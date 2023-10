Vášně v Brně: Holíkova (ne)radost, inspirující Daňo či tvrdý Marcinko

V jednu chvíli měl Tomáš Vincour shozené rukavice a hodlal vyzvat protihráče k bitce. Tahák Komety s Třincem (2:3sn) budil vášně, také nepřesní rozhodčí přispěli k rozpuku emocí. Body rozdělily až nájezdy, v nichž pálili přesně pouze Oceláři Marko Daňo s Richardem Pánikem. „Tohle mám vyzkoušené a zatím mi to vychází. Rišo říkal, že to ode mě odkoukal. Inspiroval jsem ho,“ sdělil s úsměvem Daňo, jenž se vrátil do akce po zranění třísel.

V první třetině za sebou slovenský bourák trošku tahal nohy. Pak se rozjezdil a byl opět platný. „Jsem rád, že jsem mohl pomoct mužstvu, dostali jsme se zpátky do zápasu a nakonec ukradli extra bod,“ pochvaloval si autor vítězného nájezdu Daňo. „Měl tam volné místo, tak jsem to zkusil,“ popsal. V něm zvolil proti Dominikovi Furchovi po zakvedlání pukem přímou střelu kolem vyrážečky, žádné krkolomné kudrlinky na ledě, jehož úprava zabrala domácímu rolbami hodně času. „Nějak mu to geometricky nevycházelo,“ zasmál se.

Na Oceláře se chtěl vytáhnout jejich bývalý lídr Tomáš Marcinko. Dlouholeté spoluhráče v soubojích nešetřil. „Šel do toho natvrdo jako vždy,“ potvrdil Daňo. „Známe ho i z tréninků, kde to s ním nebylo jednoduché. Byl to speciální zápas, souboje byly vyostřené. Ale všechno v rámci fair play,“ ocenil osmadvacetiletý slovenský křídelník.

Dobrá zpráva pro Kometu, která neudržela vedení 2:1? Konečně se trefil centr Petr Holík , poprvé v sezoně. Když s pomocí Marinčinovy teče zavěsil zápěstím, úlevně sepnul ruce. Bylo to dlouhé čekání, ani tvorba hry elitnímu útočníkovi tolik nešla. „Z gólu jsem měl radost, ale nevyhráli jsme. Takže je to k ničemu. Radši budu bez gólu, když budeme vyhrávat,“ reagoval jednatřicetiletý Holík, jehož pomalejší rozjezd odsunul z první formace do třetí.

V ní se stabilizoval s Jakubem Flekem a Martinem Zaťovičem . Na přesilovku chodí pořád, změnil však stranu. Už netvoří hru u pravého mantinelu, pohybuje se nalevo. „Dívám se na videa. Mám nakoukané z NHL, jak se tam mám pohybovat,“ usmál se Holík. „Nejdřív jsme se o tom bavili s hráči a pak jsme šli za trenérem. Nedali jsme ani jeden gól, tak jsme chtěli něco změnit. Vrátit se k tomu můžeme vždycky,“ vysvětloval centr, jenž se paradoxně trefil v zápase, který výjimečně neviděla naživo jeho žena Lucie a syn Tomáš. Když to jde, oba na tribuně nechybí. „Byli na oslavě jednoho malého kluka. Ale určitě se v televizi dívali,“ nepochyboval.

Příště už je zase mezi diváky rád uvidí. „Prohráli jsme, takže jim neřeknu, ať nechodí. Musí chodit, abychom vyhrávali,“ pousmál se. Nulu na střeleckém kontě v hlavě měl, to nemohl zapřít. Ani do šancí se nedostával tak často, jak býval zvyklý. „Když jsme na začátku prohrávali, hodně jsem se tím trápil. Musel jsem změnit svoji hru, pokoušel jsem se pomáhat jinak,“ uvedl.

Najednou se šikula víc věnoval defenzivě, hrál na jistotu. A doufal, že jeho čas na druhé straně kluziště přijde. „Góly jsem nedával, ale když jsme pak začali vyhrávat, vůbec jsem to neřešil. To je pro mě důležité a bude i dál,“ ujistil. Trenéři doufají, že už se rozjede. „Ten kluk pracuje, aby šel jeho výkon nahoru. Aby zlepšoval sebe i Kometu. Tím to končí,“ uvedl trenér Jaroslav Modrý.

Druhé brněnské pozitivum: Steve Moses měl i po pátečním hattricku do sítě Liberce nabito. V přesilovce švihnul do puku a poslal ho o horní tyčku do sítě. „Věděli jsme, že má dobrou střelu a je nebezpečný. Bohužel mu to tam opět padlo, klobouk dolů,“ ocenil Daňo, nejlepší extraligový snajpr minulé sezony. „Podíváme se na video a doufám, že pokud tam bude příště podobný střelec, přistoupíme k němu lépe,“ doufal.

Mosesovy další čtyři rány už byly neúspěšné. Nebyl to úplně jeho den, až na tuhle skvělou střelu mu to nelepilo. Přesto si odnesl cenu pro nejlepšího hráče domácích. „Měli jsme vyhrát za tři body,“ myslel si Holík. „Je hrozná škoda, že jsme udělali tu chybu,“ připomněl Adámkovo vyrovnání.

Kometa je rozbitá, bere každý bod. Na marodku přibyl o víkendu bek Marek Ďaloga. „Něco nám v kabině lítá,“ informoval autor první branky, který rovněž lehce chraptěl. „To je součást hokeje. My jsme Kometa a šanci dostanou jiní. Nebudeme se na nic vymlouvat,“ řekl k tomu Modrý.

Hosty extra bod v nájezdech potěšil. Stejně jako rival se vydali na ledě ze všech sil. „Čelili jsme velmi těžkému soupeři, který hrál opravdu dobře,“ ulevil si třinecký asistent Vladimír Országh. „I za stavu 1:2 jsme si za tím šli a vyrovnali. V nájezdech to Mazi (Marek Mazanec) výborně zavřel,“ pochválil gólmana, na něhož nevyzráli Zbořil, Flek, Cingel a Holík.

Ani druhá strana nebrečela do polštáře. „Praly se dva výborné týmy, bylo to jako utkání play off. Rozhodlo pár detailů, my se musíme pořád zlepšovat. Před druhou obdrženou brankou musíme lépe naložit ve středním pásmu s pukem. Jsme lepší hokejisté, než jsme v tom střídání ukázali,“ mínil Modrý, aktuálně stále první muž brněnské střídačky. „Oproti začátku sezony jsme se hodně zvedli, můžeme hrát s každým. Jsme nepříjemní, ale musíme dodržovat to, co máme,“ doplnil Holík.

Kometa začala sezonu strašidelně, první čtyři partie projela. V klubu bylo dusno. Hlavní kouč Patrik Martinec pod náporem tlaku abdikoval a brněnský stroj se dal pomalu do pohybu. „Začátek, to bylo něco,“ otřásl se Modrý. „Očistec a spíš takový šok, který musel člověk vstřebat a najít odpovědi. Není to jednoduché. Ale zase nás to zesílí a poučí do budoucnosti,“ věřil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:02. Holík, 47:25. Moses Hosté: 30:09. Nestrašil, 54:53. Adámek, . Daňo Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Gazda, Zahradníček – Okál, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Jenyš, Horváth, Kohout – Boltvan. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Lederer, Blažek Stadion WInning Group Arena Návštěva 6735 diváků

