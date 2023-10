Indián Jansa načal lídra z Litvínova. Dlouho jsme nehráli líp

Vy, Daniel Malák, Aleksi Laakso, který hrál teprve třetí zápas, vlastně i Tim Söderlund jste se zatím trefili dvakrát. Zajímavá náhoda, co myslíte?

„Snažíme se přispět týmu a dát nějaké góly. Tentokrát to zkrátka vyšlo na nás, příště to může vyjít na někoho jiného.“

Rozhodla druhá třetina, kdy jste dali Litvínovu tři branky. Co jste udělali líp, že to tam tak napadalo?

„V první třetině jsme měli strašně moc vyloučených, takže jsme si v kabině řekli, že tak to dál nepůjde. Není náhoda, že Litvínov byl první, má kvalitní přesilovky. Zlepšili jsme to a povedlo se.“

Vaše trefa padla hned po ubráněném oslabení. Měli jste ještě sílu vrhnout se do protiútoku?

„Byli jsme na ledě docela krátce. Kryštof Hrabík krásně zachytil puk, já ho jel podpořit. Odrazilo se to a jsem rád, že to tam spadlo. V posledních zápasech nám tohle moc nevycházelo, jsem rád, že se to trošku překlopilo na naši stranu. Snažíme se každý den na trénincích makat na malých věcech, Museli jsme se z toho dostat tvrdou prací, což se začíná vyplácet. Doufám, že to bude pokračovat.“

Měli jste extra motivaci vytáhnout se, když byl Litvínov před zápasem první v tabulce?

„Určitě. Říkali jsme si už před tréninkem, že to bude dobrý zápas. Přišlo hodně lidí, za to jen děkujeme.“

Blížil se výkon ve druhé a třetí části tím, co od vás chtěli, abyste předváděli?

„Když pominu úvodní třetinu, možná ano. Dlouho jsme nehráli líp. Podle mě první zápas s Třincem doma byl ještě o trošku lepší. Ale odbojovali jsme to, napadaly nám tam nějaké góly, takže jsme rádi.“

Jste z nejhoršího venku? Vypadá to tak.

„Věříme, že ano. Budeme dál pracovat a snad takové zápasy budou jenom přibývat.“

Celou dobu Plzeň drželi gólmani, ať nastoupil Pavlát, nebo Hlavaj. Je velkou výhodou, že nezáleží, kdo chytá?

„Domino i Sam jsou neskuteční gólmani. Tam je fakt jedno, kdo půjde do brány. My se jim snažíme co nejvíc pomáhat, aby měli dobrá čísla a hodně výher.“