Litvínov novým lídrem, Kladno boduje. Liberec zdemoloval Boleslav 8:0!

Oceláři trestali ve druhé třetině

Třinec dělily v první třetině od gólu několikrát jen centimetry. Po střelách obránců Adámka a Poláška zvonila tyč a po tvrdé ráně Daňa se jeho parťáci z druhého útoku natahovali po dorážce do odkryté branky, ale těsně promáchli. Obhájce titulu se prosadil až ve 25. minutě, ve které Voženílek usměrnil za záda Hlavaje střelu Jeřábka od modré čáry.

Plzeň mohla rychle odpovědět. Malákovu ránu od modré čáry zastavila tyčka a v oslabení předložil Straka v přečíslení dvou na jednoho puk Mertlovi, proti jehož zakončení se ale bleskově přemístil Mazanec. V dohrávané přesilové hře zvýšil Růžička, který skóroval z pozice falešného obránce od modré čáry. Třetí gól přidal Pánik dělovkou z pravého kruhu.

Plzni patřil i díky dvěma přesilovým hrám závěr druhé třetiny, ale Schleiss minul zcela prázdnou branku. Hosté se gólu dočkali až po přestávce, kdy Lev tečoval střelu Piskáčka od modré čáry. Ještě v dalším střídání Indiáni zahrozili, poté ale domácí zbystřili a soupeři toho moc nedovolili. Západočeši se odhodlali ke hře bez gólmana už v 57. minutě, ale ztratili ve středním pásmu puk a Hrehorčák se nemýlil.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině nám chybělo lepší bruslení. Druhá třetina byla fajn a souhlasím, že rozhodly speciální formace. Vstřelili jsme první dvě branky (v přesilových hrách), potom jsme žádnou v oslabení neinkasovali. Je strašně těžké je ubránit, když vás dostanou do zámku. Ti bránící hráči rychle ztrácejí síly, ale odvedli skvělou práci, zblokovali pár střel a za to zaslouží absolutorium. Trochu komplikace pro nás byl brzký gól ve třetině třetině, ale pak jsme to tak nějak zkušeně pohlídali a přidali jsme do prázdné brány čtvrtý gól.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla vyrovnaná. Třinec má silné mužstvo, měl tam nějakou tyčku, ale myslím, že hra v první třetině nebyla z naší strany špatná. Zápas rozhodly speciální formace. Třinec měl dvě přesilovky a dal dva góly. Potom jsme taky dostali šanci v přesilovce, bohužel jsme na jejím konci špatně vystřídali a soupeř dal třetí gól. Pak už to bylo hrozně těžké. Podařilo se nám ještě snížit ve třetí třetině na 1:3, ale soupeř si to pohlídal. Určité šance jsme měli, ale chyběla nám větší šikovnost v zakončení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:20. Voženílek, 28:40. M. Růžička, 35:07. Pánik, 56:51. Hrehorčák Hosté: 41:11. Lev Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Polášek, Adámek, J. Jeřábek, Nedomlel – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Vrána (C) – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Zámorský, Kvasnička, Jiříček, Piskáček (A), Dujsík, Malák, Houdek – Söderlund, Mertl, Holešinský – Matýs, Lev (A), Schleiss (C) – Rekonen, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka. Rozhodčí Kika, Vrba – Hlavatý, Lederer Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 882 diváků

S novým kapitánem do čela extraligy

Litvínov na led přivedl jako nový kapitán Ondřej Kaše, „céčko“ dostal místo zraněného Matúše Sukeľa. Domácí se brzy ujali vedení. Z nenápadné akce se prosadil poosmé v sezoně Koblasa, který si nabruslil za modrou čáru a střelou přes obránce zaskočil brankáře Kloučka. Východočeši vypadali zakřiknutě a tým Vervy je znovu ztrestal, když Kirk poslal puk do sítě mezi nohama pardubického brankáře. Třetinu snů završil Litvínov 16 sekund před jejím koncem, když se před brankovištěm prosadil Gut.

Pardubičtí vystřídali od druhé třetiny gólmana - místo Kloučka hájil brankoviště Will - a vzchopili se. Často své hostitele mačkali, agresivně napadali, jenže na skvěle chytajícího slovenského gólmana Tomka recept nenacházeli. A museli být ve střehu, neboť Severočeši hrozili z brejků. Hosté vyhráli prostřední část hry 13:3 na střely mezi tyčky, branku však nedali.

Až zkraje třetí třetiny Dynamo Tomka odčarovalo. Po 90 sekundách nahodil Vála puk od modré čáry a Radil ho před brankou tečoval. Gól ještě museli rozhodčí přezkoumat u videa, ale platil. Velké možnosti si pak oba týmy vypracovaly v oslabení, sólové nájezdy však neproměnili Ondřej Kaše na straně domácích ani Rohlík za hosty.

Tři minuty před vypršením základní hrací doby mužstvo trenéra Václava Varadi sáhlo ke hře bez brankáře, aby vytrvalý tlak proměnilo v kontaktní úder, ale nepomohlo to. Do prázdné branky skóroval Kirk a Zimním stadionem Ivana Hlinky se valila „mexická vlna“. Doma ještě Litvínov nenašel přemožitele a zapsal si devátou výhru v řadě na vlastním ledě. Zato Pardubice v extralize prohrály podruhé za sebou.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Ráz utkání udala první třetina a v ní naše produktivita. Vedle našeho gólmana musím vyzdvihnout dobrou defenzivní fázi našeho týmu. Často jsme vedení jako ti, kteří hrají hurá hokej. Vzhledem ke stavu, jaký byl, hráči přistoupili na poctivou defenzivní práci. Jsme rádi za tři body, ale nic slavit nebudeme.“

Marek Zadina (Pardubice): „Rozhodla první třetina, v ní náš výkon nebyl optimální, zaspali jsme. I když jsme se na to připravovali a museli jsme se přizpůsobit menšímu kluzišti, tahali jsme za kratší konec. Litvínov byl produktivní a nám se to nepodařilo zastavit. První třetina určila ráz zápasu. Pak si hráči řekli něco v kabině, začali jsme to plnit, tlačili jsme se do brány a vytvořili si spoustu šancí, ale i kvůli velmi dobrému výkonu litvínovského gólmana jsme je nedokázali proměnit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:54. Koblasa, 11:49. Kirk, 19:44. Gut, 57:30. Kirk Hosté: 41:30. Radil Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Válek. Hosté: Klouček (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rákos, Rohlík. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Svoboda, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Gól v oslabení Motoru nestačil, zaskvěl se Horák

Zaměstnanějším z obou brankářů byl domácí Hrachovina, který se vrátil do hry po jednozápasovém odpočinku. Zblízka jej ohrožoval Chlapík, závar vytvořila čtvrtá řada Sparty. Jihočeši brzy přidali plyn a pěkné akce předvedli Přikryl a Vopelka s Harrisem. Při následném vyloučení Přikryla zahrozil u pravé tyčky sparťan Mozík, ale potom domácí v oslabení vystihli rozehrávku soupeře a Kubík z přihrávky Ordoše zblízka otevřel skóre.

Krátce po Přikrylově návratu z trestné lavice vyrovnal Lajunen, jenž našel skulinku mezi betony klečícího Hrachoviny. Proti pravidlům se provinil i Vitouch a při svém návratu do hry v rychlé jízdě otočil skóre. Neuhlídal ho nejblíže postavený Harris. Při trestu Vopelky zvýšil obránce Kempný a domácí tým upadl do útlumu.

Po 16 sekundách od zahájení druhé části šel za katr Mozík, ale hokejisté Motoru v početní výhodě nic nevymysleli. Pražané měli v dalším průběhu navrch, do velké příležitosti se dostal Vitouch. Budějovičtí se začali zvedat od poloviny základní hrací doby, nebezpečná byla Pechova řada. Jenže stačil protiútok Sparty a Horák z prostoru mezi kruhy střelou po ledě počtvrté překonal Hrachovinu, který znovu vkleče nechal volné místo mezi betony.

V brankovišti jej vystřídal Strmeň a brzy se zaskvěl při akci Lajunena. Ten si jej položil a mohl skórovat do odkryté branky, ale českobudějovický gólman v posledním okamžiku položil hůl na led a zázračně přeťal dráhu puku. Před druhou sirénou se poprali Štich s Kestnerem a část oslabení domácích se přenesla ještě do třetí třetiny.

V závěrečné dvacetiminutovce začali domácí vydatně rozchytávat Kořenáře, jenž musel čelit ráně Hovorky od modré čáry či pokusu Pecha z pravé strany a být ve střehu při zakončení Beránka z prostoru mezi kruhy. Vyniknout jej nechal Gulaši po prudkém nápřahu na modré čáře.

Hosté zůstávali nebezpeční v brejkových situacích, ale poslední instancí byl pozorný Strmeň, který vyřešil i střelu Mikliše po přečíslení dva na jednoho. Před Kořenářem zahrozil také Ordoš. Zuby si vylámal i Štencel. Při vyloučení Sobotky měl blízko ke zkorigování Pech. Zároveň se sirénou se trefil Harris, ale rozhodčí po kontrole videa rozpažili a branku již neuznali.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Celých šedesát minut jsme předváděli velmi špatný výkon. Špatně jsme nastoupili, prohrávali souboje, všude jsme byli druzí. S velkým štěstím jsme se ujali vedení, ale místo toho, aby nás to nakoplo, tak nás to úplně vypnulo. Utkání se nepovedlo celému týmu, Sparta byla jednoznačně lepší ve všech činnostech.“

Pavel Gross (Sparta): „Od začátku jsme velmi dobře plnili, co jsme si řekli na mítinku před zápasem. Hráli jsme jednoduše a rychle. Hodně nám pomohlo, že jsme brzy vyrovnali a otočili skóre. Budějovice mají dobrý mančaft, na konci zápasu docela hrozily, měly nějaké šance. Ale nám dobře zachytal Pepa Kořenář.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:26. Kubík Hosté: 09:49. Lajunen, 12:47. D. Vitouch, 14:05. Kempný, 30:34. Horák Sestavy Domácí: Hrachovina (31. Strmeň) – Pýcha, Doudera (A), Štencel, Vráblík, Gulaši, Hovorka, Štich – Ordoš, Harris, Kubík – F. Přikryl, Kondelík, Gulaš (C) – D. Simon, Pech (A), M. Beránek – Vopelka, Hanzl, Valský – Koláček. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Němeček, Mozík, Kempný, Mikliš, Moravčík, Krejčík – Buchtele, O. Najman, Forman – D. Vitouch, Horák, P. Kousal (A) – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Lajunen, Kestner – Hauser. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (vyprodáno) diváků

Obrat v režii skvělého Rachůnka

Druhou čtvrtinu základní části zahájily týmy Karlových Varů a Vítkovic bez několika hráčů základní sestavy. Hosté, kteří byli nuceni kvůli viróze odložit středeční souboj na ledě Pardubic, přijeli navíc po odstoupení Miloše Holaně s novým trenérským triumvirátem. Pavla Trnku doplňují v rolích asistentů Roman Šimíčka a Jiří Veber.

Na ledě to vypadalo, že změna hráčům ze severu Moravy svědčí. V páté minutě po přečíslení tří proti dvěma přihrál Mueller najíždějícímu Grmanovi, ten však z mezikruží nedokázal prostřelit připraveného gólmana Frodla.

Nejblíže k vedoucí brance byli Vítkovičtí v polovině první třetiny, když agilní druhá formace na několik desítek sekund zamkla domácí v obranném pásmu a po Půčkově střele zůstal stát puk jen několik centimetrů před brankovou čárou. I přes větší střeleckou aktivitu Vítkovic mohli jít do vedení domácí, ale Machovský ve 20. minutě vytáhl po střele Beránka výborný zákrok a udržel tak průběžný bezbrankový stav.

Urputný boj s jistými zákroky obou gólmanů pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Ostravané však působili přece jen hokejovějším dojmem. Ve 32. minutě sice domácí po vyloučení Přikryla přežili první oslabení v zápase, ale těsně po jeho skončení se dostal k puku Vehovský a přesnou střelou z mezikruží poslal ve 34. minutě hosty do vedení.

Osmnáctiletý útočník tak ozdobil svůj extraligový debut i prvním gólem. Další nepříjemný moment pro Západočechy přišel ještě v závěru druhé třetiny, kdy po zákroku Gewieseho odkulhal do kabiny Procházka.

Závěrečné dějství však přineslo úplně jiný obraz hry. Hráči Energie přišli z kabiny jako polití živou vodou a hned ve 41. minutě díky Rachůnkovi využili zbytek přesilovky z konce druhé třetiny. Hráči z lázeňského města byli najednou aktivnější a začali soupeře více napadat, z čehož rekrutovala i další přesilová hra, ve které po krásné kombinaci s Rachůnkem skóroval Hladonik.

Když v 57. minutě po dorážce Chlána zabránil Frodl svým dalším fantastickým zákrokem vyrovnávací brance, dostal se v 60. minutě ke slovu opět Rachůnek a po kličce Machovskému dovršil dokonalý obrat domácích.

Ohlasy trenérů

David Bruk (Karlovy Vary): „Pro nás to bylo velice složité a náročné utkání. Po dlouhé době jsme už potřebovali zabodovat doma. Utkání mi přišlo v prvních dvou třetinách velice opatrné, velice defenzivní a s minimem šancí z obou stran. Vítkovice šly do vedení a po dvou třetinách vedly. Musím říct, že my jsme si v těch dvou třetinách nevytvořili žádnou gólovou šanci. Nebylo tam nic. Vítkovice měly z mého pohledu jednu nebo dvě velice nebezpečné šance, které poté Frodl naštěstí zlikvidoval. To nás drželo v zápase. Do třetí třetiny jsme nastoupili s trochu změněnou sestavou. Chtěli jsme trochu otevřít hru a hrát více nátlakový hokej, ale klíčem k utkání byly využité přesilové hry a Dominik Frodl.“

Jiří Veber (Vítkovice): „Pro nás je to těžké, ale budu hodnotit naší hru. Myslím, že kluci to odbojovali. Na začátku jsme chtěli více zapracovat na defenzivní činnosti v obranném pásmu. Myslím, že tam ty některé věci byly vidět. V prvních dvou třetinách, když měl soupeř nějaké šance, tak je nevyužil. Po dvou třetinách jsme vedli, ale myslím si, že jsme soupeře dostali do zápasu naším vyloučením. V oslabení jsme dostali dva góly a i když ve třetí třetině byly nějaké šance a náznaky, tak už jsme nebyli schopni zareagovat. Mrzí nás to, ale je to tak. Teď nás nečeká nic lehkého. Dnes máme přesun a pozítří nás čeká další těžký zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:57. Rachůnek, 45:32. Hladonik, 59:06. Rachůnek Hosté: 33:16. Vehovský Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Rachůnek, Černoch, Hladonik – Jiskra, Gríger, O. Beránek – O. Procházka, Kofroň, Zetterberg – Redlich, R. Přikryl, Koffer. Hosté: Machovský (Klimeš) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, Prčík, Zeleňák – Zdráhal, Chlán, Mueller – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Přibyl, Vehovský – Lednický, Krejsa, Slusarczyk. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Gerát, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3590 diváků

Při výprasku rivala řádil Najman

V úvodu byli nebezpečnější domácí. Krále prověřil bekhendovým zakončením Pyrochta, v 7. minutě v největší šanci na něj nevyzrál bekhendovým blafákem Suchý. Potom neuspěl z dorážky ani Malát a v polovině úvodní části vytěsnil liberecký gólman Osburnovu střelu z pravého kruhu. V 15. minutě se dostal do úniku hostující Bulíř, ale Novotný jeho střelu stihl přizvednout levým ramenem. O chvíli později neuspěl ani obránce Galvas, který při marodce Bílých Tygrů rozšířené o útočníka Flynna nastoupil do ofenzivy. Z dorážky minul branku.

V čase 16:58 už Bílí Tygři otevřeli skóre. Vlach se šikovně uvolnil u zadního mantinelu, vrátil puk mezi kruhy na Knota, který se trefil pod horní tyč. Vzápětí mohl vyrovnat Roman, ale z levého kruhu zamířil do horní tyče. Po Lantošiho faulu dostali hosté jako první v utkání možnost přesilové hry a trvala jen devět sekund. Najman nabil z levého kruhu na pravý Filippimu, který trefil přesně bližší horní roh branky.

Na začátku druhé části nepřekonal Krále nadvakrát Šmerha a v 25. minutě v přesilovce při Rhodinově vyloučení se po Najmanově přihrávce zpoza branky prosadil Rychlovský. Místo Novotného se do domácího brankoviště postavil Růžička. Vzápětí měli hrát domácí další početní výhodu, ale Bulíř po zákroku Suchého odvolal údajný faul. Liberec se ubránil při Klímově vyloučení, při kterém nepřekonal Krále bekhendem Čech.

V polovině utkání při dalším Rhodinově pobytu na trestné lavici opět udeřil Liberec a Filippi překonal Růžičku z pravého kruhu. Ve 33. minutě se poprali domácí kapitán Jánošík se Šírem. Na konci druhé části šel po faulu na Péreze pykat na dvě plus dvě minuty Pyrochta a hosté počtvrté využili přesilovku. Nejprve byl v 38. minutě blízko hattricku Filippi, který trefil opět z pravého kruhu bližší tyč. Z druhé trefy z utkání se radoval 46 sekund před koncem druhé části Rychlovský, který prostřelil domácího gólmana z pravé strany.

Ve 46. minutě zasadil další ránu Bruslařskému klubu tečí Ivanovy střílené přihrávky Vlach. Při jeho trestu v polovině závěrečné části se pak Bílí Tygři prosadili i v oslabení, protože kombinaci s Najmanem zakončil Šír. V 54. minutě dovršil výsledek Klíma, který se trefil poprvé za Liberec. Povedlo se mu to proti týmu, v kterém dohrál minulou sezonu.

Na nejvyšší výhře této sezony extraligy se podílel čtyřmi asistencemi Adam Najman. Dvě branky a jednu asistenci si připsal Tomáš Filippi, dvakrát skóroval také Jakub Rychlovský. Gólman Daniel Král si v devátém duelu v nejvyšší soutěži připsal první čisté konto.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Zápas se nám absolutně nevyvedl. Myslím si, že první třetina, i když jsme ji prohráli 0:2, tak z naší strany nebyla úplně špatná. Vytvářeli jsme si tam nějaké šance. Bohužel jsme dostali jednu branku a hned druhou v oslabení. Nám se ten domeček sesypal ve druhé třetině, kdy jsme inkasovali další tři góly v oslabení. Najednou byl náskok hrozivý a na tým padla deka. Bohužel jsme už nebyli schopní s tím dnes něco udělat. Chci poděkovat divákům, protože povzbuzovali celý zápas, i když vidí, že se hráčům a týmu nedaří. Vážím si té podpory z hlediště, není to tak často. Když diváci vycítí, že tým tu podporou potřebuje, tak je to pro hráče super. Ale hráči musí nechat na ledě všechno, to je podmínka. Musíme pracovat a pořád se v určitých věcech zlepšovat. Jednou z nich jsou souboje, v nichž nás soupeř přehraje a těží z toho. My mu z nich nabízíme šance. A potom samozřejmě koncovka, to je stále stejná písnička. Musíme se držet věcí, které mají šanci nám přinést výsledek. Ze situace, kam jsme se dostali, se musíme dostat sami. Nikdo jiný nám nepomůže. Je to situace, která může vést k čemukoliv, ale já chci mít čisté svědomí, že děláme na tisíc procent svoji práci, a uvidíme, jestli to přinese výsledky. Já věřím, že ano.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Dobře jsme vstoupili do utkání a vstřelili jsme dvě branky. Už jsme v letošní sezoně několikrát takto první třetinu odehráli, i jsme vedli několikrát 2:0 a nesmírně si vážeme toho, že jsme v tom výkonu pokračovali i ve druhé a třetí třetině. Dnes patří mančaftu velká pochvala, jak pracoval. Dobře nám zahrály speciální týmy a zachytal nám gólman. Celý tým pracoval po celých šedesát minut a jsme spokojení.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 16:58. Knot, 18:32. Filippi, 24:44. Rychlovský, 29:36. Filippi, 39:14. Rychlovský, 45:43. Vlach, 49:36. Šír, 53:51. Klíma Sestavy Domácí: F. Novotný (25. J. Růžička) – Pyrochta (A), Pláněk, Jánošík (C), Osburn, Bernad, Čech, Štibingr – Aaltonen (A), O. Roman, Rohdin – Skalický, Suchý, Lantoši – Šmerha, Malát, Stránský – Dvořáček, Závora, Gardoň. Hosté: D. Král (Schnattinger) – Knot, McCoshen, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Najman, Bulíř (A) – Galvas, Vlach (A), Klíma – Plos, Šír, Pekař. Rozhodčí Robin Šír, Jan Jaroš – Daniel Hynek, Petr Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Pláškův návrat s prohrou, Ticháček 1+2

Za Olomouc nastoupil už i útočník Plášek, který se vrátil ze Severní Ameriky po předčasném ukončení smlouvy s Pittsburghem. Jako první zahrozil domácí Jarůšek, ale Konrád vykopl puk pravým betonem. V 6. minutě se radovalo z vedení Kladno. Ticháček se po Klepišově přihrávce dostal po levé straně před branku a překonal padajícího olomouckého gólmana.

Na druhé straně zahrozil Kucsera. Hanáci se ubránili při Řezníčkově trestu, při kterém si Konrád poradil s Frolíkovou tečí. V 18. minutě měl velkou možnost na vyrovnání Orsava, který na Brízgalu nevyzrál bekhendovým blafákem. Vzápětí putoval navíc na trestnou lavici, ale hosté odolali.

Hanáci nastoupili do druhé třetiny aktivně a vyrovnali ve 25. minutě při Hejdově vyloučení. Brízgala ještě vyrazil betonem Knotkem tečovanou Káňovu střelu, ale z dorážky z levého kruhu zamířil do odkryté branky Orsava. Vzápětí mohl vrátit Rytířům náskok Kusý, ale zakončení se mu nepodařilo.

V 32. minutě se dostal před Konráda Melka, ale slovenský gólman Hanáky opět podržel. Hosté se ubránili i při Macuhově trestu. V závěru prostřední části nejprve minul z pozice mezi kruhy bek hostů Rašner a potom se dostal do úniku kladenský Sideroff, ale Konrád zasáhl lapačkou.

Domácí se na startu závěrečné části ubránili při Dotchinově vyloučení, při kterém byl blízko obratu Knotek. V 50. minutě se při Rutarově vyloučení vrátilo Kladno do vedení díky Tralmaksově ráně z pravého kruhu. V čase 54:31 nabil Knotek zpoza branky na levý kruh Kuncovi, který vyrovnal na 2:2.

Za 50 sekund ale opět vedlo Kladno, protože při Musilově vyloučení prostřelil Konráda z levého kruhu Sideroff. V 57. minutě pomohla Brízgalovi při Sirotově ráně levá tyč. Těsný náskok Rytíři uhájili i v závěrečné power play Olomouce a po úvodních čtyřech domácích porážkách podruhé za sebou před svými diváky slavili.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Odehráli jsme poměrně dobré utkání. Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Vytvořili jsme si nějaké šance, měli jsme hlavně v první třetině dobrý pohyb. Ve druhé jsme trošku nedůsledností a vlastními chybami dostali Olomouc do hry. Oni měli pohyb, vytvořili si spoustu šancí a Adam Brízgala nás podržel. Chytá výborně. Ve třetí třetině už jsme zase měli lepší pohyb, donutili jsme soupeře k faulům. Dali jsme dva góly v přesilovce, které obrátily zápas.“

Róbert Petrovický (Olomouc): „V první řadě nás to mrzí. Nechci říct, že jsme zápas v závěru nezvládli, ale rozhodly přesilovky a oslabení. Ať už to byly fauly, jaké jsme udělali. Při tom prvním gólu, který jsme dostali, jsme nedostali puk z pásma. Potom přišel faul, prohrané souboje u mantinelu. Bylo to o tom, kdo přesilovku rozhodne a kdo ji ubrání. My jsme měli možnost na začátku třetí třetiny, my jsme gól nedali a soupeř dal. Překlopilo se to na jeho stranu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:41. Ticháček, 49:26. Tralmaks, 55:21. Sideroff Hosté: 24:58. Orsava, 54:31. Kunc Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Strnad (A), Babka, Jarůšek – M. Procházka, Melka, Smoleňák (C). Hosté: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Macuh, Navrátil – Kusko, P. Musil, Kucsera. Rozhodčí Pražák, Veselý – Špůr, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3052 diváků

Okál srazil Hradec v oslabení

Královéhradecký stadion v první komerční přestávce hromadně vytleskal Lukáše Cingela, který se do města poprvé po šesti sezonách vrátil jako soupeř. Fanoušci mu připravili i choreo.

Cingelův nový tým byl od úvodu aktivnější a hrozil z protiútoků: Bartošák takto zasahoval proti Mosesovi, zatímco rychlonohý Flek svou šanci prováhal. Kometa otevřela skóre z první přesilové hry, kterou využila hned po 11 sekundách. Zaťoviče ještě Bartošák vychytal, ale na dorážku Marcinka už neměl nárok. Letošní brněnská posila slavila první gól v novém dresu a zároveň 100. v české extralize hodně hlasitě.

Když na druhé straně dostal puk do branky Jasper, naopak se ani neradoval. Sám věděl, že předtím zahrál vysokou holí, a rozhodčí se nešli ani podívat na video. Zvýšenou aktivitu Mountfieldu nepřetavil ve vyrovnání aktivní Estephan, proti němuž dvakrát výborně zasáhl Furch.Veškerou snahu domácích navíc zmařil těsně před druhou přestávkou Blain. Produktivnější obránce v početní výhodě chyboval, o kotouč ho obral Okál a Kometa ve skóre odskočila.

Podobně však zaváhal ve 45. minutě Ščotka a z dorážky dostal puk za Furcha nadvakrát Jergl. Kontaktní gól vlil domácím hodně krve do žil, začali hrozit i ve vlastním oslabení. Znovu se však zabrzdili sami, když o kotouč v útočném pásmu přišli a Moses obloučkem vyslal do úniku Pospíšila, jenž proti Bartošákovi nezaváhal.

Když Furch zákrokem večera vychytal Pavelku, další minuty už nabídly jen naprostý hradecký zmar. Lalancette si sám shodil Flekovo nahození z rohu do branky a po dalekém Bartošákově vyjetí snadno zvýšil na konečných 5:1 z pohledu hostů Vincour.

Ohlasy trenérů

Peter Frühauf (Mountfield HK): „Soupeř přijel fantasticky nastavený, byl urputnější v soubojích. Hlavně v první třetině jsme s tím měli problémy. Ve druhé jsme se zvedli, ale před jejím koncem jsme dostali gól, který nás srazil. Potom jsme otevřeli hru a soupeř nás bohužel trestal, proto výsledek vypadá divoce. Chybí nám urputnost před brankou, s tím se trápíme už strašně dlouho.“

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Výborný týmový výkon podpořený vynikajícím gólmanem. I když se na ledě něco stalo, tak jsme vždycky hráli výborně jako tým a našli cestu, jak se dostat na správnou vlnu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:24. Jergl Hosté: 14:00. Marcinko, 39:48. Okál, 51:05. Pospíšil, 53:50. Flek, 54:05. Vincour Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Perret, Lalancette, Jasper – Pilař, Estephan, Šťastný. Hosté: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Boltvan, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Rozhodčí Hradil, Stano (SVK) – Rampír, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 842 diváků