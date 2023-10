Vítkovický boss hlásí: Bude to bolet! Na střídačku se vrací Šimíček a Trnka

Když v neděli v Plzni vítkovičtí trenéři Miloš Holaň a asistent Radek Philipp sportovně gratulovali protějškům k vítězství 1:0, bylo to naposledy, co odcházeli ze střídačky spolu. Ostravský tým prohrál sedmý zápas z devíti. Den po utkání přišel ostrý řez. Holaň zůstává hlavním koučem, ale nově s ním budou spolupracovat sportovní ředitel Roman Šimíček a dosavadní trenér juniorů Pavel Trnka.

Vítkovice po nedělní porážce ryjí zemi. Místo aby se tajný favorit extraligy rval o čelo s Pardubicemi, Spartou a znovuzrozeným Litvínovem, jak bylo předpovídáno, spadl na dno a je na tom hůř než předem odepisované Kladno. Naštvané vedení klubu se rozhodlo zasáhnout. Nejprve do trenérského štábu. Vedení klubu čeká obrat. „I když to bude bolet!“ vzkázal naštvaný majitel Aleš Pavlík. Pokud by mizérie nebrala konce, budou následovat další kroky.

„Pořád věříme cestě, kterou jsme si ve Vítkovicích nastavili, proto má nadále Miloš Holaň plnou důvěru. Po nedělním zápase v Plzni jsme ale věděli, že musíme něco změnit. Jako první – v uvozovkách - zvítězila cesta úpravy trenérského štábu. Věřím, že po této změně si jak Miloš Holaň, tak celý realizační tým a zejména hráčský kádr uvědomí, že jen na nich samotných bude záležet, zda tento krok bude první a poslední, anebo bude prvním z mnoha dalších,“ uvedl vítkovický boss ve svém prohlášení.

Po strašidelném vstupu se proslýchalo, že Holaňova pozice se začala viklat a může dojít na střídání stráží. Ale klub trenérovi věří, nechce jít ode zdi ke zdi. Loni v prosinci s Holaněm ve Vítkovicích prodloužili smlouvu o další dva roky a projevili mu tím důvěru. Kdyby měl teď odejít, dostal by se ostravský klub do situace, kdy musí narychlo hledat jiného kouče. To by stálo spoustu času, úsilí. Lidí Holaňova kalibru a zkušeností po ruce moc není, v síti obchodů Biedronka je taky nevedou. Mohlo by se stát, že klub v tísni sáhne do špatného regálu.

Holaň je ostravský patriot a srdcař. Ve Vítkovicích vyrostl, za svůj klub dýchá. V minulé sezoně se mu dařilo, teď se mužstvo trápí. V klidu nebyl ani náhodou. „Jsem soudný člověk. Jako trenér nesu zodpovědnost a určitě nemáme mužstvo na čtrnácté místo. Věřím, že se zvedneme. Možnosti byly různé. Počítal jsem s tím, že to může skončit. To je prostě trenéřina. Majitel se rozhodl jinak. Já to respektuju, děkuju za důvěru, kterou mi dal, a jedu bomby dál. Mám spolupracovníky, které dobře znám, každý má svou kvalitu, znají vítkovické prostředí,“ řekl Sportu po oznámení změn.

Bývalý útočník Šimíček na začátku současné Holaňovy vlády na vítkovické střídačce už jednou stál. I s dalším asistentem Trnkou má kouč dlouholeté vazby. Kdysi spolu hráli v obraně Anaheimu, plzeňský rodák Trnka strávil ve Vítkovicích závěrečných pět sezon kariéry a coby trenér tam působí přes deset let. U áčka už jednou dělal pobočníka Jakubu Petrovi, což byla jiná parta. Po ní následoval Mojmír Trličík, než se vedení přiklonilo k Holaňovi.

Cíl obměny na orloji je zřejmý: dodat mužstvu nový impuls. Další kroky mají následovat, pokud se tým nenakopne a nezačne šplhat tabulkou vzhůru. Největší problém ovšem nespočívá v trenérech. Zdá se, Vítkovicím se nepodařilo zasypat kráter po Aleši Stezkovi. Pozice gólmana se jevila jako nejzranitelnější a kostrbatý nástup Matěje Machovského pochybnosti ještě umocnil. Od 6. kola chytá stabilně Lukáš Klimeš. Vítkovice míň inkasují, jenže zároveň góly přestaly dávat. O nejvíc bodů je připravila právě jalová koncovka.

Chybět může taky tvrdost beka Patrika Kocha. Velké plus však měl být naopak ofenzivní Stuart Percy, podobně jako útočník Jan Káňa. A pokud porovnáme sestavu jarních semifinalistů play off se souborem, který vyjel v neděli na plzeňský led, zůstali stěžejní lídři jako Dominik Lakatoš, Roberts Bukarts, Peter Krieger a Peter Mueller.

Právě oni v minulé sezoně ofenzivu nejvíc táhli. Někteří vidět pořád jsou, jen se přestali trefovat, jiní připomínají duchy. Koncovka je největší problém. Současný kapitán Lakatoš měl před rokem za úvodních devět zápasů pět zásahů, nyní za stejnou dobu dva. Bukarts se trefil sedmkrát, v tomto ročníku dvakrát. Krieger dal jeden gól proti loňským třem. Mueller se v minulé sezoně po třech zápasech zranil, ale stihl nasypat čtyři branky. Tentokrát zůstává u hattricku z druhého kola s Mladou Boleslaví.

Lepší hráče Vítkovice těžko seženou. Musí se začít tedy u nich, aby se probudili. „Všichni se musí vrátit k pokoře, k přístupu, k bojovnosti a touze po vítězství a úspěchu. I když to bude bolet! Toto nás zdobilo loňskou sezonu a letos to v týmu bohužel nevidím a nejsem sám…Týmu pořád věřím a doufám, že si uvědomí všichni do jednoho, zdůrazňuji všichni do jednoho, že jen tvrdá práce nás vrátí zpátky do hry o vyšší příčky v tabulce,“ vyjádřil se jasně šéf Pavlík.

Miloš Holaň s novým štábem musí pracovat s hráči, aby se probudili. „Jsou to fráze, ale dosáhneme toho jedině každodenní prací, tréninkem, odhodláním povzbudit psychiku. Někdy záleží na štěstí a maličkostech, které nám teď nechodí. Na podělaného spadne celý hajzl, jak se říká. Blokujeme střelu, od rukavice jde puk do tyče, od tyče do nohy, od ní do branky, prohrajeme 0:1. Není to jen o tom, že hrajeme systémově špatně,“ uvedl Holaň.

Zítřejší duel Ligy mistrů proti Bielu může odvést myšlenky od extraligové všednosti trochu jinam a tým povzbudit. Pak do Vítkovic přijede Liberec a následuje série šesti utkání venku. Těžký úděl. „Je to náročné, ale když to vezmu podle minulosti, vždycky jsme se na tom chytli. Doma hrajeme pod tlakem, fanoušci očekávají výsledky. Venku taky, ale ten tlak je možná trošku menší. Mohlo by nám to pomoct,“ věří Miloš Holaň.

