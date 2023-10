ANALÝZA: Hradec vzal cizince, který byl ve Finsku nechtěným. Ale proč?

Minulý ročník odehrál Estephan v Litvínově, kde nasbíral 35 bodů v 50 utkáních. Ve finském JYP zasáhl do osmi zápasů, zapsal dvě branky a s klubem se rozloučil. Jistě, pokud by v Mountfieldu produkoval jako v Litvínově, bude to dobré. Jenže…

Pouze 16 bodů získal při hře v plném počtu hráčů. Dalších 15 na přesilovce, kde byl po Patriku Zdráhalovi nejvytěžovanějším hráčem Litvínova. Dostane stejnou roli v početní převaze i v Hradci Králové? Vedení klubu se vyjádřilo, že právě kvůli této herní situaci Estephana přivedlo. Ale proč?

V probíhající sezoně má Mountfield totiž přesilovky nadstandardní. Každou čtvrtou přetavil v branku, je v tomto ohledu čtvrtý nejlepší v extralize. A pokud někdo ze speciální formace nevypadne vinou zdravotních problémů, nechcete rozbíjet něco, co funguje, že?

Špatná defenziva

Už během minulé sezony jsme varovali, aby se výkony Estephana v Litvínově nepřeceňovaly. Verva s kanadským útočníkem na ledě při hře pěti proti pěti trpěla. Byla přehrávána a spoluhráči s Estephanem vykazovali slabší výkony než bez něj.

Poměr očekávaných gólů Litvínova s hráčem na ledě v sezoně 2022/23 Pořadí Hráč Očekávané góly (%) 1 D. Zeman 53,5 % 16 G. Estephan 47,2 % 19 R. Šalda 42,7 %

Bylo však pochopitelné, že Verva dokázala Estephanovi tyto nedostatky odpustit vzhledem k jeho produktivitě v přesilovce. Minulý ročník Litvínov neměl ty nejvyšší ambice. Pro tým, který se chtěl dostat do předkola play off, to byla výhodná spolupráce.

Proto by i nyní dávalo smysl, kdyby po takovém hráči sáhla například Mladá Boleslav či Plzeň, při vším respektu k těmto organizacím. Ale Hradec Králové, který má ty nejvyšší ambice a jehož hra je založena především na bruslení? To vyvolává více otazníků než pozitiv.

V minulých týdnech veřejnost vychvalovala Hradec Králové za to, že dal šanci patnáctiletému Adamu Novotnému. Vedení dále naznačovalo, že by chtělo poskytovat více prostoru svým odchovancům. Nicméně tyto sliby jsou tímto podpisem poměrně znehodnoceny.

Přitom přímo ve vlastních řadách má Mountfield varovný ukazováček, proč si dávat pozor na podpisy cizinců. V létě přišel Evan Jasper, který po jedenácti kolech na základě dat patří mezi nejhorší hokejisty české extraligy.

Když ambiciózní týmy přivádí hráče jako Peter Mueller, Stuart Percy či Marko Daňo, dává to smysl. Přicházeli s potenciálem patřit mezi elitu. Má takové kvality ale i Giorgio Estephan? Svými výkony v Litvínově to neukázal.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak kanadskému útočníkovi sedne nový tým, systém i spoluhráči. Až čas ukáže, zda Mountfield udělal dobrý či špatný krok. Pokud je nicméně skutečně pravdou, že ve Finsku nebyli spokojeni ani s Estephanovou kondicí, přičemž Hradec má svoji hru postavenou právě na bruslení… Nebude to mít lehké.

