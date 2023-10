Furch vynuloval Spartu: Nebyl to nejhezčí hokej. Icing není ostuda

Jako první jste dokázali porazit Spartu a ještě k tomu máte čisté konto. Co říkáte na zápas?

„Skvělý tři body z výjezdu. Potvrdili jsme i s těžkým soupeřem zlepšující se formu. Pro naši psychiku to byl důležitý zápas, který jsme zvládli.“

Máte tři vítězné zápasy v řadě a inkasoval jste v nich pouze jeden gól. Co se zlepšilo oproti začátku?

„Přijde mi, že jsme kompaktnější. Asi si nějakým stylem víc pomůžeme. Hrajeme víc u sebe, takže když už se udělá nějaká chyba, tak spoluhráč dokáže zaskočit. A dokážeme si dát krátké nahrávky. Hlavně v pásmu hrajeme jednodušeji, než jsme hráli.“

Na konci si Sparta vypracovala velký tlak, ale tým jste podržel. Vaše hodnocení závěru?

„Měli obrovský tlak a bylo tam i štěstí. Skvělou týmovou hrou a obětavostí jsme to ale ubránili.“

Ve třetí třetině bylo od vás hodně zakázaných uvolnění. Chtěli jste hrát jednoduše?

„Myslím, že v určitých chvílích icing není ostuda. Lepší než to překombinovat. Byli jsme v situaci, kdy bylo výhodnější, než abychom si u sebe ve třetině udělali závar, to hodit na zakázané uvolnění. Nebyl to nejkrásnější hokej, ale účel to splnilo.“

Kdy vám v brance bylo nejhůř?

„Asi v závěru. Tam tlak Sparta stupňovala. Hráli bez brankáře, takže si šance vytvořili a celkově nás tlačili dost. Naštěstí jsme to ubránili.“

Co vám po špatném startu do ligy pomohlo? Byla to první výhra, kterou tým potřebuje, aby si začal věřit?

„Asi nám to pomohlo. Čekali jsme na první výhru relativně dlouho. Začátek nebyl ideální a trochu jsme se dostali pod deku. Navalili jsme na sebe balvan, u kterého trvalo, než jsme ho shodili. Jsem rád, že jsme potvrdili stoupající tendenci i s takhle silným soupeřem.“

Vy máte hodně zkušeností. Dostával se vám špatný start do hlavy?

„Stejně jako teď nemůžu usnout na vavřínech, že se tři zápasy povedly, tak ani jsem nesklápěl hlavu, když se nedařilo. Gólman v tomhle musí být trochu splachovací. Když se v zápase povede zákrok a pak brankář nebude koncentrovaný na další, tak může jakákoliv následující střela spadnout za záda. I když se na začátku nedařilo, tak já jako brankář jsem si akorát mohl vyčistit hlavu a jít od začátku zase do dalšího utkání.“

Chytal jste v téhle hale za Slavii. Je to tady pro vás speciální zápas?

„Jo, samozřejmě. I když vyměnili sedačky a vypadá to trochu jinak. (usměje se) Pořád to na člověka dýchne. Na Slavii jsem strávil dlouhou dobu. Měl jsem tady první zápas v extralize. Asi to pro mě bude vždycky speciální.“

I tím, že je to proti Spartě?

„Samozřejmě, i když je to proti Spartě. Ale i kdyby tady hrál bůhvíkdo, tak to na mě stejně dýchne. Vždycky to je speciální.“

Přišel se podívat někdo z rodiny?

„Jo, manželka a kluci. Letos konečně viděli výhru (směje se), takže dobrý.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40:26. Cingel, 59:42. Lintuniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena Návštěva 10554 diváků

