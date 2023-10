Zákrok na Motoru, který vzbudil bouři. Šéf sudích má jasno, komu co vyčítá?

Ve velkých emocích se zavíral čtvrteční extraligový duel mezi Českými Budějovicemi a Libercem. Poslední akce předehrávky 8. kola vyvolala v hledišti veliké vášně, které trvaly dlouhé minuty a vyvrcholily nepříjemnými scénami při odchodu hráčů do kabin . Fanoušci Motoru nemohli přenést přes srdce sudími nepotrestanou situaci, kdy Tomáš Filippi obral o puk Milana Douderu – po rychlém výpadu kupředu Tygři ukončili prodloužení a do autobusu si vzali dva body za výhru 4:3.

Co se stalo? V 61. minutě se budějovický bek vrací s pukem do své třetiny, u hrazení podniká obrátku doleva, aby otočil hru, liberecký útočník po něm sáhne rukou a dál se mu věnuje. Filippiho hůl atakuje Douderovu, domácí hráč padá.

Sudí Šindel a Květoň nechávají hru pokračovat, Doudera se diví, na zemi rozhodí ruce jako výraz nesouhlasu s posouzením situace. Mezitím Filippi nahrává najetému Oscaru Flynnovi a vyráží za ním, dostane se k dorážce a skóruje. Hotovo.

Publikum zachvátí vztek. Filippiho hraniční atak sleduje přímo na utkání šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina, sám bývalý a zkušený arbitr. Naživo a i po zhlédnutí záznamu má zcela jasno.

„Pro rozhodčí velmi těžká situace na posouzení, ale výborně rozhodnutá. Z našeho pohledu nešlo o faul. Ano, Filippi nejprve potáhl Douderu za dres, ale tam je to otázka intenzity. V tomto případě byla marginální, nestáhl soupeře k zemi. Následný kontakt Filippiho hole s Douderovou byl minimální v tom smyslu, aby po něm hráč musel tímto způsobem upadnout. Spíš jsme řešili, zda tomu Doudera nepřidal,“ popisuje Pešina.

Má za to, že Filippiho pronásledování mohl, respektive měl ustát. „V momentu, kdy zjistil, že se dostal pod soupeřův tlak, přestal bruslit a lehl si. Kdyby bruslil, takovýhle souboj nemůže devadesátikilového hráče posadit na zem. Shodli jsme se na tom, že pády podobného rázu v utkání vidět nechceme. Jde nám o to, aby hráči tyto a podobné souboje ustávali a tyhle věci nám nekazily náš krásný sport. Opakuji, že šlo o správné vyhodnocení,“ staví se Pešina za pruhované muže.

Naopak špatný verdikt arbitrů se týkal důležitého okamžiku ve druhém dějství, a měl nemalý vliv na výsledek. Opět u toho byl Filippi. Za stavu 1:3 a v oslabení čtyř proti pěti se liberecký mazák vydal do brejku, kde jej v útočné třetině zastavil držením Lukáš Pech.

Sny Olomouce i Pardubic, jinde i reálné plány. Kde se chystají nové arény? Video se připravuje ...

Sudí to nechali být, ovšem za chvíli vyloučili Filippiho poté, co cestou na střídačku Pecha sekl do nohy. Ve dvojnásobném oslabení Motor snížil na 2:3 a zahájil cestu za vyrovnáním. „Tam jsme to měli vyhodnotit jinak,“ uznal Pešina. „Filippiho vyloučení předcházelo držení Lukáše Pecha. Jasný faul, který měl být potrestaný, což jsme hned po zápase s rozhodčími rozebrali.“

Další diskutabilní moment se týkal trestu pro Iana McCoshena v 53. minutě, po němž šel liberecký bek odpočívat na trestnou lavici za hákování Jana Ordoše. Ne však na celé dvě minuty, jen na 38 vteřin. Než srovnal Adam Kubík na 3:3.

Působilo to podobně jako ve Filippiho případě v prodloužení, kde šlo o hraniční zákrok. Pešinův pohled na McCoshenův postih? „Byla tam sekvence dvou zákroků v asi deseti vteřinách. Potrestán měl být už ten první, druhý zákrok byl v menší intenzitě, ale pořád ve výrazně větší než v případě Filippiho souboje s Douderou,“ stojí si za dvouminutovým trestem.