Kacetl se zastal oponenta po kiksu: Willda je zkušený. Ví, co má dělat

Před půl rokem slavil v pardubické aréně postup do finále při Game 7. Ondřej Kacetl skvělým výkonem podpořil třineckou cestu do čtvrtého titulového boje v řadě. V pátek večer se na stejném místě postavil k sezonní extraligové premiéře. Jeho nástup k mistráku se zpozdil kvůli operaci ramene po banální nehodě na motorce a zároveň i kvůli kvalitní práci kumpána Marka Mazance. Fantom play off byl přímo u porážky 3:4 v prodloužení.

Parádně jste se vrátili do zápasu, v němž jste prohrávali 0:2 a 1:3. Je na místě gratulace k bodu, anebo je to ve vaší mysli pořád porážka?

„Já si hlavně cením charakteru našeho týmu, kluci neskutečně zabojovali a byli jsme odměněni bodem. A bod z Pardubic je zlatý. Škoda, že nejsou dva a možná mohly být i tři, ale šlo o vyrovnaný zápas a rozhodl se takhle.“

Krátce před rozhodujícím inkasováním jste na druhé straně spálili tutovku, Daniel Voženílek vzal porážku na sebe. Mrzí to o to víc, že chybělo tak málo?

„Pravdou je, že Roman Will tam vytáhl fantastický zákrok, zachránil Pardubice od prohry. Otočilo se to, jeli na nás a Poula (Patrik Poulíček) to hezky trefil a vyhráli.“

Neříkal jste si na začátku duelu, že prožíváte den blbec? Nešťastný odraz od mantinelu přinesl první gól, následující gólovou střelu z dálky jste pořádně neviděl a máchl naprázdno…

„O zdejších mantinelech jsme věděli z posledního play off. Občas se to tady špatně odráží. A zrovna jsme trefili přesně to místo, odkud se to odrazilo nešťastně pro nás a Pardubice toho dorážkou využily. Byla to smůla. Chvíli to z naší strany nebylo na ledě optimální, ale řekli jsme si k tomu svoje a všichni jsme pak šlapali. Možná nechybělo moc a mohli jsme být vítězi my.“

Ptal jsem se Daniela Voženílka, zda mu nepřišlo, že hrajete tak trochu proti sobě vzhledem k tomu, že Václav Varaďa u Dynama praktikuje řadu stejných či podobných herních prvků. Jaký byl pohled z brány?

„Určitě byl vidět styl pana Varadi, který jsme s ním hráli my. Ale brali jsme to tak, že chceme porazit Pardubice, protože jsou první. Ne porazit pana Varaďu. Přáli jsme si dotáhnout se k nim blíž, ale úplně to nevyšlo.“

Roman Will před druhým třineckým gólem lehce zazmatkoval za bránou a pomohl vám ke gólu na 2:3. Je těžké okamžitě se oklepat a hodit moment za hlavu?

„Willda je zkušený brankář a ví, co v takové chvíli dělat. Nic si z toho nedělat… Chyby se stanou. Možná tam byla špatná komunikace s bekem, protože mu nikdo nešel pomoci. Škoda pro nás, že tam nepadl ještě druhý odraz, vypadalo to, že si to do brány nafackují sami. Jinak Willda chytal skvěle. Takové góly zkrátka padají, sám to znám.“

Ožily vám tu vzpomínky na parádní semifinálovou sérii z dubna?

„Samozřejmě. Není to zase tak dlouho, co jsme tu hráli to drama. Vzpomínky přišly, šlo o takovou reprízu sedmého zápasu. Bylo to podobně bojovné a vyhecované jako na jaře, odehrála se spousta soubojů. Diváky to muselo bavit. Padlo i dost gólů, což pro nás gólmany není nikdy moc příjemné.“

Jak se vůbec cítíte sám osobně na začátku své sezony?

„Cítím se dobře. Mám celkově asi třetí zápas, je to v pohodě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:53. Radil, 14:12. Vála, 27:35. Čerešňák, 63:31. Poulíček Hosté: 20:38. M. Růžička, 42:58. Pánik, 43:48. Kurovský Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Pochobradský – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Polášek, J. Jeřábek, Nedomlel, Adámek, Kundrátek – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Walega – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Klouček, Bohuněk. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9982 diváků