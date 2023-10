Zaber a přidej! Kundrátek v Třinci bojuje o sestavu. Makal s mladými

Musíš přidat! Reprezentační obránce Tomáš Kundrátek (33) dostal od svých trenérů v Třinci jasný vzkaz. Jeden zápas proseděl mezi náhradníky na tribuně, do dalších tří naskakoval v roli sedmého beka, čas na ledě mu výrazně klesl. Naposledy v Brně se vrátil do základní rotace a vedl si velmi dobře. „Tomáš sám cítil, že pro mužstvo nemá takový přínos,“ říká trenér Zdeněk Moták. „Nepochybuji ale o tom, že do toho zase naskočí.“

Byla to nezvyklá podívaná. Tomáš Kundrátek neměl žádné zranění nebo zdravotní problémy a přesto zůstal jen v civilu a na tribuně. Do zápasové sestavy Ocelářů se nevešel. Reprezentant, dvojnásobný mistr s Třincem, který si zahrál NHL, ruskou KHL i švýcarskou ligu. Po návratu z brněnské Komety měl být jednou z klíčových opor Ocelářů. Jenže nebyl.

Po dvou týmových propadácích s Hradcem Králové (0:5) a Litvínovem (4:6) vypadl Tomáš Kundrátek ze základní sestavy. Zmíněné duely mu nesedly. Nebyl v tom zdaleka sám, nicméně větší problém byl, že ani předchozí zápasy nebyly v rámci kvalit a možností zkušeného beka optimální. Podle analytických dat patřil k nejhorším zadákům ligy vůbec.

„Přechod z jiného prostředí nějakou dobu trvá,“ říká třinecký kouč Zdeněk Moták. „To neplatí jenom pro Kundrce, ale víceméně pro všechny kluky, kteří přišli a jsou v týmu noví. Nepochybuji, že do toho Tomáš zase naskočí. Třeba naposledy v Brně hrál velice dobrý zápas.“

Kundrátek v Třinci začínal kariéru, po návratu ze zahraničí tam odehrál tři sezony a v Brně byl jen rok. Tak jaképak zvykání? Prostředí a styl zná dokonale. Trenér Moták to upřesňuje: „Styl naší hry není úplně stejný, trochu jsme ho změnili,“ říká kouč. „Ani složení mužstva není totožné, kluci se změnili, jsou noví. Pravda je, že jádro zůstalo. A to mu chce pomoci a pomůže.“

I Kundrátek byl sám k sobě kritický. Dobře věděl, že má na víc. Na dobrovolných trénincích se přidával k mladíkům a makal nad rámec „oficiální“ přípravy. Žádné urážení. Naopak, v předzápasové přípravě šlápl na plyn.

Na tribuně si odseděl utkání osmého kola proti Mladé Boleslavi (4:1). Pak byl třikrát za sebou v roli sedmého beka, čemuž odpovídal i čas na ledě, který osciloval zhruba v rozmezí od 9 do 13 minut. Výrazný propad proti rozjezdu ligy, kdy byl na ledě třeba i 25:54 minut čistého času.

„Točili jsme sedm obránců,“ říká trenér Moták. „Pochopitelně se o tom bavíme každý den. Tomáš cítí, že pro mužstvo nemá takový přínos. A já pro změnu vnímám, že bych mu měl dát větší příležitost, aby potvrdil, co v něm je. Naposledy v Brně to vrchovatě ukázal. Proto jsem v tomto optimistou. Doufám, že Tomáš bude mít dostatek času a příležitostí, aby předvedl, že přínos pro naše mužstvo rozhodně má.“

Co musí proti rozjezdu zlepšit? V prvé řadě práci do defenzívy. Ofenzivní nadstavba přijde v podání Tomáše Kundrátka automaticky, to už v minulosti dokázal. I v Brně, kde mu minulá sezona kvůli zdravotním problémům nesedla. Základní část měl vyloženě mizernou, z 39 zápasů sice nasbíral 15 bodů (5+10), ale v hodnocení +/- byl na čísle -21! Naproti tomu v play off znovu patřil k nejlepším borcům (10/ 3+4, +2).

V Třinci jsou přesvědčení, že zkušený bek zabere mnohem dřív. A stejně to vnímá i Kundrátek. „Bavíme se po každém zápase,“ přitakává trenér Moták. „Myslím, že s Tomášem komunikujeme natolik, aby konečný výstup, hra a výkon celého mužstva korespondoval s naší, i s jeho vizí. Abychom prostě byli jako tým a celek spokojení.“

