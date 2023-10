Předejít tragédii? Jde to. V extralize doporučení, Němci budou nařizovat

V sobotu v Británii zemřel hokejista Adam Johnson, soupeřova brusle mu prořízla krk. Několikrát ročně se do světa rozletí zpráva, jak hráče trefil ostrý nůž. Přežil, uf, o fous. Bývalý útočník Pittsburghu kliku bohužel neměl. Jeden klub z Británie okamžitě nařídil, že jeho hráči musí nosit chránič krku. O plošném nařízení uvažuje i německá nejvyšší soutěž. Extraliga rozvíří debatu na nejbližší valné hromadě. „Ale nezaznamenal jsem, že by někdo chtěl hned měnit pravidla,“ říká šéf ligy Martin Loukota.

Teoreticky je relativně snadné tragickému zranění v hokeji předcházet. Na trhu najdete velké množství chráničů krků i zápěstí, které zabrání proříznutí tepny. A už se nejedná o obrovský věnec buřtů kolem krku. Stačí zainvestovat pár stovek a máte ochranu, která může zachránit život. Nepřipadáte si jak rytíř, který jde na kolbiště s dřevcem, žádný návrat do středověku. Firmy už vyrábějí i funkční trika s kevlarovým límcem. Možností existuje dost.

„Ochranné pomůcky tohoto typu jsou již nyní pro všechny dospělé hráče doporučené pravidly hokeje,“ říká pro iSport.cz ředitel extraligy Martin Loukota. „Povinně je pak musí používat hokejisté spadající věkově do kategorií U18 a U20, tedy i ti, kteří nastupují v Tipsport extralize,“ přidává.

Jenže jakmile vyskočíte z juniorského věku? Pomůcky se většinou zahazují. Přitom třeba Oxford ve Velké Británii okamžitě po smrtelné nehodě rozhodl, že bez límce už žádný jeho hráč nesmí do zápasu nastoupit. Podobně se chce zachovat i německá nejvyšší soutěž a z doporučení udělat pravidlo. Plánuje o něm jednat v listopadu.

Povinně mají hráči nosit chránič krku ve Finsku. „Pokud se jedná o nezletilého hráče, odpovědnost leží na rodičích a funkcionářích týmu. V profesionálním hokeji je odpovědnost i na zaměstnavateli,“ vykládal manažer finské soutěže Pirkka Antila pro list Ilta-Sanomat.

„Chránič krku je v naší lize dlouhá léta povinnou výbavou, i když ji IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) nemá,“ přidal finský rozhodčí Jyri Rönn. Druhá věc je, že ne všichni tohle nařízení dodržují. Ale rozšířené je dost, stačí projet obrázky z Liigy a najdete poměrně velké procento hráčů s límcem kolem krku.

Nařídit chrániče povinně v Česku, omezit tím komfort hráčů, ale na druhou stranu přecházet smrtelné nehodě i tak trochu proti jejich vůli? Teoreticky by to šlo taky. „Povinnost používat takové chrániče pro všechny hokejisty by musela vzejít z nové úpravy pravidel IIHF. Pokud bychom při jednání klubů uvažovali o povinnosti čistě pro extraligové prostředí, jednalo by se v podstatě o zpřísňující výjimku z pravidel, kterou bychom museli řešit s Českým svazem ledního hokeje,“ vysvětluje Loukota.

Až na to, že po víkendu se v extralize neudála žádná blesková akce. Nerozjela se vlna, že by bylo vhodné chránič krku nařídit. „Ne, ani po událostech z Velké Británie jsem nezaznamenal, že by některý z klubů chtěl iniciovat takové úpravy,“ přiznal šéf nejvyšší české soutěže.

Všechno zůstává čistě na dobrovolné bázi. Chcete chránit svůj život, i když třeba chránič ani jednou v kariéře nevyužijete prakticky? Je to na vás, vaše volba. To samé, jako když si hráč naschvál nechává povolený řemínek na helmě, protože ho svírá. Nebo vidíte juniory s povoleným řemínkem od košíku. Čistě rozhodnutí každého hokejisty, jak si cení vlastní zdraví a život. Krutou pravdou je, že kdyby Adam Johnson chránič krku měl, žije.

„Smutná událost může některým hráčům pomoci přehodnotit přístup k doporučené ochraně, která je už v pravidlech ukotvena,“ věří Loukota, že šílená nehoda, které se dalo předejít, může aspoň někoho ovlivnit, aby se o sebe víc staral.

Z pozice šéfa ligy v úterý taky kluby kontaktoval: „Dnes jsem shodou okolností zaslal jejich zástupcům výzvu, aby doporučení ochrany připomněli všem hráčům týmů. Tématu se budeme věnovat bezpochyby rovněž na nejbližší valné hromadě klubů.“

Třeba právě tam někdo navrhne, že chránič se stane povinnou součástí výbavy bez výjimek. Nebo všechno dál zůstane jen na zvážení hokejistů. Průšvih je, že tady šance na reparát neexistuje. Adam Johnson ji taky nedostane, jeho život vyhasl. A Mattu Petgraveovi se navždycky změnil, když jeho brusle soupeře zasáhla.