Válec Sparta suše přejel Motor. Takhle o nás nemám strach, vystihl Horák

Sparta v pátečním 14. extraligovém kole ovládla budějovický led 4:1 a domácím rozleptala hru, která na ostatní doposud celkem fungovala. Třeba minule na Pardubice (4:3p), na Spartu však neměla nárok. Což až zarazilo, ale je to tak.

Domácí se od prvních sekund nedokázali udržet s pukem na holi. Dostat se kombinací před brankáře Josefa Kořenáře? Prakticky nemyslitelné. Vedoucí gól z oslabení po hrubce útočníka Pavla Kousala neměl na děj duelu vůbec žádný vliv. Leda tak, že domácí rozdráždili hada bosou nohou. „Z naší strany velice špatný výkon po celých šedesát minut,“ uznal kouč Ladislav Čihák, evidentně zklamaný a naštvaný.

Takový rozdíl v předvedené produkci nečekal, bylo to o třídu. „Velice špatně jsme vstoupili do utkání, vztyčeným ukazovákem bylo, že jsme byli všude poslední, druzí, nevyhrávali jsme souboje,“ vypočítával hříchy. „S velkým štěstím jsme dali vedoucí gól, ale místo toho, aby nás to nakoplo, tak nás to úplně vypnulo. Vzápětí jsme inkasovali další góly. Do konce zápasu pak dominovalo jedno mužstvo. Sparta zaslouženě vyhrála, byla jednoznačně dominantní úplně ve všem. Bez kotouče, s kotoučem, nám dnes nešlo vůbec nic,“ lomil rukama.

Vedle něj sedící kouč Pavel Gross si lebedil v nánosech spokojenosti. Jeho tým neměl poslední utkání zrovna vytříbená, minulý týden doma překvapil porážkou s Karlovými Vary 2:5, následovala povinná výhra nad poslední Mladou Boleslaví 4:1. Od Sparty čekáte víc. Výraznější výkon. A ten se dostavil na jihu.

„Na mítinku před zápasem jsme si řekli, že tu chceme dobře odstartovat, protože víme, že Budějovice odehrály velmi dobrý zápas proti Pardubicím. Což se nám povedlo, hráli jsme jednoduše, rychle, jak jsme potřebovali,“ mnul si ruce kouč. „Pomohlo nám, že jsme hned po prvním gólu domácích vyrovnali, a pak docela rychle dali na 2:1. Budějovice ale mají dobrý mančaft, ke konci třetí třetiny to smrdělo, jak se říká, měly pár dobrých šancí. Ale Pepa dnes chytal dobře,“ vyzdvihl kvalitní šichtu Josefa Kořenáře. „Jsme rádi za vítězství, porazili jsme silné mužstvo.“

Vítěz si drží třetí příčku, na Pardubice ztrácí čtyři body, na pátý Třinec má náskok pěti bodů. Spartě tahle figura zatím může vyhovovat, její cíle jsou jinde než vyhrávat základní část. Ale níž určitě nechce jít. „První čtyřka je vždycky cíl,“ tvrdí útočník Roman Horák. „Chceme být i výše, ale hlavně chceme předvádět dobrý účelný hokej, který nás bude i bavit. V průběhu sezony bychom se rádi zlepšovali a připravili se postupně na play off, k němuž všechno směřuje.“

Ano, bavit se hokejem. Pro zkušené a povětšinou technicky velmi dobře vybavené hráče Sparty důležitá okolnost. To samé pro fanoušky rudých barev. „Všechno začíná pohybem a jednoduchostí. Hráli jsme tady daleko líp s pukem než v pár posledních zápasech. Pokud to takhle budeme držet, nemám o nás strach,“ dodal Horák, jemuž na jihu výborně klapala premiérová souhra s Davidem Vitouchem. Oba si do autobusu vzali bilanci 1+1. „Hráli jsme spolu poprvé a s ohledem na to to bylo perfektní.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:26. Kubík Hosté: 09:49. Lajunen, 12:47. D. Vitouch, 14:05. Kempný, 30:34. Horák Sestavy Domácí: Hrachovina (31. Strmeň) – Pýcha, Doudera (A), Štencel, Vráblík, Gulaši, Hovorka, Štich – Ordoš, Harris, Kubík – F. Přikryl, Kondelík, Gulaš (C) – D. Simon, Pech (A), M. Beránek – Vopelka, Hanzl, Valský – Koláček. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Němeček, Mozík, Kempný, Mikliš, Moravčík, Krejčík – Buchtele, O. Najman, Forman – D. Vitouch, Horák, P. Kousal (A) – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Lajunen, Kestner – Hauser. Rozhodčí Hribik, Pilný – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (vyprodáno) diváků

