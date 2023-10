Jáchyme, hoď ho do brány! Kondelík zasypal Pardubice: Super pocit

Z pohledu Motoru výkon sezony! A pro Jáchyma Kondelíka první výrazný zápis na extraligové scéně po návratu ze zámoří, kde strávil předchozích šest let. Když v 57. minutě duelu s Dynamem procpal o decimetr puk za záda Romana Willa a srovnal na 3:3, osazenstvo Budvar arény rozdráždilo decibely do úctyhodných hodnot. Euforie se přelila do nastavení, v němž Brant Harris vystřelil extra bod po triumfu 4:3. „Jsem nadšený!“ netajil 23letý centr.

Výborná a ostrá bitva na jihu Čech přinesla Pardubicím zklamání. Vedení 2:0 ani 3:1 nestačilo ke třem bodům, podobně jako v pátek proti Třinci Dynamo ztratilo kontrolu nad dobře vedeným duelem. Kouč Václav Varaďa držel dlouho dveře zavřené. „Kluci to tam mají těžké, pan Varaďa od hráčů každý zápas očekává 120 procent. Tituly s Třincem nevyhrál jen tak, chce po hráčích dokonalost,“ řekl k tomu Jáchym Kondelík.

Jaké to je skolit Pardubice, které už se cítily se třemi body v kapse?

„Skvělý pocit! Zvlášť doma a proti tak silnému týmu… Jsem nadšený! I když jsme prohrávali po dvou třetinách o dva góly, hráli jsme dobře. Bohužel tam bylo pár vyloučení, a byť jsme oslabení slušně bránili, ukázalo se, jak dobré a šikovné hráče mají. Navíc jsou velice dobře koučovaným týmem, prakticky nedělají chyby. Pokud už nějakou vytvoří, musíte ji umět potrestat. Jako my. Cením si i toho, že se nám podařilo překonat jejich vynikajícího brankáře. Zasloužená výhra.“

Nepodléhali jste negativním dojmům, že to nepůjde otočit? První velkou gólovou šanci jste měli na konci 40. minuty.

„Vůbec ne. V kabině nenastala chvíle, že bychom si řekli, že na to nemáme a že to nepůjde. Měli jsme dobré nastavení a vrátilo se nám to na ledě. V týmu máme skvělé zkušené kluky, kteří dovedou tým podržet. Jiné týmy by možná začaly panikařit, ale my zůstali trpěliví, šli si za svým a věřili, že to ve třetí třetině zvrátíme. Většina gólových šancí byla na naší straně, nepřestali jsme hrát, věřit a vyplatilo se.“

Motor sbírá body, zároveň se mu nevyhýbají hluchá místa. Může být tahle vyválčená výhra potřebným nakopávákem?

„Určitě. Teď jsme měli bohužel i smůlu, zápasy nám končily v prodloužení nebo v nájezdech a puky se k nám zrovna neodrážely. Nevím, jestli to řeknu správně česky, ale říká se, že si musíme vytvořit své vlastní štěstí. O což jsme se snažili, chodili jsme hodně do brány a rvali se o puky. Pokud tohle děláte konstantně a vytrvale, stanou se vám dobré věci.“

Pomůže vám vstřelený klíčový gól při zvedání sebevědomí? Extraligu teprve ochutnáváte.

„Takhle na to úplně nekoukám. Cítil jsem se relativně dobře ve všech třech utkáních. Věřím, že to bude ode mě čím dál lepší. Zvykám si na větší led a tak. Hlavní je, že jsme vyhráli, to je ze všeho nejdůležitější. Já měl v prvních dvou třetinách asi šest, sedm střel a už jsem si říkal, že by mi to tam mohlo konečně padnout.“

V pátek v Kladně jste dvakrát asistoval a zároveň nechtěně pomohl ke dvěma gólům Rytířů. Měl jste to přes sobotu v hlavě?

„To je hokej, je to hra chyb, bohužel se stávají. Naštěstí jsem to mohl proti Pardubicím napravit.“

Odhadnete, na kolik procentech je váš výkon?

„Tak to nejsem schopný vůbec říct. Osm měsíců jsem kvůli zranění nehrál hokej… Pro mě je fakt hlavní, že jsme vyhráli a dál to neřeším.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:28. Gulaš, 44:17. Harris, 56:35. Kondelík, 62:14. Harris Hosté: 13:58. Radil, 38:15. Čerešňák, 53:59. Košťálek Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Hovorka, Gulaši (A), Vráblík, Štencel, Štich, Pýcha, Kachyňa – Kubík (A), Harris, Ordoš – Gulaš (C), Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Hanzl, D. Simon – Valský, Toman, Chlubna. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Kaut – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, Cienciala, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6156 diváků

