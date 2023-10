Kometa: radost nadvakrát, první vzalo video. Kouč? V režimu „přísně tajné“

Čtvrtý olomoucký útok, který obstaral dva góly, držel Kometu dlouho v šachu. Až v prodloužení Kometa otočila nervák na svou stranu, v přesilovce čtyři na tři švihnul puk pod horní tyčku Jan Ščotka. Byl to jeho první zásah v ročníku. „S Olomoucí je to pořád dokola. Vždycky boj,“ ulevil si reprezentační obránce po výhře 3:2. „Ale mě osobně to baví, zápasy jsou víc vyhrocené, člověk se do toho rychleji dostane,“ dodal.

Velké věci se děly hlavně v prodloužení. Domácí už po Pospíšilově trestném střílení slavili triumf, jenže hosté okamžitě protestovali, že se brankář Branislav Konrád už předtím dotkl puku a útočník zakončoval nadvakrát. Tedy v rozporu s pravidly. Video to potvrdilo. „Věděl jsem, že jsem do toho ťukl. Jenom jsem neměl jasno, jestli to bylo na hokejku anebo do puku,“ líčil Konrád. „Ale říkal jsem si, kdybych ťukl do hokejky, nabral by puk opačný směr,“ dodal.

Sudí dlouho zkoumali záznam. Hráči se srotili u střídaček, pouze Konrád zůstal v klidu ve svém brankovišti. Tušil, že rozhodnutí půjde za jeho týmem. Ale stoprocentně jistý si svým zákrokem nebyl. „Led už vůbec neklouzal, myslel jsem, že mě víc vyveze dopředu. Naštěstí ty centimetry nakonec nechyběly,“ oddechl si gólman, jenž proti krajanovi zvolil rychlý pád na led. Proč? „Když jsem viděl, že jede strašně pomalu, napadlo mě udělat toto,“ vysvětlil netradiční řešení. Pospíšila zná dobře, byli spolu na olympiádě i na mistrovství světa.

Střelcem vítězné branky však nakonec nebyl slovenský křídelník, nýbrž český zadák. Spoluhráčův efektní nájezd sledoval z dálky - a bavil se. Když Konrád padl k ledu, „Pospec“ si bravurně potáhl puk do strany a z křídla zavěsil. Paráda! „Být tam já, asi si zlomím ruce,“ smál se sedmadvacetiletý Ščotka. „Vyřešil to dobře, jen škoda, že se toho asi gólman dotkl,“ povzdechl si.

S Hanáky to jako obvykle měla Kometa těžké. Vytáhli se na ni její bývalí hráči. Michal Kunc a Lukáš Kucsera našli způsob, jak dostat puk za výborného Dominika Furcha. Závěr však měli domácí lepší. „Bojovali jsme, dřeli. Chyběl tomu jeden gól navíc. Třetí třetiny musíme zvládat lépe,“ nabádal Konrád. Jeden bodík však Olomoučtí brali. „Kluci podali výborný výkon. Můžeme na něm stavět. Takhle potřebujeme pokračovat. Hráli jsme líp než s Plzní, s níž jsme udělali tři body,“ tvrdil trenér Jan Tomajko.

Co nového na brněnské střídačce? Zatím nic. „Nepovím vám, co bude a nebude,“ pokrčil rameny asistent Jiří Otoupalík a odkázal na vedení. Po abdikaci Patrika Martince si zbytek realizačního týmu rozdělil role. Jiří Horáček se stará o oslabení a video, Otoupalík se věnuje útočníkům a Jaroslav Modrý obráncům.

Jestli boss Libor Zábranský intenzivně hledá hlavního trenéra, je teď v režimu „přísně tajné“. Každopádně Kometa začala bodovat a tentokrát konečně zabrala v početních výhodách. Proměnila dvě, jednu pět na tři. V obou případech se trefili obránci. Daniel Gazda už popáté a je nejlepším střelcem mužstva. „Všichni jsme to měli v hlavách, na tréninku jsme na přesilovkách pracovali. Teď to tam napadalo a věřím, že nás to všechny nakopne,“ doufal Ščotka. Se dvěma body byl ve finále spokojený. „Jsme rádi za každou výhru. Naše výkony mají vzestupnou tendenci a pomohli nám výborní fanoušci. Doufám, že jim to budeme vracet,“ přál si.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:36. Zbořil, 53:05. Gazda, 63:20. Ščotka Hosté: 38:47. Kucsera, 48:51. Kunc Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Hosté: Konrád (Frgál) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Černý – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Chmielewski, Macuh, Klimek – Kusko, P. Musil (A), Orsava – Kunc, Anděl, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6708 diváků