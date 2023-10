Finský novinář: Jalonen má rád Česko. Ale co dál? Modrý debaty odmítá

Po čtyřech kolech měla Kometa jediný bod, ale vzchopila se. V neděli jako první tým v sezoně porazila Spartu. Ještě minulý týden její majitel Libor Zábranský tvrdil, že kolem trenéra je ve hře několik variant. Spekulovalo se o Karim Jalonenovi. „Líbil se mu život v Praze, už když vedl Lev Praha v KHL, stejně tak tentokrát. A přestože musel skončit u české reprezentace, nemyslím, že by to v Česku přestal mít rád,“ tvrdí finský novinář Vesa Rantanen. Jalonenův návrat se však jeví spíš jako zbožné přání. Momentálně práci neshání.

Padala různá jména. Josefa Jandače podle informací Sportu nikdo z Brna neoslovil. Peter Draisaitl dělá sportovního manažera v Krefeldu a je spokojený. Ján Pardavý sotva skončil ve Slovanu Bratislava. Dosavadní šéf pro hráčské operace Oto Haščák dělal dlouho skauta pro NHL, ale nikdy netrénoval. Kari Jalonen se stáhl do ústraní poté, co byl vypoklonkován z pozice kouče české reprezentace. Chuť trénovat však má pořád. Otázkou zůstává, zda by to po nedávných zkušenostech mělo být zrovna v českém prostředí.