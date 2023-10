Pan Jágr si nás vzal do parády, přiznal hrdina Kladna. Popsal dril se šéfem

Pracuje příkladně. Útočí, brání. Ale kde byly góly? Jaromír Pytlík je ze svého arzenálu vytáhl v Plzni. Trefil se třikrát, hlavně první gól, kdy parádně zamířil do šibenice, byl ukázkový. „Jsem rád, že mi to tam tak letělo,“ vykládal.

Takže z vás spadla střelecká deka? Dal jste víc branek než celou minulou sezonu...

„Asi jo. Ale nemyslím si, že bych měl špatné výkony, pokud jde o hru. Jenže po zranění jsem se nemohl prosadit, takže jsem rád, že mi to napadalo. Beru to jako plus. Ale nebudu nic měnit na svojí hře. I když nedám někdy gól, tak mám lepší zápas než dneska. Každopádně jsem rád.“

První gól byl nádherně trefený vingl. To musí potěšit, ne?

„To ano. V prvních čtyřech utkáních jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme je. Takže si nás vzal pan Jágr do parády po tréninku. A jsem rád, že to tam letělo.“

Říkal vám, že takhle přesně to máte trefovat?

„Po tréninku s ním pálíme snad dvě stě puků. Z voleje nebo do manťáku. Jsme rádi, že se to takhle projevilo.“

Chodíte spolu s mladšími spoluhráči s ním na led i večer?

„Spíš zajdeme do posilovny, kde nám ukazuje nejrůznější cvičení na předloktí. Každý den odpoledne s ním my mladí chodíme. A zlepšujeme se.“

V čem je jeho největší přínos?

„Celkově jeho píle. Každý den, ani jednou nevynechá. Je mu přes padesát, ale od rána do večera ho vidíte na zimáku... Tohle je pro nás mladý kluky ohromná pomoc. Protože i když se vám nechce, stejně tam půjdete, protože vidíte, jak to má nastavené on.“

Dokáže poradit konkrétně při střele?

„Určitě ano. On to střílí hodně před sebou, má hrozně silné zápěstí. Jemu to lítá o dost víc. Musíme cvičit zápěstí, abychom ho měli silnější.“

To ale musíte jako on chodit na pole a hlavně hrabat trávu...

„Musíme, no. (směje se) Ale on nám ukazuje různé cviky s medicinbalem, s hokejkou nebo závažím na hokejce.“

Při prvním gólu se to projevilo?

„Doufám, že aspoň trošku jo.“

Ale na zápasy by už Jágr jezdit neměl, ne? Dneska vynechal, nebyl na střídačce, a hned jste vyhráli.

„K tomu se nebudu vyjadřovat. (smích) I když je Džegr na střídačce, tak nám řekne plno dobrých věcí.“

Prohrávali jste 0:2, kde jste potom vzali energii na obrat na 4:2?

„Padl první gól, potom jsme začali chodit víc do brány, střílet, začalo to tam padat. Ale podle mě jsme nemuseli třetí část hrát tak defenzivně. Mohli jsme hrát jako druhou část, aby jim to tam nenapadalo. Ale bohužel. Můžeme být rádi aspoň za výhru v nastavení. Ale doufám, že i tak se od toho odpíchneme a budeme vyhrávat víc zápasů. Každého štve, že se prohrává, chceme to změnit. Jsme rádi za góly, protože jich moc nedáváme.“

Předtím jste dali osm branek v šesti zápasech. A dneska hned pět…

„Když nám něco padlo, bylo to v přesilovce. Při hře pět na pět moc ne. Za dnešek jsme rádi, můžeme se odpíchnout. Ale musíme ještě víc. Potřebujeme vyhrávat zápasy, body potřebujeme.“