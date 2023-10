Utahané hvězdy Vítkovic v mlze. Estephan se vytáhl jinak, než čekáte

Normálně po vychytané nule vyzdvihujete brankáře, jak se překonával, stavěl se na hlavu, nebo aspoň předvedl klíčový zákrok. Ale hradecká jednička Patrik Bartošák měl na výhru 2:0 nad Vítkovicemi jiný pohled: „Kluci hráli perfektní hokej a já tam spíš působil jako komparz.“ Nesnižoval svůj přínos, on prostě neměl práci.

Potvrdilo se, že Vítkovice jsou pořád nemocné, léky jako kdyby nebyly na skladě. Dvě výhry? Vzal je ďas. Kvůli salvě porážek z úvodu sezony jich potřebují víc v řadě, aby se odlepily ode dna, ideálně tak čtyři, možná pět.

Jenže to je těžká šichta, když se směrem dopředu tým prezentuje jako v Hradci. Tedy prezentuje, spíš neprezentuje. „Po hrubě nevydařeném zápase v Litvínově jsme nastavili hlavy, že musíme vycházet z dobré obrany. Ale bohužel jsme inkasovali jako první. Bojovali jsme pak dál, měli hodně zblokovaných střel, jenže nám totálně selhala koncovka,“ zakroutil hlavou kouč Miloš Holaň.

Mountfield najel na svůj klasický režim: bruslení, aktivita a škoda puku, který neletí na bránu. „Čekal jsem to takhle, bylo to stejné jak v play off, jen za Vítkovice chytal jiný brankář. Kluci střílí odevšad, vyplácí se jim to,“ smutně pronesl gólman Matěj Machovský.

Na jaře ještě zářil v Hradci a mučil Vítkovice, teď je má držet a krást zápasy pro ně. Jenže úvod do ročníku má jeho parta hodně bídný. Po trefách Aleše Jergla s Oliverem Okuliarem vedl Hradec od 18. minuty 2:0 a nic se na tom už nezměnilo.

Hlavně kvůli tomu, co naťukl vítkovický trenér. Špatná koncovka? Ona ani nebyla. Jen pět útočníků Vítkovic se dostalo ke střele, za prvních 40 minut tým z Ostravy nashromáždil sedm ran. Čtrnáct minut závěrečné části? Jedna střela. Peter Mueller, Dominik Lakatoš, Roberts Bukarts i Patrik Zdráhal přitom autobusem přijeli, jenže papírová kvalita v reálu nefungovala.

Od konce září jedou Vítkovice v režimu, že hrají obden, je zázrak, když vyjde delší pauza. Jako kdyby v Hradci tým už měl vybité baterky. „Střel jsme vyprodukovali strašně málo,“ přikývl Holaň. „Program náročný máme, navíc se o nás pokouší viróza. Ale to je jedno, potřebujeme se víc tlačit do branky, vyloženě tam něco ukopat. V Hradci jsme se k ničemu vepředu nedostali,“ dodal.

Za Mountfield nastoupil poprvé Giorgio Estephan a jednou se opravdu vytáhl, byť šlo o věc, která se od něj úplně nečeká. V Litvínově se zapsal hlavně jako hráč, který dovede sbírat hodně bodů při přesilovkách. Do početních výhod chodil taky, ale souhra ještě vázla.

Jednu výraznou věc předvedl u branky, jen u vlastní, kde má mít spíš rezervy. Na konci zápasu hrnul Marek Kalus za čáru všechno, co viděl před sebou. Puk proklouzl za Patrika Bartošáka a nejspíš by ho někdo z Vítkovických do sítě domlátil.

Pozorný Estephan na břiše situaci ale zachránil, kotouč nahrnul pod svého gólmana a žádné drama se nekonalo. Soupeři sebral největší tutovku a Hradec v klidu došel pro výhru 2:0.