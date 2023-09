Jak koučuje Voráček? Vytáhl Kladno z bídy. Vede si fantasticky, říká Vejvoda

V jednu chvíli si musel myslet, že Kladnu spíš škodí, než že mu je k užitku. Jakub Voráček po telefonátu s Jaromírem Jágrem okamžitě naskočil do realizačního štábu Rytířů. Mentor a ladič přesilovek, tak zní zadání od vlastníka klubu. První ostrá akce? Nedělní debakl se Spartou 1:7. Druhá akce? Středeční revanš v Liberci. Kde po osmi minutách svítilo 3:0 pro Tygry… Takže skóre 1:10 po nástupu Voráčka k týmu. To nevypadá, že by byl zrovna štístkem. Ale pozor! Kladno následně ukázalo, že v něm něco je, od druhé třetiny Tygrům krutě zatápělo, na čemž měl podíl právě 34letý sportovec v civilu. „Vede si fantasticky,“ prohlásil po bitvě (2:3) kouč Otakar Vejvoda.

Čím například pomohl? Třeba proslovem v kabině, o němž se rozpovídal brankář Adam Brízgala. Ten nahradil po třetím gólu Landona Bowa a vedl si znamenitě. Dal týmu šanci na body. „Kuba nám hodně pomohl, když za námi po první třetině přišel a snažil se nás všechny uklidnit, protože jsme tam měli trošku paniku… Fakt hrozný po první třetině,“ cenil si.

Detaily? „Přišel s tím, že se nic neděje a že je před námi ještě čtyřicet minut. Vážně to zabralo,“ nepochleboval vypočítavě. „Zklidnili jsme se, dali jsme dva góly a dostali se zpátky do zápasu. Měli jsme určitě šanci vyrovnat, ne-li to otočit,“ litoval Brízgala, jenž už nepustil jedinou libereckou střelu z třiadvaceti.

Dílčího úspěchu se dočkal i Voráček , jenž si na střídačce s chutí zatleskal poté, co po souhře tria Ticháček, Plekanec , Tralmaks padl za Hrenákova záda přesilovkový gól na 2:3. To běžela 38. minuta.

Hosty tahle trefa nakopla a domácí znejistěla. Ještě teď si útočník Ondřej Bláha drbe vlasy za způsob, jakým naložil se stoprocentní šancí pár vteřin před koncem prostředí části. Mohlo, či spíše mělo to být 3:3. Sám to dobře věděl hned poté, co nedokázal přehodit ležícího gólmana. Chytil se za hlavu a nevěřil…

Jinak je zábava sledovat Jakuba Voráčka na jeho novém pracovišti. Při přesilovce vždy ožívá. Je to jeho odpovědnost, tak proto. Prožívá to. Jakmile v první převaze Kladenští drbali s pukem a nebyli schopni se dostat z vlastního pásma, ryšavý nehrající kouč se radši nedíval. Oči do hry namířil až ve chvíli, kdy se hráči blížili k liberecké modré.

Členům prvního přesilovkového komanda hned po jejich návratu na základnu řekl, co tomu chybělo, co mělo být jinak. Při dobývání druhé formace vystřelenou levicí ukazoval, že má dotyčný hodit puk na protější prkna. Stalo se, jen to nepřineslo potřebnou odměnu.

Ovšem ve druhé kladenské převaze v utkání už to klaplo… „Jo!“ Přišel gól na 2:3, Voráčkův potlesk a mnohem lepší nálada chlapíků v modrých mikinách díky záblesku naděje. „Upřímně, já se v přesilovkách moc nevyznám, ale přijde mi, že se v nich dostáváme častěji do šancí než dřív. Faktem je, že je s námi ani ne týden, takže je brzy hodnotit, ale rozhodně nám díky svým zkušenostem má co předat,“ tvrdí Brízgala.

Nakonec Voráček kreslil na tabulku na střídačce i finální akci při kladenské hře bez brankáře. Na body to však opět nevyšlo, celkově počtvrté z pěti případů. Kladno však nic nebalí. Ani Voráček, který nějakou tu minutku po utkání vydýchával nedotaženou blízkost bodů.

Vybavovat se však nechtěl, z dálky jen na reportéra iSport.cz mávl a prohodil. „Nehraju, tak nemluvím. A špatně jsem to nakreslil,“ pousmál se.

Jeho „nadřízený“ Otakar Vejvoda hodně oceňuje Voráčkovo zaujetí. „Dělá s klukama videa přesilovek, řídí její rozjetí a útočnou třetinu. Vede si fantasticky,“ nebojí se říci. „Je to náš kolega, v hokeji disponuje zkušenostmi, které má v naší zemi jen pár lidí. Ať už jde o přesilovky jako takové nebo o komunikaci s hráči, převážně pak s útočníky,“ pochvaluje si hlavní kouč Rytířů, jenž předpokládá, že jeho nový parťák bude vyrážet na většinu venkovních utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. J. Dvořák, 05:04. Filippi, 07:38. Galvas Hosté: 32:32. Ticháček, 37:21. Tralmaks Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – J. Dvořák, McCoshen, Melancon, Ivan, Petrovický, Derner, Galvas – Flynn, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Bulíř (A) – Birner (C), Pérez, Klíma – Vlach, Šír, Gajda. Hosté: Bow (9. Brízgala) – Slováček, Veber, Ticháček, Hejda, Martenet, Babka, Klikorka – Sideroff, Plekanec (C), Tralmaks – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík (A) – M. Procházka, Melka, Beran. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Klouček, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4776 diváků

