v určitých okamžicích během zápasu nás zachránil Kiviaho. Paradoxně jsme z první šance dali gól, trošku nás uklidnil a soupeře možná znervózněl. Myslím si, že rozhodly speciální týmy. V přesilovce jsme se nakopávali a mám pocit, že soupeř se ve svých dostal trochu dolů. Ale byli nebezpeční. Měli úseky, kdy se mohli dostat na kontakt a podržel nás skvělý brankář. Nechci moc chválit, ve hře bylo i z naší strany hodně chyb. Ale podali jsme týmový výkon a a to se možná přeneslo i do přesilových her.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:57. Miškář, 21:19. Pavelka, 24:29. Blain, 40:40. Blain, 49:24. Okuliar Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Kiviaho (Soukup) – Blain (C), Jank (A), Pavelka, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Jasper, Miškář (A), R. Pavlík – Chalupa, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Zachar – Smoleňák, Moravec, Pilař. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Lederer, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 104 diváků

Kubík zařídil Ostravanům další krach

Jihočeši v porovnání s předchozími zápasy nastoupili v pozměněné sestavě. Poprvé po dlouhodobém zranění se objevil na ledě zkušený obránce Vráblík a jeho přítomnost byla znát. Aktivněji však začali hosté. Již po několika vteřinách od úvodního buly zaměstnal Hrachovinu ranou od modré čáry Raskob a následovaly další střelecké pokusy.

Následně si Vítkovice vynutily první přesilovou hru, ale domácí se bránili pozorně. Budějovický tým nabíral tempo a vítkovický gólman Klimeš musel zastavovat střely Vráblíka, Doudery a Vopelky. Na protější straně zahrozili Claireaux s Dejem, ale přečíslení dva na jednoho skončilo nezdarem. Hezkou akci vymyslel Kubík, jenž zpětnou přihrávkou našel Harrise, ani jeho střela však nenašla cíl.

Do druhé části vstoupili znovu lépe hosté a vynutili si další přesilovku. Motor se ubránil, ale sotva Pýcha naskočil z trestné lavice do hry, napřáhl v mezikruží Bukarts a získal Slezanům vedení. Z pokračujícího tlaku vyplynulo také následující vyloučení domácího Hovorky. V oslabení se vyznamenal Hrachovina, jenž zázračně pokryl střelu Muellera a potom i pokus Bukartse u levé tyčky.

Přesilovky se dočkali rovněž Jihočeši, ale jejich manévry nevedly k vyrovnání. Gólem neskončila akce Bukartse s Kriegerem, ani příležitost Fridrich. Před koncem druhé části marně zkoušeli vyrovnat Pýcha a Gulaš.

V závěrečné třetině již domácí srovnali. Gulašovu přihrávku před brankoviště ještě Pech nestihl zpracovat, ujala se až spolupráce Ordoše s Harrisem, kteří se štěstím protlačili kotouč za Klimešova záda. Puk se do branky odrazil od brusle zámořského útočníka.

V krátké přesilovce mohl otočit skóre Ordoš, v dalším průběhu nepotrestal chybu budějovické obrany Mueller, jemuž stál v cestě Hrachovina. Následný trest vítkovického Chlána předčasně ukončili hráči Motoru. Z levého kruhu se trefil Kubík. Brankář Hrachovina poté v oslabení vytáhl další skvělý zásah po střele Kriegera. Vyrovnat se hostům nepodařilo ani v power play.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 46:03. Harris, 52:26. Kubík Hosté: 25:53. Bukarts Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Krutil, Gulaši, Pýcha, Doudera (A), Hovorka, Štencel, Vráblík – Ordoš, Harris, Kubík – D. Simon, Pech (A), Gulaš (C) – M. Beránek, F. Přikryl, Valský – Chlubna, Vopelka, Toman. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, L. Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Káňa, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Claireaux, Fridrich – Lednický, Přibyl, Krejsa. Rozhodčí Pražák, Květoň – Hynek, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 704 diváků

Střelec Koffer zkrotil Bílé Tygry

Bílí Tygři přitom začali aktivně a během úvodních pěti minut si vytvořili několik zajímavých příležitostí, kdy zejména Najmanova ve druhé minutě neskončila brankou jen díky nadvakrát vytrčenému Frodlovu betonu. První nebezpečnou střelu na hostujícího Hrenáka vyslali domácí až v 6. minutě, hned se ale dostali do vedení. Skóre otevřel Rachůnek. Blízko vyrovnání byl Vlach, trefil ale jen horní tyč domácí branky.

Otevřený a atraktivní hokej se hrál i ve druhé třetině a aktivnější byl i nadále Liberec. I přesto, že ve 23. minutě trefil tyč domácí Zetterberg. Ve 25. minutě jen díky Frodlovi nevyužil z bezprostřední blízkosti další velkou šanci Melancon. V následné přesilovce pět na tři ale již zámořský bek vyrovnal, když tvrdou střelou prostřelil Frodla.

Stejnou mincí odpověděly Karlovy Vary ve 33. minutě, když byli krátce po sobě vyloučeni Dvořák a McCoshen. Vedení Energii vrátil aktivní Gríger. V pokračující klasické početní výhodě navíc Zetterberg dnes podruhé trefil tyč liberecké branky. I proto mohli hosté vyrovnat, ve 37. minutě se o to zasloužil Budík.

O osudu do té doby vyrovnaného zápasu rozhodla 43. minuta, ve které byl vyloučen Rachůnek. Liberec nejenže přesilovku nevyužil, ale díky hrubé chybě Hrenáka v rozehrávce inkasoval. Koffer navíc o dvě minuty později navázal na svou premiérovou branku v sezoně a přiblížil Západočechy k výhře. Povedenou třetinu čtvrté karlovarské formace dokončil v 54. minutě Kofroň. Domácí tak nemusela mrzet ani další tyč, kterou opět nastřelil Zetterberg.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:28. Rachůnek, 32:08. Gríger, 42:56. Koffer, 44:51. Koffer, 53:35. Kofroň Hosté: 25:22. Melancon, 36:58. Budík Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Galvas – Flynn, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, Bulíř, Pérez – Vlach, A. Najman, Rychlovský – Mucha, Šír, Gajda. Rozhodčí Sýkora, Pilný – Gerát, Brejcha Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4016 diváků

Kudrna protáhl litvínovskou sérii výher

Litvínov se ujal vedení ve 4. minutě, kdy po tlaku své formace usměrnil David Kaše za gólmana Růžičku přihrávku Czuczmana. Mladoboleslavský gólman, který ve středu při svém prvním startu v sezoně udržel proti Karlovým Varům čisté konto, poprvé inkasoval.

Domácí se ubránili při Šaldově trestu a sami po vyloučeních Järvinena a Osburna měli na půl minuty výhodu pěti proti třem. Prosadili se až v klasické přesilovce, bližší horní roh branky trefil z pravého kruhu Abdul a připsal si pátý gól v sezoně. Další šance měli Hlava a po Kirkově přihrávce Válek. Tomkovi na druhé straně ve 13. minutě po Osburnové skryté střele od modré čáry pomohla levá tyč.

Na přelomu první a druhé části Verva odolala při Kirkově pobytu na trestné lavici. Tomek potom kryl i Šmerhovu dorážku, na druhé straně zahrozil Koblasa. V 25. minut nejdříve trefil z pravého kruhu horní tyč Aaltonen, který v pokračující akci našel mezi kruhy Lantošiho a ten už skóroval.

Litvínov se ubránil při dvou trestech Davida Kašeho v rychlém sledu a v 33. minutě osamocený Aaltonen nezamířil přesně. O dvě minuty později se při Čechově vyloučení prosadil v souboji mezi kruhy kapitán Sukeľ a zamířil do levé tyče. V 37. minutě proměnil Šmerhovu ideální přihrávku Malát a vyrovnal.

Bruslařský klub pokračoval i na začátku třetí třetiny v aktivitě a do dobrých střeleckých pozic se dostali Söderlund, Aaltonen i Dvořáček. V 48. minutě se ale radovali domácí a kombinaci Koblasy a Sukeľa zakončil před brankou nekrytý Kudrna.

Hosté se ubránili při Järvinenově vyloučení a další přesilovku domácích při Osburnově trestu přerušil po 68 sekundách faulem Baránek. Po Czuczmanově faulu měli hosté na osm sekundy i výhodu pěti proti třem. Vzápětí sáhli ke hře bez gólmana a do prázdné branky pojistil náskok Vervy v čase 55:23 Sukeľ. Hosté pokračovali v power play a ještě jednou inkasovali. V poslední minutě David Kaše ještě trefil tyč, ale jeho bratr Ondřej o chvíli později zamířil přesně. Litvínov vyhrál popáté v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:45. D. Kaše, 10:03. Abdul, 47:35. Kudrna, 55:23. Sukeľ, 59:37. O. Kaše Hosté: 24:41. Lantoši, 36:36. Malát Sestavy Domácí: M. Tomek (Klika) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: J. Růžička (Novotný) – Osburn, Pyrochta (A), Čech, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský (C), Suchý, Dvořáček. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Gazda nastartoval Brno k druhé výhře

Ve třetí minutě sice trefil mladý Petr Ton při své extraligové premiéře tyč Furchovy branky, ale byla to na delší dobu jediná možnost Kladenských, jak ohrozit soupeře.

Brno totiž hned od prvních minut navázalo na vydařený výkon v minulém kole, aktivní hrou si vynutilo převahu, z níž pramenily šance. Zaťovič ještě neuspěl, avšak spolupráce obránců s Pospíšilem na modré čáře už úspěch přinesla. Třetí gól v sezoně si na své konto připsal Gazda.

Furch se vzápětí vyznamenal při šanci zkušeného Frolíka, na druhé straně zachránila Brízgalu tyč po ráně Pospíšila. Kromě toho zdobila Brno dobrá defenzíva, která ubránila v naprosté pohodě i bezzubou přesilovku domácích.

Kladno po první přestávce přidalo na útočné aktivitě, zlepšilo pohyb, ovládlo střední pásmo, ale před Furchem se neprosadilo. Naopak velkou šanci navýšit náskok měl Zbořil, jehož střelu do odkryté branky na poslední chvíli zachránil Brízgala.

Domácí brankář se stal v dalším průběhu hrdinou několika okamžiků, když čelil mnoha střelám a slibným šancím Komety, která si vytvořila velký tlak. Ten vyústil v druhý gól. Po rychlé kombinaci na levém křídle se k pohotové střele dostal Pospíšil a prosadil se potřetí v sezoně.

Do té doby nejlepší hráč Kladna Brízgala se podepsal pod třetí gól Brna, na začátku třetí třetiny Flek vystihl za brankou jeho špatnou rozehrávku a Zaťovič po jeho přihrávce skóroval do prázdné branky.

Kladno pak zbrzdila vlastní disciplína. Veber dostal trest pět minut plus do konce zápasu, přesilovku si Brno ještě vylepšilo při dalším kladenském vyloučení, ale neprosadilo se.

Kladnu svitla naděje šest minut před koncem při vyloučení Mosese, riskla hru bez brankáře, ale prosadil se hostující Flek. Domácí si podobný scénář s prázdnou brankou ještě jednou zopakovali a vyšlo jim to. Od modré prostřelil Furcha obránce Ticháček a vzal mu druhé čisté konto za sebou. Nikoliv však tři body pro Kometu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:21. Ticháček Hosté: 07:46. Gazda, 32:52. Pospíšil, 42:25. Zaťovič, 53:54. Flek Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Babka, Martenet – Frolík (A), Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, M. Procházka – Ton, Melka, Beran. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

Radil se rozpálil, blýskl se Vála

Po menším zdržení hned v úvodu zápasu, kdy se upravovalo upevnění plexiskla, se bleskově dostali Východočeši do vedení. Ve 2. minutě nahození Dvořáka tečoval Radil a vstřelil svůj sedmý gól v sezoně. Další velkou šanci měl obránce Vála, s jehož střelou mezi kruhy si plzeňský brankář Hlavaj poradil.

Na druhé straně už měli hosté téměř odkrytou branku, ale akci druhého útoku Západočechů nedotáhli. Dynamo mělo v první třetině převahu, kterou mohlo zvýraznit i gólově v přesilovce, ale hosté už neinkasovali.

Hráči Plzně se mohli dotáhnout v početní výhodě, kterou rozehráli ve 28. minutě, jenže domácí se i s přispěním blokujícího Mandáta ubránili. A zanedlouho sami skórovali, když po odrazu od zadního mantinelu nasměroval Zohorna puk do branky a zvýšil na 2:0 pro Pardubice.

Víc práce měl i Will v domácí brance, který zneškodnil i únik Straky v plzeňském oslabení. Hlavaj v brance Západočechů vytáhl další zákroky během 37. minuty, kdy zasahoval proti Sedlákovi a skokem vyrazil i další střelu Koláře.

Nešťastný moment prožil Hlavaj ve třetí třetině, kdy se střela Vály odrazila od zadního mantinelu do plzeňského brankoviště a následně za záda hostujícího gólmana. V 53. minutě si na přihrávku Kousala najel Radil a přesnou trefou navýšil pardubické vedení.

Hosté se radovali až v poslední minutě, když deset vteřin před koncem dotlačil puk za Willa Jansa. Situaci rozhodčí ještě přezkoumali a gól Plzně uznali.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:13. Radil, 30:26. Zohorna, 44:30. Vála, 52:48. Radil Hosté: 59:50. Jansa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9187 diváků

Nevyužitým šancím na úvod dal zapomenout Horák

Favorit byl od začátku o poznání aktivnější, ale gólman Sedláček v olomouckém brankovišti byl pozorný. Na začátku osmé minuty měli sparťané k dispozici necelou půlminutu přesilovky pět na tři, skórem však nepohnuli. V desáté minutě se provinil jako první z domácích Irving a Olomoučtí byli blízko vedení: Chmielewski vypálil z kruhu a rozezvučel horní tyčku. V další přesilovce Sparty se nepovedlo zakončení podle představ Řepíkovi a i proto skončila první třetina bez branek.

Hned v úvodu druhé části se dostal za záda Hanáků Kousal, uháněl sám na Sedláčka, blafák do forhendu ale k vedoucímu gólu nedotáhl. Vzápětí trefil Kestner kotouč parádně ze vzduchu, Sedláček mu však radost z výstavní trefy sebral. Při narůstajícím tlaku Pražanů ujeli zničehonic do přečíslení dvou na jednoho Musil a zakončující Macuh, domácí zachránil fantastickým zákrokem Kovář.

Ve 26. minutě zachránila Kováře opět branková konstrukce - po Musilově zakončení zblízka zazvonila za jeho zády levá tyčka. Chvilku nato slavili domácí. Kestner zakončil akci zpětnou přihrávkou za sebe na volného Horáka, jenž ranou z kruhu bez přípravy na bližší tyčku otevřel skóre. Sparťané pak nevyužili dvě po sobě jdoucí početní výhody, nedlouho po skončení druhé ale zvýšil kapitán Řepík a dal tak už svůj šestý gól v sezoně.

Když v úvodu třetího dějství upřesnil Hauserovu přihrávku před branku nechtěnou tečí Rašner a Buchtele zvýšil na 3:0, bylo zřejmé, že Pražané uhájí neporazitelnost i po dnešním vystoupení. V 54. minutě zamířili navíc na trestnou lavici společně Knotek se Sirotou, domácí střídačka sáhla po oddechovém času a následnou dvojnásobnou přesilovku využil svým druhým dnešním gólem Horák. V závěru Kovář odolal i po faulech Formana a Moravčíka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:27. Horák, 34:02. Řepík, 41:32. Buchtele, 54:17. Horák Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), O. Najman, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, Vitouch, Konečný. Hosté: Sedláček (Konrád) – Černý, Ondrušek (C), Sirota, Rutar, Švrček, Rašner, Řezníček – Orsava, Nahodil (A), Kusko – Navrátil, Knotek (A), Kunc – P. Musil, Macuh, Chmielewski – Kucsera, Menšík, Klimek. Rozhodčí Cabák, Ondráček – Klouček, Thuma. Stadion O2 arena, Praha Návštěva 7253 diváků