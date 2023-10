Druhý útok Sparty explodoval. Kousal: Snad nám to zvedne sebevědomí

Lajna Kestner, Horák, Kousal režírovala vítězství Sparty nad Vítkovicemi 3:2 . Útočné trio se postaralo o všechny góly domácích a na ledě ho bylo plno. Vzhledem k nepovedenému poslednímu utkání to byl pro ně i tým důležitý zápas. „Je dobře, že po prohře s Kometou jsme dokázali hned vyhrát. To určitě pomůže,“ věří útočník Pavel Kousal.

Vaše lajna dala všechny tři góly. Zápas vám tedy sedl?

„Zaplať pánbůh za to, že jsme vyhráli a že na konci tam Vítkovicím nepadl ještě jeden gól. První gól v přesilovce byl šťastný. Josh (Joshua Kestner) střílel, ale nahrál to přesně Horynovi (Roman Horák). Gólman šel naproti střele, takže to dával do prázdné. Podruhé to byl dobrý forčeking. Na konci ani nevím, jak to vzniklo, ale najednou tam byli kluci dva sami před prázdnou bránou a padl z toho hezký gól.“

Na začátku sezony se vám úplně nedařilo. Je něco, co se ve vaší práci změnilo, že to teď takhle vyšlo?

„To nevím. Myslím si, že v přípravě jsme měli hodně dobrých zápasů. Potom nevím. Možná jsme si přestali věřit. Liga je samozřejmě něco jiného než příprava, takže to bylo trochu těžší se prosadit. Na začátku nám tam nic moc nepadalo. Teď dokázal dát každý z lajny gól, snad nám to pomůže a zvedne sebevědomí. Doufám, že to bude lepší a lepší.“

Bylo to těsné vítězství. Ale asi se shodneme, že zasloužené?

„Myslím si, že jo. Mohli jsme dát ještě mnohem víc gólů. 3:2 asi nevypadá úplně hezky na papíře, ale jsou to tři body do tabulky. Je dobře, že po prohraném zápase s Kometou jsme dokázali hned vyhrát. To určitě pomůže. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Vítkovice jsou v obranné fázi hodně houževnaté. Byl to proti nim typický zápas?

„Určitě jo. Víc týmů teď hraje odstoupenou obranu. Čekají na brejky nebo přesilovky. Dokázali jsme dát tři góly, což je proti nim dobré. Pomohli jsme si i přesilovkou, i když to bylo trochu šťastné.“

Dnes to bylo studentské utkání. Pomohla vám atmosféra?

„Když jsem jezdil na rozbruslení, tak jsem si říkal, že tady skoro nikdo není. Pak jsem byl překvapený, kolik lidí dorazilo. (směje se) Vždycky je super, když je dobrá atmosféra.

Díky předehrávce v pátek nehrajete. Jaký program vás do zápasu s Libercem čeká?

„Zítra máme trénink a ve čtvrtek volno. Pak se pomalu budeme připravovat na Tygříky.“

Josh Kestner vás chválil. V čem naopak vy vidíte jeho přednosti?

„Je to velmi šikovný hráč. Má výbornou střelu, dobré zakončení a přehled ve hře. Díky tomu byl tam, kde byl.“

Vaše role s Romanem Horákem je tedy šance připravovat, nebo to nemáte rozdělené?

„Myslím, že každý z naší lajny dokáže dát branku. Roman Horák má už pět gólů. Nejvíc z nás. Musíme si všichni navzájem vyhovět a nahrávat si. Pak to ale musí vzít někdo na sebe.“

Na konci vám hodně možností sebral vítkovický brankář. Nerozhodilo vás to?

„Osobně jsem nad tím ani nepřemýšlel. Říkal jsem si, že když jsme pořád u nich v útočném pásmu, tak nemůžeme dostat branku.“

Moc vám nevyšla první třetina. Řekli jste si něco v kabině?

„Ani moc ne. Řekli jsme si jen, že musíme víc makat, bruslit a šance přijdou. Byli jsme trpěliví a příležitosti pak přišly. Dali jsme na 3:1. Bohužel jsme pak na konci dostali gól, ale naštěstí jsme to udrželi.“

Byli jste v závěru při vítkovickém tlaku nervózní?

„Celkem jo. Párkrát jsme při vyhazování puku trefili nohy nebo hokejku. Byla škoda, že se to nepodařilo dát z pásma víckrát.“