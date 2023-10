Vítkovice posilují ofenzivu, Zdráhal se vrací domů: Moc se těším

Útočník Patrik Zdráhal (28) se po předčasně ukončeném angažmá ve švédském klubu Lulea vrací domů. Přestože o jeho služby stála Mladá Boleslav, podepsal smlouvu s Vítkovicemi. Do Ostravy přiletěl ve čtvrtek večer, podle klubu není pravděpodobné, že by hned naskočil do pátečního duelu proti Liberci (17.30).

„Jsem rád, že jsem doma,“ řekl Zdráhal pro klubový web. „Vítkovice jsou můj mateřský klub a já mám velkou radost, že jsem se sem mohl vrátit. Po mém konci ve Švédsku se mi osobně ozval majitel klubu pan Aleš Pavlík a napřímo jsme řešili možnost mého návratu do Vítkovic. Bylo evidentní, že o mě hodně stojí, což rozhodlo o tom, že jsem zpátky tady doma. Moc se těším, až si zase zahraju za Vítkovice.“

Podle Aleše Pavlíka nebylo možné si kvalitního útočníka s gólovým potenciálem utéct. „Jakmile jsem se dozvěděl, že by se mohla naskytnout příležitost, že by Patrik Zdráhal mohl ve Švédsku skončit, osobně jsem mu zavolal a vyjádřil přání, aby se vrátil k nám domů,“ popsal Pavlík. „Tři dny jsme byli v intenzivním kontaktu a já mám velikou radost, že se Patrik rozhodl znovu pro vítkovický dres. Je to odchovanec, kvalitní hokejista, reprezentant, má spoustu zkušeností. Takového hráče jsme si jednoduše nemohli nechat utéct.“

Zdráhal ve Vítkovicích začínal, hrával za ně i jeho táta. Extraligovou premiéru v ostravském dresu měl v roce 2014, za Vítkovice v lize odehrál 252 zápasů. V sezoně 2019/20 putoval v rámci trejdu do Plzně, odtud do Litvínova. Ve Švédsku odehrál v aktuálním ročníku 8 zápasů, nebodoval.

„Patrik dorazil do Ostravy ze Švédska ve čtvrtek večer. Samozřejmě naší snahou je, aby se do hry zapojil co nejdříve, ale nějaký čas to potrvá i s ohledem na administrativní a logistické záležitosti,“ řekl sportovní ředitel Roman Šimíček, který je od začátku týdne součástí trenérského týmu s Milošem Holaněm a Pavlem Trnkou. „Start v pátečním zápase proti Liberci není příliš pravděpodobný.“

