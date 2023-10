Litvínovská série skončila bitkou a bez pozdravu. Do Olomouce se vrací Plášek

Celkem klidných šedesát minut – a pak výbuch emocí. Po závěrečném hvizdu se do sebe pustily oba týmy, na ledě skončilo pár kelímků s pivem, pěsti létaly vzduchem. Pětiminutový trest za bitku zpětně vyfasoval Jan Káňa s Adamem Rutarem a Ondřej Kaše s Denisem Zemanem.

Situace byla tak vyostřená, že rozhodčí nenechali ani po pár minutách mančafty se pozdravit. Pouze se poklepalo hokejkami, pláclo si jen pár jedinců a zamířilo se do kabin. Pro jistotu...

„Upřímně fakt nevím, co se tam najednou seběhlo. Šel jsem slavit výhru a najednou se kluci mlátili,“ popisoval střelec vítězného gólu Jan Bambula.

„Nikdy jsem nezažil, že bychom si na konci nemohli podat ruce. Jen při covidu, kdy to bylo nařízeno. Ale chápu rozhodčí, mela předtím byla velká a dlouhá. Nevíte, jestli by někdo měl nějakou zlost a zase se to rozjelo,“ podotkl.

Jako by utnutí litvínovské série jedenácti výher zničehonic vyplavilo emoce ze všech aktérů. I Hanáci totiž drželi šňůru, prohráli čtyřikrát v řadě. Úleva byla obrovská, střetly se dva světy s úplně jiným rozpoložením.

Trápící se soubor versus lauf jako blázen, pro některé životní.

V chumlu si však byli všichni rovni, čtyři a půl tisíce lidí zůstalo na tribunách a intenzivně prožívalo každý miniduel. Když už se zdálo, že je po všem, David Kaše začal divoce diskutovat s jedním olomouckým fanouškem, což se nelíbilo Janu Švrčkovi.

A jelo se od začátku...

„Byl tam Abdy (Jindřich Abdul) s Rokem (Macuhem). Rvalo se to tam po více lidech, to je hokej. Semlelo se to, z nás všech vyjely emoce. Víc bych v tom nehledal,“ podotkl Ondřej Jurčík z Vervy, jenž skóre duelu otevřel.

„Nemyslím si, že bylo třeba, aby nás sudí nenechali se pozdravit,“ dodal.

„Pro diváky to bylo pěkné,“ usmál se spokojený kouč Mory Jan Tomajko.

„Asi až po nějakém zhlédnutí opakovaného záznamu si z toho každý udělá nějaký obrázek. A ti, kteří jsou za to zodpovědní, pak když tak nějak rozhodnou,“ reagoval trenér hostů Karel Mlejnek.

Zatímco Mora nemůže hodnotit zisk patnácti bodů za první čtvrtinu základní části úspěšně, na rozdíl od Litvínova, jenž je s jednatřiceti body druhý, v neděli večer byste z nálady mančaftů nepoznali, že jsou na tom mužstva přesně opačně.

Kromě výsledku totiž v hlavách šéfů laviček rezonovaly i personální novinky.

„Na hodně dlouhou dobu nám vypadl kapitán Matúš Sukeľ, bude to těžší. Byl to jeden z vůdců týmu, musíme to dát nějak dohromady,“ litoval Mlejnek.

„Kohouti“ naopak v pondělí na tréninku přivítají Karla Pláška, jenž se vrací ze zámoří. „Nesmírná posila. Už v minulé sezoně ukázal, že je to jeden z lepších extraligových hráčů,“ těšil se Bambula.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE