Binec a pivní smetí na Motoru. Gól po libereckém (ne)faulu vytočil fanoušky

V brajgl plný kelímků, plastových flašek, kaluží rozlitých piv a limonád se proměnil budějovický led po poslední akci, díky níž Liberec opanoval duel na jihu Čech. Tomáš Filippi rozhodl prodloužení a do kabiny doručil bonusový bod po výhře 4:3 v rámci předehrávky osmého extraligového kola. Fanoušci domácích to těžko pobírali, cítili křivdu, vítěze vypískali a cestou do kabin zlili vším možným. Byl to bizarní konec…

Běží první minuta nastavení, Tomáš Filippi u budějovické střídačky tahá zezadu za dres beka Milana Douderu, jenž je v držení kotouče. Domácí bek padá, puk přebírá zkušený sok a za pár vteřin je vymalováno. Filippiho vítězná dorážka je spouštěčem odvety obecenstva. Zní ohlušující pískot, z hlediště létají lahve, kelímky s pitím. Vytočení příznivci Motoru dávají najevo nevoli vůči arbitrům i vítěznému týmu.

Ale ještě zbývá cesta do kabin… Jeden z příznivců leze po stříšce a vyhrožuje, Martin Faško-Rudáš schytává u tunelu pivní sprchu, v tu ránu začínají být vzteklí i někteří hráči hostí. Kelly Klíma bouchne holí do plexiskla, které v tu ránu už nevypadá jako předtím. Jeden z domácích fans prudkým švihem mrská láhev po sudích, naštěstí se netrefuje. Blázinec…

Klid nastává až po pár minutách. DJ liberecké kabiny pouští extrémně nahlas song od Szidi Tobias a Filippi se ještě ve výstroji a pár metrů od randálu chystá zhodnotit zápas i to, co se dělo záhy poté. Chce se to po něm. „Můžu další otázku poprosit?“ reaguje do kamery na téma kontaktu s Douderou. Při podobně znějící druhé otázce Filippi zmínil pravidlo o zákazu komentování výkonu arbitrů. „Nemůžu se vyjádřit k rozhodčím a k nějakým faulům. Po utkání ne, až druhý den. Nezlobte se, nemůžu to komentovat.“ Dobrá, co tedy Milan Doudera? „Ani já se k tomu nebudu vyjadřovat…“

Filippi byl vůbec ústřední libereckou postavou. V době, kdy ve druhé části Tygři bleskově otočili na 1:2 a následně utekli na 1:3, zkušený centr zbytečnou sekerou poslal svůj tým do tří. Hráči Motoru vycítili příležitost a šanci na comeback. Vysokojakostní one timer Milana Gulaše ukončil dvojnásobnou výhodu a v poslední části další luxusní střelou z přesilovky srovnal Adam Kubík. „Stoprocentní hloupost ode mě,“ uznal Filippi. „Tohle se nemůže opakovat,“ dodal jedním dechem.

Co se neustále opakuje, je liberecká marnost v oslabení. Považte, v početní menšině inkasovali už 13 gólů, suverénně nejvíc v soutěži. V Budvar aréně inkasovali dvakrát. „V čem je problém? Rád bych odpověděl, ale to si spíš musíme nejdřív rozebrat my. Nevím, co bych na to řekl. Každý den to rozebíráme do úplného detailu,“ pokrčil Filippi rameny. Pak to ale přehodil do pozitivna. „Jsem rád, že i když jsme tu dostali dost gólů, že jsme o jeden dali víc my, takže to až tak nemusíme řešit. Každopádně doufám, že se nám oslabení brzy podaří zlepšit a pomůže nám to vyhrávat.“

Ať je to, jak chce, Tygr se lepší. Týmu pomohl návrat Jayceho Hawryluka z marodky. Pár dnů před startem extraligy pořízená posila se zranila zkraje druhého duelu proti Mountfieldu a vrátila se až po dvou týdnech v Budějovicích. A ve velkém stylu. Tandem Bulíř-Birner získal v hbitém kanadském křídlu potřebnou ingredienci, jež mazákům scházela. Hawryluka byl plný led, sršel aktivitou a chtěním.

Vzadu se prvně ukázalo i staronové defenzivní eso Ronald Knot. „Máme čtyři lajny nebezpečné a můžeme se spolehnout na všechny, každá může dát gól. Dnešní branka Jardy Vlacha byla obrovskou pomocí,“ zmínil obrátkový pašerák pod ledem na 2:1. „A Ronnie Knot je jedním z našich top beků, chyběl nám. Šlo o citelnou ztrátu a jsme rádi, že se vrátil,“ dodal Filippi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:07. Pech, 34:36. Gulaš, 52:58. Kubík Hosté: 21:25. Hawryluk, 22:16. Vlach, 29:26. Birner, 60:36. Filippi Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, D. Simon – Valský, Pech (A), Hanzl – Koláček, Vopelka, Toman. Hosté: Hrenák (D. Král) – Budík, McCoshen, Melancon, Ivan, Knot, J. Dvořák, Galvas – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, Bulíř (A), Birner (C) – Flynn, A. Najman, Pérez – Klíma, Šír, Vlach. Rozhodčí Šindel, Květoň – Svoboda, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5534 diváků