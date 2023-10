Lakatoš se proti „svým“ rval a hecoval Vítkovice: Když tak to vypípejte

Ukázal, jak se bít za Vítkovice. Kapitán Dominik Lakatoš (26) se v duelu 10. kola Tipsport extraligy proti Liberci (5:2) porval s Lukášem Dernerem a k tomu přidal dvě gólové asistence. „Musíte ukázat, to si kdyžtak vypípejte, že máte koule,“ glosoval vítkovický útočník, který právě v dresu Liberce sbíral největší úspěchy. Získal s ním titul (2016) a dvě stříbra (2017, 2019). Nostalgie? Ani náhodou. Lakatoš po vítězné bitce hecoval ochozy a z trestné lavice pak směrem k vítkovickému kotli cukal za svůj dres a ukazoval na rytíře Vítka na hrudi. „Bylo tam vše, jsem hrdý na kluky, co předváděli.“

Ostravané se díky první domácí výhře odlepili z posledního místa. Zatím i bez Patrika Zdráhala, který ještě po cestování ze Švédska nebyl fyzicky připravený hrát. Hrdinou duelu byl brankář Lukáš Klimeš, který za stavu 2:1 chytil trestné střílení Kellyho Klímy. K tomu přidal 34 zákroků.

Dominiku, čím jste nakonec emotivní zápas překlopili na svoji stranu?

„Rozhodla touha to zlomit! Věřili jsme od začátku, pomohlo nám i vítězství v Lize mistrů proti Bielu. Byl to těžký zápas pro nás. Perfektní, vyhráli jsme za tři body. Nebyli jsme horší soupeř, pomohli jsme si přesilovkami. Tak to má být.“

Využili jste dvě početní převahy, třetí gól jste přidali těsně po jejím skončení. Byl to klíč?

„Každý zápas hrají přesilovky roli. U nás je to otázka času, kdy to sedne. Konečně to z přesilovek napadalo. V předchozích tam bylo taky spousta šancí, ale nedali jsme je. Jsme šťastní za tři body. Bylo to ubojované, bylo tam vše. Jsem hrdý na kluky, co předváděli.“

Rychle jste prohrávali, nakoply vás dva góly v závěru první třetiny?

„Každý hráč, co dá gól, je pro nás důležitá součástka do stroje. Jen dobře, že jsme je dali. Tyhle góly nás dostaly trošku na koně. Super zápas, mělo to všechno. Liberec má vynikající mužstvo.“

Brankář Lukáš Klimeš za stavu 2:1 chytil trestné střílení. Co říct k jeho práci?

„Opět byl perfektní, drží nás, chytá skvěle. Je to vidět i na tréninku a přenáší si to do zápasu. Držel nás i v Plzni (0:1), jen my nebyli schopni dát gól.“

Výbornou práci jste odvedli i v oslabení, souhlasí?

„Ano, udělalo se pár změn, vychází nám to. Řekli jsme si, že to musí bolet, trefovat nás. Že musíme být větší psi. To plníme, bude třeba na to navázat.“

Na konci druhé třetiny jste se pustil do rvačky s Dernerem. Bylo třeba rozproudit ochozy?

„Tak to vyplynulo... I z toho, kde jsme byli, je potřeba do toho emoce dát. Vyšlo to na mě, ale udělal by to každý. Musíte ukázat, to si kdyžtak vypípejte, že máte koule. Abyste to nakopli.“

V 52. minutě vás poslal Jaroslav Vlach hlavou na hrazení, místo jeho vyloučení přišel faul spoluhráče Stuarta Percyho. Bylo těžké ve vyhroceném závěru udržet hlavu a psychiku?

„Měli jsme dva góly k dobru. Kdybychom se zbláznili a spadl by nám tam nedejbože slepený gól, byly by to zase nervy až do konce. Věděli jsme, o co hrajeme. Připravovali jsme se, měli jsme dost času, ten jeden den. (usmívá se) Měli jsme hlavy nastavené, to jsem cítil od rána, když jsem přišel do kabiny. Věděli jsme, o co hrajeme a povedlo se.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:22. Chlán, 19:34. Krieger, 33:18. Claireaux, 50:36. Mueller, 59:12. Percy Hosté: 00:57. Pérez, 41:31. Knot Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Dej (A), Přibyl, Krejsa. Hosté: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, Derner, Galvas – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, Bulíř (A), Hawryluk – Rychlovský, A. Najman, Klíma – Vlach (A), Šír, Pekař. Rozhodčí R. Šír, T. Cabák – M. Hlaváč, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 225 diváků