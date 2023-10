Štich viděl mrtvý Motor, vytáhl pěsti. Nestačilo to. Náš hokej nestál za nic...

Tvrďák Motoru si vybral „kolemjdoucího“ Joshuu Kestnera a krátce poté, co Jan Strmeň zlikvidoval pražskou tutovku, jal se pocuchat zámořského útočníka. Byla to bitka na pár vteřin a Štich po ní dostal v součtu sedm minut trestu, zatímco sparťan pět.

Záměr nabudit vlastní tým úplně nevyšel, hosté si udrželi vládu nad pátečním duelem 14. extraligového kola bez nejmenších potíží. „Zkusil jsem ve skrumáži u našeho brankáře strčit do soupeře, on to opětoval, pokračoval jsem ve snaze nakopnout tím naše mužstvo. Věděl jsem, že stadion bude burácet, což se sice stalo, ale nakonec to nemělo takový efekt, jaký jsme potřebovali,“ řekl k rozmíšce s Kestnerem obránce Štich.

Názor na nepovedenou partii měl hodně podobný jako jeho kouč Ladislav Čihák. Bída… „Z našeho mužstva nemůže mít po takovém zápase nikdo dobrý pocit. Od prvního střídání jsme tahali za kratší konec, všude jsme byli o dva kroky později, nevyhrávali jsme souboje. Sparta nás přejela ve všech aspektech,“ trefil hodnocení Štich.

Samotného jej překvapilo, že jeho tým nenašel protizbraň. „Věděli jsme, že na nás vletí, ale nedokázali jsme na to zareagovat od prvního střídání. Táhlo se to ve stejném duchu dál, Sparta dominovala po celé utkání,“ doplnil mazák.

Hosté otočili skóre z 0:1 na 3:1 mezi 10. a 15. minutou, nejprve z doznívající přesilovky, poté po extrémně laxní obraně domácích a následně z přesilovky. Když v půli partie Roman Horák po spolupráci s Davidem Vitouchem upravil na 4:1, domácím bylo přetěžko a všem jasno, kdo sebere všechny body. „I když jsme dali vedoucí gól, naše hra se nezměnila. Nestála za nic,“ připojil Štich.

V neděli vyráží Motor do Olomouce, jak co nejlépe zareagovat na páteční facku? „Hodit to za hlavu, dát si dobrou večeři, jít se vyspat a připravit se na další den. Do repre pauzy máme čtyři zápasy v rychlém sledu, takže Spartu musíme rychle hodit za hlavu. Podíváme se na pár klipů, co jsme podělali, a v neděli je další zápas. Jedeme dál,“ uzavřel David Štich.