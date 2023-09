Famózní Hlavaj! A pak dostal gól, který si nezasloužil: Odrazy a smůla

Samuel Hlavaj si po třetím gólu ve své síti zvedl masku a nadával. Puk rukou odhodil pryč. Šlo udělat něco výrazně jinak? Sotva. Ondřej Vála vypálil a pak už to jelo. Pro vysokého chlapa v masce pech. Pro pardubického obránce klika. „Vyrazil jsem puk nahoru, vletěl do plexi. Náš obránce ho chtěl odpálit pryč, ale kopnul kotouč mně do nohy, od té se odrazil do branky,“ komentoval brankář celou situaci.

Podíl na ní měl tedy i Vála a značný. Ne ani tak střelou, ale spíš tím, jak důsledně ji sledoval. Tlak na plzeňského beka Michala Houdka způsobil on. Nepřestal bruslit, pokračoval k brance, takže Houdek neměl prostor situaci řešit klidně. Dostal se pod tlak a nechtěl kotouč pustit k soupeři. To vyšlo, jenže... „Vystřelil jsem a viděl, jak puk míří do plexiskla,“ líčil akci ze svého pohledu Vála. „Tak jsem se snažil jít do obránce Plzně. Nevím, jestli to trefilo jeho nebo mě. Ani jsem neviděl, že to je gól, ale objel jsem branku a lidi se radovali,“ hlásil dál.

Největší kousky předváděl plzeňský brankář Hlavaj ve druhé třetině. Jednou musel létat od tyče k tyči, když se rovnal do postoje, Jan Kolář pálil na odkrytou branku. Reakce? Let plavmo a gólman puk vytáhl ven. A pak zarazil ťukes Radilovi se Zohornou, kteří se snažili dostat až před prázdnou kasu. „Bylo to náročné, ale zase od toho jsem tady. Těší mě aspoň, že tímhle jsem trochu pomohl, když jsme tady nevyhráli,“ smutně pronesl brankář.

Plzeň v úvodním kole sejmula Třinec 3:1, tam jí bylo hej. Problém je, že od té doby na další body čeká. „Je to těžké, podle mě jsme mohli mít klidně devět bodů, ale nemáme.“ Třeba naposledy po Spartě Západočeši poslouchali, jak byli nejnepříjemnějším týmem sezony. Jenže co z toho, do tabulky za nula. Nic. „Právě,“ pokýval hlavou Hlavaj. „Na to, že někoho potrápíte, se nehraje. Počítají se výhry, my máme jednu.“

Druhou potřebuje jeho tým přidat v neděli, kdy ho čeká Kladno. Což je pro oba soupeře bitva kategorie „musíme vyhrát“. Jeden druhého může odtrhnout, šlápnout ke dnu. „Neměli bychom prohrát. Ale zase o krk nejde, jsme teprve na začátku sezony. Jen to od nás musí být povinná jízda, dát tam všechno,“ vybízí Hlavaj.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:13. Radil, 30:26. Zohorna, 44:30. Vála, 52:48. Radil Hosté: 59:50. Jansa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9187 diváků

