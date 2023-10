Litvínov: super parta, retro stadion a válec. Zvon odcinkal Hlinkův rekord

Ze stropu se spustil zvon a jeho cinkání hlásilo do světa: je to tam, deset výher v řadě! Litvínov překonal klubový rekord ze sezony 1977/1978, kdy týmu šéfoval Ivan Hlinka. Verva zvítězila nad Kladnem 5:4 v prodloužení a poslední gól vstřelil bombarďák Ondřej Kaše. „Desátá výhra v řadě zní skvěle. Byla ale nesmírně, nesmírně vydřená,“ odfrkl. Nelhal. Rytíří rubali neskutečným způsobem. Vážně váleli, chvíli před koncem ještě vedli o dva góly. Ale proti nim stál tým v laufu.

Když se blížíte k Litvínovu, z dálky vidíte kouřící komíny, připomíná Mordor. A možná to tak mohou vnímat už i soupeři. Éru, kdy se sem jezdilo loupit a odváželi jste si relativně pohodlné body, vzal ďas. Teď si na starodávném zimáku připadáte jako ve vosím hnízdě. Všude žlutá, tribuny bzučí a Verva má formu, jakou místní fans už dlouho nepamatují.

Když se vám daří, věříte si. Ve sportu i pak nějak funguje pravidlo, že štěstí se k vám neotáčí zadní partií, ale častěji na vás mává a chtělo by se pomazlit. Litvínov mu jde naproti, jasně. Ale asi pět různých odrazů a vítězný gól v pátek proti Spartě? Otočka v neděli s Kladnem? Všechno jde ruku v ruce. Práce, dřina, kreativita a špetka kliky.

„Otočit takhle těžké utkání svědčí o tom, že mužstvo je zdravé, poctivě pracuje. Kluci vyhráli i přesto, že se jim úplně tolik nedařilo,“ spustil trenér Karel Mlejnek. Vede tým, který překonal litvínovský rekord z roku 1977, vyhrál desetkrát v řadě. To se v základní části nepovedlo partě, kterou vedl Martin Ručinský a jež došla k titulu, ani sestavě s Ivanem Hlinkou.

„Jsem strašně hrdý na to, co jsme předvedli, že jsme otočili utkání, i když Kladno vedlo 4:2,“ líčil Ondřej Kaše. Rytíře nastartovaly dvě proměněné přesilovky pět na tři. Po jednom z faulů přišel o další část svého úsměvu Radek Smoleňák. „Dostal jsem hokejkou a nechal si zub v šatně vytrhnout. No, málem jsem se posr...“ vylíčil extrémně bolavou příhodu při odchodu z kabin.

Kladno hrálo velmi obětavě, Jiří Ticháček roste ve velkého obránce, slušné pokroky dělá i Jaromír Pytlík. Přesně tohle Rytíři potřebují, neviset jen na svých veteránech. Najednou ani nevadilo, že chybí Tomáš Plekanec s Michaelem Frolíkem.

Ještě v 54. minutě Kladno v Litvínově vedlo 4:2, valilo za senzací. Jenže pak domácí žihadla dvakrát bodla. Verva dupala, i když neměla svůj nejlepší den. Jak tým žije, jste poznali po gólech. Žádné ledabylé plácnutí, ale opravdové radost, skákání metr vysoko, objímání a burcování, že tenhle večírek nekončí. Co znamená, že v posledních minutách ještě dvakrát zněl song Victory od kapely Koreana? Dvě trefy Vervy a šlo se do prodloužení, které ukončil Ondřej Kaše.

Ujel do brejku, párkrát se otočil za sebe, aby se podíval, kolik mu zbývá času. Když zjistil, že dost, nachystal si blafák a spustil oslavu. „Předvádíme výborné výkony, hrajeme hezký hokej i pro lidi. Občas mi někdo napíše a je tam, že hrajeme pěkně a není to jen o výhrách. Mělo by se s námi počítat,“ mrknul Ondřej Kaše.

Bez debat. Mělo!

A současně i zápas ukázal, že dost síly mají Rytíři. V pátek si sice oddechli, ale způsob, jakým hráli oslabení, jak blokovali střely? Hráli, jako kdyby už nemělo být žádné zítra. „Mrzí to,“ přikývl po porážce kouč Otakar Vejvoda. „Byli jsme silní kolem naší branky. Hráli jsme opravdu poctivý zápas, dělali jsme málo chyb, oni zvládli dva dobré zámky a dali dva góly,“ litoval kladenský trenér, že zápas projel až do prodloužení.

V Litvínově se na první pohled vůbec nic nezměnilo. Na zimáku pořád najdete diodové světelné tabule. Po výhrách se zvoní na zvon. Když si prohlížíte střechu, pobaví vás, jak řemeslníci hodně spěchali, když žlutě natírali pod střechou konstrukci. Hlavně, ať to je! Takže dost zacákali i dřevěné trámy. A ano, pořád si tady můžete vystát frontu na nejdelší klobásu ve střední Evropě.

Jedna věc ale jinak je. Z Vervy se stal válec, který na dálku provokuje Pardubice. Tým má sílu a trenér Karel Mlejnek klepe na zuby, aby všechno pokračovalo ve stejném duchu dál.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:14. D. Kaše, 35:52. Koblasa, 53:46. Sukeľ, 57:11. Zile, 63:22. O. Kaše Hosté: 16:50. Tralmaks, 17:50. Smoleňák, 25:31. Sideroff, 52:33. Sideroff Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Babka – Tralmaks, Klepiš, Jarůšek – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Bláha, Strnad (A) – Beran, M. Procházka, Melka. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Frodl, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5217 diváků

