Radilovo komando je v laufu, sype góly. Varaďa tentokrát nehudroval

Václav Varaďa nepřišel do Pardubic v létě, aby se kochal a dával svým hvězdám volnost. Přišel do klubu aplikovat svůj pohled na hokej. Takže po vítězné desetigólové bitvě v Ostravě hudroval. Po Plzni byl mnohem spokojenější: „Někdy se to takhle sejde. Byli jsme silní v osobních soubojích hlavně v útočném pásmu. Unavovali jsme Plzeňské hrou v jejich útočné třetině, to se mi líbilo.“

Hlavní pardubickou zbraní je momentálně trio Kousal-Zohorna-Radil. „Nejsem proti,“ s úsměvem glosoval svoje poslední zápasy Lukáš Radil. Vítkovicím dal hattrick, navázal dvěma góly proti Plzni. „Vycházejí nám s klukama věci, které přijdou, když hrajete i na tréninku. To jsou takové ty zázračné kousky a jsme za to moc rádi,“ komentoval Radil souhru s oblíbenými parťáky. Jeden gól přidal ještě Tomáš Zohorna, střelecký účet táhli hlavně oni tři.

Aktuální stav se dost podobá minulé sezoně, všichni tři taky na začátku řádili. Nasadili tempo, že za prvních 16 zápasů sezony nasypali dohromady 21 gólů, což nakonec znamenalo 51 % jejich celkové sezonní potence.

„Čekal jsem, že se na tohle budete ptát. Bylo mi to jasný,“ pousmál se Radil. „Vím, že je to klišé, ale zásadní je se soustředit jen na další zápas, snažit se mít co nejvíc šancí a věřit, že aspoň jednomu z nás to tam bude padat,“ přidal recept. Prostě se v ničem moc nepatlat.

Jejich přínos chválil i Varaďa „Jsou dobře připraveni, ale potřebují i štěstí a být zdraví. Ani kvalitní hráči to bez takových faktorů neutáhnou. Přál bych jim, aby takhle pokračovali dál. Jen ve výsledku je jedno, kdo dá gól. Hlavní je, že vyhrajete.“

Na podzim 2022 sázel puky do branky hlavně Tomáš Zohorna, v roce 2023 je v kurzu Lukáš Radil. Po šesti zápasech je na osmi kusech. Matematicky vychází, že éra Roberta Kousala nastane za rok. „Ale hraje fantasticky už teď, proti Plzni mi třeba jeden gól udělal vyloženě sám, natáhl na sebe tři hráče. Zohy hraje výborně taky, je silný v soubojích, chystá nám šance. Co víc si přát?“ přidal útočník. Leda aby fazóna gradovala.

Plzeň se většinu zápasu spíš bránila a dost ji ještě podržel brankář Samuel Hlavaj. Do zápasu se mohla vrátit za stavu 2:0, kdy Petr Straka v oslabení fičel na Romana Willa. Zkusil mezi nohy, ale gólman díru rychle zavřel. „Zase taková šance to nebyla, zpracovával jsem puk ze vzduchu a dojel jsem ho tak metr před Romanem, moc příležitostí s tím něco udělat nebylo,“ komentoval akci útočník.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:13. Radil, 30:26. Zohorna, 44:30. Vála, 52:48. Radil Hosté: 59:50. Jansa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček (A), Jiříček – Schleiss (C), Lev (A), Holešinský – Hrabík, Adam, Pour – Benák, Mertl, Rekonen – Straka, Jansa, Matýs – Indrák. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Bohuněk Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9187 diváků