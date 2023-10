Český obr skončil s NHL, extraliga byla na špičkách: vyhrál návrat domů

Dva metry a sto kilo do sestavy? No jasně, tohle bylo velké lákadlo. Jáchym Kondelík rozvázal smlouvu s Nashvillem a o služby obrovitého třiadvacetiletého útočníka se strhla krátká extraligová mela. Minulý ročník odehrál na farmě v AHL, předtím působil čtyři roky na univerzitě v Connecticutu. Teď se vrací do Českých Budějovic, odkud v 17 letech odešel do Severní Ameriky.