Brno září, v Plzni rozhodli prvostřelci. Kohout: Všichni dělají, co mají

Vy i Tomáš Vincour jste se v Plzni trefili poprvé. Zápas tedy rozhodli prvostřelci.

„Je jen dobře, když to nestojí na jednom útoku. Pokud se náhodou někomu nedaří vstřelit gól, je síla týmu v tom, že může využít všechny čtyři lajny. Každá je schopná skórovat, což se ukázalo. V tom je naše největší přednost.“

Cítil jste po vstřelené brance úlevu?

„Určitě. Už mě to docela trápilo. Důležité je, že tým vyhrával a mohli jsme být prospěšní i jinak. Ale každý hokejista chce dát gól a pomoct i tím, že vstřelí branku. Na trénincích mi to šlo, v zápasech ne. Potřeboval jsem trochu jinak nastavit hlavu. Snažil jsem se na to nemyslet a hlavně střílet.“

Kometa po rozpačitém úvodu válí. Jak se vám podařilo vybřednout z krize?

„Co jsme předváděli na začátku, nebylo vůbec, co jsme chtěli hrát. Sedli jsme si, byla trošku silnější rozmluva. Myslím, že to všem pomohlo a všichni dělají, co mají. Taky se to odráží na výsledcích. Vyhráváme, což je nejdůležitější.“

Bylo na ledě znát, že naopak Plzeň se teď ocitá v krizi a nehraje dobře?

„Já bych neřekl, že nehrají dobře. Asi je cítit, že jsou pod nějakým tlakem, ale o to víc jsou nebezpečnější. Hrají jednoduše, víc bruslí. Pro nás byli velice těžký soupeř a máme velice dobrou výhru.“

Za stavu 1:1 jste ubránili oslabení tři proti pěti. Bylo to klíčové?

„Určitě. Přesilové hry a oslabení rozhodují zápasy. Když jsou speciální týmy úspěšné, je to velký krok k tomu, aby se utkání dotáhnout k vítězství.“

Za první dvě třetiny bylo poměrně hodně vyloučení. Nabádali vás trenéři, abyste se vyvarovali faulů?

„Není to dobře, půlka týmu, která chodí na oslabení, má daleko víc času na ledě, druhá je studená. Takže je určitě hrát pět na pět nebo přesilovky. Stát se to ale může. Ve třetí části už to bylo daleko lepší.“

Měli jste pak pokyn zavřít hru?

„Spíš hrát pořád stejně. Jednoduše, dozadu, pro Dominika ( Furch ), který nám jako vždycky výborně pomohl. Nedopustit žádné zbytečné závary v obranném pásmu.“

V čem je hra Komety nejvíc odlišná od toho, na co jste byl zvyklý předtím v Karlových Varech?

„Kdybych měl říct pravdu, tak skoro ve všem. Je to úplně jiný styl hokeje, než se hrál ve Varech. Chvilku mi trvalo, než jsem si zvykl, ale kluci mi pomohli. Mám super lajnu, ať Zbóřu (Adam Zbořil) nebo Marciho (Tomáš Marcinko), oba zkušení hráči. Jsem nadmíru spokojený a byla jen otázka času, když už to prolomíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:26. Lev Hosté: 08:12. Kohout, 29:16. Vincour Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Lev (A), Söderlund – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Indrák – Šiler. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Zembol, Vincour, Jenyš – Ekrt. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Gerát, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3893 diváků

