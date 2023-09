Flek: Nikdo si nemyslí, že budeme hrát s prstem v zadku. Co konec Martince?

Po čtyřech úvodních porážkách přišla dvě vítězství. Proti Budějovicím, naposledy proti nevýraznému Kladnu. „Doufám, že máme černé období za sebou a odrazíme se,“ věří 30letý Flek.

Takže jste z nejhoršího venku?

„Dodali jsme si sebevědomí, že hokej hrát umíme. Teď nás čekají týmy z vrchu tabulky, budou to náročné zápasy. Musíme se dobře připravit. Ale víme, že pořád máme před sebou spoustu práce.“

Dorazilo za vámi i hodně fanoušků, takže jste si mohli užít poprvé na venkovních stadionech i děkovačku.

„Bylo to super. Patří jim velký dík, že nad námi úplně nezlomili hůl po nevydařeném začátku. Byť dvě poslední výhry sezonu určitě neudělají. Pořád je před námi hromada práce. Nikdo si nepředstavoval, že v úvodu čtyřikrát prohrajeme. Ale nesmíme teď lítat v oblacích, že jsme vyhráli dva zápasy v řadě. A že to budeme hrát na trojnožce a s prstem v zadku, jak se říká... To určitě ne.“

Takže vám chyběla předtím hlavně poctivá práce?

„Nemyslím si, že bychom nepracovali, ale byla na nás deka. První zápasy jsme nedali ani gól, což se na psychice odrazí. Ať člověk chce, nebo ne. Herní projev nebyl dobrý, to si nalejme čistého vína. Poslední dva zápasy se to zvedlo, což je vidět i na výsledku. Všichni jako hráči to cítíme. Udělali se trošku změny, myslím si, že nám to celkově sedí líp.“

Kolem Komety bylo hodně živo, vnímali jste to?

„Říkali jsme si v kabině, že my jako hráči tohle musíme vypustit. Víme, že s týmem, jaký máme, je něco špatně, když se čtyřikrát na začátku prohraje. Ničím jiným než tvrdou prací se to nezlomí. Vím, že je to takové klišé, ale co jiného si člověk může říkat… Udělaly se nějaké změny, změnil se trochu herní styl a evidentně nám to pomohlo.“

I psychicky?

„Víc si věříme do koncovky. Přináší to celkově ovoce… Ale jsou to dvě výhry, čtyři prohry. Takže jsme pořád v nelichotivém skóre a chceme to otočit.“

Jedna věc se nemění, skvěle chytá Dominik Furch, že?

„Je neskutečný. Před sezonou jsem říkal, že máme nejlepšího brankáře v extralize. Za tím si stojím, i když nechci vůbec shazovat jiné kluky v ostatních týmech. Jsem rád, že máme tak kvalitního gólmana. Pořád nás drží. My se mu to snažíme vracet za první zbabraný zápasy, kdy jsme ho v tom nechali vykoupat. Ruku na srdce. Nebýt jeho, tak ty porážky jsou ještě mnohem větší… Řekli jsme si, že si ho musíme hýčkat a pomáhat mu co nejvíc.“

Jak se deka v úvodu projevovala přímo na vás?

„To zacvičí s psychikou každého hráče. Nechci říkat, že jsem lídr, ale nějakou pozici už v týmu mám. Chci být prospěšný. Být na ledě u vstřelených gólů, ne u těch obdržených. Tady musí jít ego stranou. Když se ti nedaří, musíš pomoct mužstvu jinak. Důležitý je výsledek na konci, který pak může pomoct i tobě. Když se daří mužstvu, pomůže to všem. To je jednoduchá matematika, která už je dávno vymyšlená.“

Řešíte, jestli přijde jiný hlavní kouč? Nebo byste uvítali, kdyby zůstal Jaroslav Modrý?

„Říkali jsme si s klukama, že tohle musíme vypustit. To je věc vedení a Libora (Zábranského). O to my se vůbec nemusíme starat. Teď máme za sebou staronový realizační tým, je tam Modrák (Jaroslav Modrý), Ťoupek (Jiří Otoupalík). Super trenéři. Všechno jsme si řekli, kdo jaké má kompetence, kdo co řídí. Zatím nám to funguje. Nemyslím si, že má někdo v hlavě, co se bude dít za námi na střídačce.“

Jak jste vnímali, když skončil Patrik Martinec? Také kolem toho bylo hodně dohadů…

„To je spíš otázka na něj, který to rozhodnutí učinil nejspíš sám. My jsme mu do hlavy nikdo neviděl. On se s námi po třetí porážce v kabině rozloučil, oznámil nám, že se tak rozhodl. Víc jsme to s ním neprobírali. Je to otázka na něj.“

Situace se, zdá se, uklidnila…

„To ano. Ale hlavně díky dvěma výhrám. Po minulém zápase s Budějovicemi nám spadl obrovský kámen ze srdce. I když je člověk sebesilnější v hlavě, tak takový začátek si nikdo nepředstavoval. A i když si v kabině říkáte, že se nemají číst články a nejrůznější komentáře, tak i bez nich víte, že něco není dobře. To z nás spadlo. Ale teď máme před sebou Spartu, Pardubice. Pořádné náročné zkoušky.“

Které ukážou, jak na tom skutečně jste?

„Ano. Nikdo nelítá hlavou v oblacích, že budeme teď už jenom vyhrávat. Prohrát se může, to je hokej. Ale jde o to, abychom předváděli hru, kterou chceme. A když se prohraje, tak se vztyčenou hlavou.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:21. Ticháček Hosté: 07:46. Gazda, 32:52. Pospíšil, 42:25. Zaťovič, 53:54. Flek Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Babka, Martenet – Frolík (A), Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, M. Procházka – Ton, Melka, Beran. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno