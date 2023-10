Holík o své roli i zlepšení Komety: Když se vyhrává, je to v hlavě čistý

Napadá vás, v čem nejvíc se Kometa od příšerného startu sezony tak posunula?

„Tam to bylo šílený. Ale v čem je největší změna? Něco jsme si vyříkávali, jak to vždycky chodí. Ale spíš jsme hlavně začali plnit, co máme. Spadli jsme na dno a odrazili se. Každý z nás postupně poznal, že když děláme, co máme, funguje to. Snažíme se posouvat na detailech, zlepšujeme se každý zápas a každý trénink.“

Působíte i jako jeden z nejtvrdších týmů extraligy. To tedy není vyloženě vaše disciplína, ale vidíte i tady posun, jak víc bolí hrát proti Kometě?

„Je to určitě jedna z věcí, kterou jsme zlepšili, srážíme se, dobře blokujeme střely. Nevím, jestli se to dá zlepšit, ale prostě tady je týmový duch. Dost jsme podle mě taky zvedli hru v obranném pásmu.“

Což se zlepšenými výsledky voní i ryze ofenzivnímu hráči, jako jste vy?

„No stoprocentně, těšíte se na každý trénink, zápas. Když prohráváte, máte i na tréninku těžký nohy, ale jakmile se výsledky otočí, pracuje se úplně jinak. V kabině je lepší nálada, nevnímáte únavu.“

Na začátku jste prohráli čtyřikrát po sobě. Nebál jste se, že z maléru se Kometa už nevyhrabe? Stačily třeba ještě tři prohry a smažíte se na dně možná i celou sezonu.

„Bylo by to hodně nepříjemný. Naštěstí se nám povedlo všechno ale změnit. Nastavit hlavu je v tu chvíli strašně těžký, přemýšlíte o všem možném, ale musíte ji mít do zápasu čistou.“

Snadno se řekne...

„Právě, ale tohle potřebujete. Každý se s tím musel sám nějak poprat, začít sám u sebe, zaplaťpánbůh, že se to prolomilo.“

V Hradci jste bodoval podruhé za sebou. Chytá jeden z nejproduktivnějších hráčů poslední sezony svoji tradiční bodovou slinu?

„No, já byl sice v minulé sezoně čtvrtý v bodování, ale my hned vypadli v play off. Dívám se na to jinak, dokud vyhráváme, je jedno, kdo dává góly. Minule jsem ho třeba dal, ale prohráli jsme.“

V Hradci jste ho tedy nedal, ale hlasatel se vám ho snažil přiznat, asi mu taky chyběly vaše body...

„Jo, hlásili mě. (usměje se) Nahrával jsem Flíčkovi, mám teď radost, že se nám daří. Snad týmu pomáhám i jinak.“

Rozumím, ale stejně, vy jste minule odčaroval svoje čekání na gól, v Hradci Tomáš Marcinko. Ani zkušenému hráči přeci není jedno, že tady má nulu. Nebo se pletu?

„No jasně, pro vnitřní sebevědomí je to dobře, uleví se vám, že nula je pryč. Mně osobně ale pomáhalo, že se nám začalo dařit. Kdybychom prohrávali a já měl v gólech nulu, štvalo by mě to hodně. Uvědomuji si moji roli, vím, co se ode mě chce. Měl bych sbírat víc bodů, ale když se vyhrává, je to v hlavě docela čistý.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:24. Jergl Hosté: 14:00. Marcinko, 39:48. Okál, 51:05. Pospíšil, 53:50. Flek, 54:05. Vincour Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Perret, Lalancette, Jasper – Pilař, Estephan, Šťastný. Hosté: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Boltvan, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Rozhodčí Hradil, Stano (SVK) – Rampír, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 842 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE