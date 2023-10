Takhle hrajeme my! Voženílek u videa Pardubic našel Varaďův Třinec

Gólman Roman Will v brance Pardubic • Pavel Mazáč / Sport

Ale že se Oceláři umí zakousnout do Pardubic! Ať už je cepuje Rulík, nebo Varaďa. Ať je na menu semifinále extraligového play off, nebo dvanácté kolo základní fáze. Ani výrazný náskok 3:1 nestačil Dynamu na tříbodový zápis v hitu 12. kola. Blackout ve třetí části trvající 50 sekund přitáhl Třinec na dotek k toužebnému cíli. Málem z toho byla výhra, v nastavení hrály roli centimetry. „Chtěli jsme víc,“ štvala porážka útočníka Daniela Voženílka, jenž měl jako tradičně ostře nabroušeno a ve výtečné kulise uměl hicovat téměř deset tisíc fanoušků Dynama. To porazilo šampiony 4:3 v prodloužení.