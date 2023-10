Strach o Kašeho, pak pomsta! Mikliš vyvolal vášně. Férový kluk, tvrdil kouč

Běžela 33. minuta. Ondřej Kaše po úderu na hlavu zůstal ležet na ledě a pak odešel do kabiny. Strhla se mela, sparťanský bek Ondřej Mikliš dostal trest do konce utkání. Pomsta byla sladká. Starší z bratrů se vrátil do hry a zařídil první velký moment utkání, když 40 sekund před koncem pětiminutové přesilovky rozehrál gólovou akci na 2:1.

Tahle trefa ještě nerozhodla. U druhého klíčového okamžiku byl mladší David Kaše, původně označený za autora vítězné trefy z 52. minuty. „Myslím, že to tam dal spíš Nic (Hlava) než já, hokejkou to tam dorazil, ale hlavně, že jsme ten gól dali,“ pravil.

Takový nával v Litvínově dlouho nezažili. Na parkovišti zacouval na vyhrazené místo svazovou škodovkou i generální manažer reprezentace Petr Nedvěd, v hledišti se mihli dvojníci Harryho Pottera s Hermionou. Z Litvínova je zase škola hokejových čar a kouzel. Už nemá jen nejlepší klobásy v extralize, ale opět tým, který se rve o čelo tabulky. Daří se, a tak znovu táhne lidi. Platí to pořád. „Ale určitě jsme nebyli lepší soupeř, nedařily se nám přesilovky, soupeř hrál dobře v oslabení. Netáhli jsme za silnější provaz,“ řekl kouč Karel Mlejnek.

Od začátku se hrálo od podlahy, svižně a taky ostře. V první třetině přišla pasáž, kdy se téměř pět minut nepřerušovalo, ve druhé se zase dvakrát zkoumalo video. Nejprve po faulu vysokou holí sparťanského beka Vojtěcha Mozíka na Davida Kašeho, pak po prvním vyrovnání Davida Vitoucha v oslabení.

„Určitě cenné vítězství, tři body. Urvali jsme to zuby nehty. Můj bývalý klub, mám tam hodně kamarádů. Před zápasem jsme se možná trochu popichovali a ta ostrost k tomu patří. Možná jí bylo trošku víc, než mělo, ale měli jsme chuť vyhrát a jsem rád, že se nám to povedlo,“ povídal mladší ze sourozenců Kašových.

V pátek 13. se Spartě dařilo, v tento den vyhrála patnáct utkání z dvaceti. Jenže včera se děly věci, jaké nechcete. První gól dostala půl minuty před koncem první třetiny po rychlém otočení hry. Doplatila taky na disciplínu, i když dlouho si v oslabení počínala skvěle a nevyužité přesilovky Litvínov srážely. Ale oslabení ji stála hodně sil.

„Kluci to odfárali těžkým způsobem, ale někdy to tak je. Příště můžeme mít my šest přesilovek a jen jedno oslabení. Rádi bychom hráli pět na pět, ale oslabení jsme ubránili, až při pětce na konci druhé třetiny jsme inkasovali,“ zůstával přesto pozitivní sparťanský trenér Pavel Gross.

Miklišův zákrok z 33. minuty vzbudil nejvíc emocí, s Ondřejem Kašem to zprvu nevypadalo dobře, navíc jeho historie zranění je známá. „Mladým klukům to někdy ujede, určitě to Ondra Mikliš neudělal schválně. Stejně tak se to může stát i nám. Jedna z důležitých postav týmu, ale soupeř hrál bez Chlapíka a bez Sobotky. Jeden hráč nedělá tým, ale to víte, že je to nepříjemné,“ uvedl domácí kouč Mlejnek.

„Pořádně jsem to neviděl, ale my nechceme hrát hokej, kdy bychom někoho chtěli zničit. Hrát tvrdě, stejně jako soupeř, ale Miky je férový kluk. On dohrával, je dobře, že (Ondřej Kaše) je zdravý. A to si přejeme. Hrát tvrdě, ale zůstat zdraví,“ dodal Gross.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:28. Kudrna, 36:27. Jaks, 51:40. Hlava, 59:44. Koblasa Hosté: 29:19. D. Vitouch, 49:28. P. Kousal Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), O. Najman, Forman (A) – Hauser, Lajunen, Buchtele – D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE