Lev: Není prostor na hezkou hru. Špinavé góly nás dostanou z krize

Jaká nálada panuje v kabině po špatných výsledcích?

„Prohráli jsme šest zápasů o branku. Svědčí to o jedné věci, nedáváme góly. Odehráli jsme devět zápasů a vstřelili 17 gólů. Hokej je o brankách a my si jakýmikoliv musíme pomoct. Není prostor na hezkou hru. Myslím, že to je náš největší kámen úrazu, protože gólmani chytají dobře. Problém je vepředu.“

Už jste něco zažil. Co vaší hře nejvíc chybí?

„Těžká otázka. První věc je dostat se do zakončení, druhá pak jeho kvalita. Nám tohle vázne. Od červené čáry dopředu chybí kombinace. Snažíme se hrát jednoduše, abychom neztráceli puky na modrých čarách a týmy nám neodjížděly, když nejsme v top kondici dopředu. Do šancí se po nahozeních dostáváme hůř, ale máme nějaké noty a musíme je lépe plnit. Gól jsme vstřelili nohou. Myslím, že to je cesta. Špinavé góly nás dostanou z krize.“

Jak se vám hrálo s novou posilou Timem Söderlundem?

„Tim je kvalitní hráč. Je dobrý, že už zná českou soutěž a systém. Ví, jak to tady chodí a co od toho čekat. Nepřišel jako úplná neznámá. Myslím, že by nám mohl pomoct. Je kreativní, šikovný a budeme se ho v tom snažit co nejvíc využít.“

Váš gól asi docela bolel…

„Samozřejmě. Abych řekl pravdu, tak posledních pár týdnů mě celkově bolí. Puky si mě hledají, když to tak řeknu. (usměje se) Jsem ale rád, že si mě našel. Víc bolí porážka, z té jsem smutný a naštvaný.“

Sice jste dali gól z přesilovky, ale ostatní početní výhody se vám tolik nepovedly. Kde hledat příčinu?

„Když to skončí brankou, je to správné, ať je to po sehrané akci nebo po vhazování. Přesilovka pět na tři nebyla sehraná špatně. Měli jsme prakticky dvě prázdné brány. Chce to klid v zakončení, trochu jistoty a kvality na holi. Musíme na tom pořád pracovat. Nějaké krize už jsem zažil a tohle je jediná cesta.“

Čím bylo, že vám nevyšel vstup do zápasu?

„Byl tam zbytečný respekt k soupeři. Víme, že Kometa má sílu. I když před tím nebyla v ideálním rozpoložení, tak teď se zvedla a hraje mnohem lépe. Dělali jsme rozhodnutí, až když jsme měli puk na hokejce a ne, když jsme k němu jeli, abychom se podívali nebo vyřešili situaci dopředu. Rozhodovali jsme se pozdě a tím pádem nás Brno dostávalo pod tlak. Až potom jsme se z toho dostali.“

Co se snažíte z role zkušeného hráče předat týmu?

„Jsme tam od toho, abychom šli příkladem a dělali všechny věci, jak se mají dělat, aby se na to celý tým nabalil. Něco si k tomu říkáme, ale od toho jsou trenéři, aby nám sdělili co a jak. My je můžeme doplnit. Cílem je jít příkladem na ledě.“

Nejste ve fázi, že byste změnil nějaký rituál?

„Možná kluci začnou něco měnit. Já rituály nemám, takže u mě se toho nemůže moc změnit.“

Příští zápas hrajete v Mladé Boleslavi. Co od toho očekáváte?

„Bude to zase boj, jako to byl v Olomouci, doma s Vítkovicemi nebo teď s Brnem. Nečekám, že tam přijedeme a vyhrajeme 5:0.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:26. Lev Hosté: 08:12. Kohout, 29:16. Vincour Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Lev (A), Söderlund – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Indrák – Šiler. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Zembol, Vincour, Jenyš – Ekrt. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Gerát, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3893 diváků

