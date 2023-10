Zubní kaz z Brna! Kometa chytá vlnu, začíná oplácet bolest ze startu sezony

Když vedete v Hradci před poslední částí 2:0, je jasné, co vás čeká. Střela od modré, z kruhu, z chodby, od stánku s haluškami, prostě odkudkoliv, kde se dá. „Všichni už víme, jak hrají, když prohrávají. Všechno hází na branku, tlačí se do ní, je to takové nepříjemné. Říkali jsme si, že budeme hrát maximálně jednoduše, dostaneme puky do středního pásma,“ líčil plán bek Jan Ščotka.

Brněnský kouč Jaroslav Modrý nejdřív do svých myšlenek nechtěl moc nechat nahlédnout. „Připravili jsme kluky tak, aby byli nachystaní na to, co přijde,“ nechtěl nejdřív o svém týmu moc mluvit. Ale přeci jen navázal: „Řeknete si pár věcí, všichni kluci v týmu jsou hokejisti. Vědí, o čem hokej je. Potřebujete jen kontrolovat puk a hrát dobře pozičně. Když se do vás soupeř tlačí, vy pak můžete mít protiútoky.“

Bingo! „Prostě to chtělo být v naší třetině jak zubní kazy,“ usmál se ještě Ščotka. To byl nakonec dokonalý popis brněnského závěru. Hradec sice snížil na 1:2, ale vyvrtat bestii se mu nepovedlo, škodila, vyhazovala puky a létala do brejků. Nasypala nakonec další tři góly.

Byl cítit velký mentální posun oproti Kometě ze září, ta by stoprocentně lehla. „Začátek už je lepší zapomenout, nehráli jsme jako tým. Teď bojujeme jeden za druhého, myslím, že to je i vidět. Hlavně v tom pokračovat,“ nechce nic zakřiknout Jan Ščotka.

Kometě dobře zafungovaly speciální týmy. Z přesilovky se prosadil Tomáš Marcinko, třináct sekund před koncem druhé třetiny se v oslabení blýskl Zdeněk Okál a klíčový dvougólový náskok po 40 minutách byl na světě.

Hradecký bek Jérémie Blain hraje často na hraně, většinou mu jeho kousky padesát na padesát vycházejí. Teď ne. Okál mu při drzé kličce před brankou Mountfieldu sebral puk a zvýšil na 2:0. Blaine pak vzteky rozštípal hokejku.

Problém Mountfieldu je ale jinde než v jednom risku, který nevyšel. „Chybí nám urputnost kolem brankoviště, to se musí změnit,“ pojmenoval hlavní bolest asistent trenéra Peter Früahuf. Tým zase zahučel do střelecké bídy, kterou tak dobře zná z průběhu poslední sezony. Útočníci vstřelili 26 gólů, ovšem jen samotný Oliver Okuliar 10. To znamená, že 38 % procent gólové potence míří za ním.

Po solidním začátku zahučel do krize David Šťastný. Čeká se na rozjezd Giorgia Estephana, Evana Jaspera, Jordanna Perreta i Aleše Jergla. Gólové kouzlo Patrika Miškáře z posledního play off, kdy ládoval vítězné góly, je taky v tahu. Okuliar, nebo nic. Tak vypadá hradecká realita.

Proti Kometě se trefil sice Jergl, ale stabilně pálí jen slovenské křídlo. „Potřebujeme příděl od všech ostatních,“ přikývl Frühauf. „Samozřejmě na tom každý den pracujeme, chlapci dřou na tréninku i v zápase, ale odměna nepřichází. Každý chce skórovat, jen efektivita bohužel není,“ uzavřel hradecký kouč.

Zato Kometa v dané oblasti chytá vlnu. Proti Liberci dal Steve Moses první hattrick, další gól bouchnul Třinci, v Hradci parádní nahrávkou poslal do gólového sóla Kristiána Pospíšila. Střelecké prokletí zlomil s Třincem Petr Holík, na ledě Mountfieldu vazoun Tomáš Marcinko. „Všichni si přejeme, ať se kluci vepředu rozstřílí. Hlavní je, abychom si dál pomáhali jako celý tým,“ vybízí bek Ščotka.

Na pohled snadné góly pak jeho tým sázel i ve třetí třetině. Pospíšil ujel do sóla, Flek střílel někam do rohu, ale za Bartošáka puk vrazil Lanacette, Vincour dorážel po zmatku do prázdné.

Jako když jedete na kole z kopce a nemusíte šlapat. „Ale pozor, žádné snadné góly. To ani náhodou,“ oponoval Modrý. „Kluci si tyhle situace vybojovali urputností a nasazením. Jen jak začínají být za svoji práci odměňováni, začínají víc věřit tomu, co si říkáme. Tým si hledá nějakou tvář, když ji najde, je těžší proti němu hrát,“ přidal brněnský kouč.

Takže plán do druhé čtvrtiny zní jasně, oplácet utrpení ze startu ročníku, upevňovat vazby, budovat si bodový polštář. „Přesně, to je ono. Nezačali jsme dobře, ve druhé třetině bychom to měli dohnat, jít krůček po krůčku a budovat si pozici pro konec sezony,“ plánuje Ščotka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 44:24. Jergl Hosté: 14:00. Marcinko, 39:48. Okál, 51:05. Pospíšil, 53:50. Flek, 54:05. Vincour Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Perret, Lalancette, Jasper – Pilař, Estephan, Šťastný. Hosté: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Boltvan, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Rozhodčí Hradil, Stano (SVK) – Rampír, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 842 diváků

