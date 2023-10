Oceláři se v Liberci zastrašit nenechali. Stříleli ale i do vlastních řad

Hlavně nefaulovat! To bylo heslo, které třinecký trenér Zdeněk Moták při taktických poradách nejméně třikrát podtrhl fixem. V neděli Slezané proti Spartě (2:3p) žehrali na svou nedisciplinovanost, vyloučení a protesty jim přistřihly dračí křídla a znemožnily nerušený let.

„Naše neukázněnost je pro mě zklamáním. Vidíte, že ve hře pět na pět mužstvo hraje výborně. Ale vyloučení nás sráží dolů,“ věděl kouč Ocelářů i po utkání s Libercem, kdy hosté napočítali šest potrestaných mužů. Neomaleně si Slezané počínali zejména při bránění ve vlastním pásmu.

Zprvu bylo přitom třinecké opatrnosti pod Ještědem až příliš. Úřadující šampion působil unaveným dojmem a Severočeši se během úvodních pěti minut dostali do vítaných příležitostí. Zcela volní střelci z obranných řad T. J. Melancon a Ronald Knot však odmítli brzký trhák.

Oceláři tentokrát zdárně potlačili emoce. Když se v úvodní části do branky tlačil nebezpečný střelec Marko Daňo, Bílí Tygři ho z prostoru před gólmanem Danielem Králem vystěhovali drakonickým způsobem. Slovák schytal ránu holí přímo do obličeje, jenže na rozdíl od předchozího klání nepronesl směrem k rozhodčím ani slůvko.

Přesto si Liberec dokázal aktivitou v útočném pásmu přesilové hry zařídit. Užil si i necelou půlminutu ve dvojnásobné výhodě, ale nedokázal z ní nic vytěžit. „Určitě to rozhodlo,“ věděl Moták. „Mrzí nás to. Za stavu 0:0 jsme měli šest přesilovek, některé byly slušně sehrané, ale nepadlo nám to tam. Bylo to klíčové,“ uznal domácí asistent Boris Žabka.

Liberci nepomohl v početních výhodách ani uzdravený Michal Birner. I když před brankovištěm srdnatě bojoval, souhra domácího mužstva drhla.

Kapitán měl přesto prsty ve dvou klíčových situacích. V kostýmech oděné fanoušky rozjásal po polovině utkání při spolupráci s Michalem Bulířem, který zakončoval Birnerův svižný pas do sítě i s přispěním nešťastně postaveného beka Adama Smithe. V čase 32:51 slavil navrátilec v sestavě Tygrů znovu, jenže rozhodčí u videa rozklíčovali jeho vysokou hůl při zakončení.

A tak byl na tahu Třinec. Rovných 19 sekund po neuznané brance udeřil proti svému bývalému chlebodárci Libor Hudáček, jemuž věnoval exkluzivní zadovku Marko Daňo.

„Byl to pro nás těžký zápas. Hráli jsme hodně oslabení, musím pochválit spoluhráče, kteří je ubránili. Měli jsme o tom mítinky, ale bylo to znovu zlé,“ zlobil se vyrovnávací střelec. „Naše akce byla pěkná, sehráli jsme to na jeden dotyk. Markovi jsem poděkoval za pěknou nahrávku,“ popsal.

Zlomový gól vstřelil v 53. minutě Daniel Voženílek, který se zjevil u kotouče po přistrčení Martina Růžičky. Ten asistencí poskočil na desáté místo historického bodování extraligy. Na 3:1 ve prospěch Třince pak ještě upravil do prázdné klece Richard Pánik, odměněný za povedený výkon.