Kaut po Spartě: To jsem nezažil. Musíme se víc soustředit na obranu

Zanechal bláznivý úvod silný dojem?

„Jasně a musíme se takových věcí vyvarovat. Dali jsme gól a pak vždycky dostali, stávalo se nám to už dřív. V kabině si říkáme, že si na tohle musíme dávat pozor. Jenže stejně se zase něco stane. Určitě jde o věc, kterou musíme zlepšit. Celkově mi ale přijde, že jsme byli lepší a tři body si zasloužili.“

Máte tým plný ofenzivních hráčů. Nejsou ty vaše přestřelky právě způsobené tím, že tomu zkrátka neporučíte, a ve vás je, že se hrnete hlavně dopředu?

„Je třeba pravda, že druhá lajna má neskutečnou formu. Skoro platí, že co Ráďa (Lukáš Radil) vystřelí, to mu tam padne. Víme, že góly umíme dát. Ale je potřeba se víc soustředit na obranu, v posledních zápasech dostáváme laciné branky. Vím, že play off je ještě daleko, jen my se musíme snažit hrát, jak bychom chtěli vypadat tam. Abychom se takových divočin vyvarovali.“

Kolik vrásek přibylo za poslední měsíc Václavu Varaďovi? Přesně tuhle věc nesnáší.

„Asi žádný trenér by tohle neměl rád. Jen je blbý, že tohle se nám stává poslední dobou opravdu často. Vedeme o dva góly, najednou je to 3:3, jako kdybychom přestali hrát.“

Proti Spartě jste si ten blázinec na začátku zápasu jako hráč užil, nebo jste nechápal, co se vlastně děje?

„Hlavně jsem to ještě nikdy nezažil. Ale spíš mě to štve, Řeka (Robert Říčka) dal dva super góly z přesilovky, ale taky dostaneme v naší přesilovce. Věděli jsme, že Sparta je v tom skvělá, umí být i nebezpečná. Vždycky jde o takové malé detaily, které rozhodují.“

Tentokrát jste je ale udělali ve výsledku správně, ne?

„Šli jsme tomu tentokrát víc naproti. Teď je potřeba se připravit na poslední dva zápasy před reprezentační pauzou, ať zůstaneme první a můžeme si v klidu odpočinout.“

Vítězství utrhl váš gól, kdy jste dal na 4:3 chvíli po vyrovnání Sparty. Svědčí to o silné psychice, že se nesložíte s malým nezdarem?

„S Musou a Činelem nám zápas sedl, měli jsme hodně šancí a mohli dát ještě víc gólů. Řekli jsme si v tu chvíli, že když půjdeme na led, dáme gól, ať pomůžeme týmu. Naštěstí se to povedlo a dobře jsme zbytek ubránili. Mrzí mě tedy faul, který jsem udělal. Něco bych asi dál řekl, ale v extralize jsou pokuty za komentování rozhodčích, tak se dál vyjadřovat nebudu.“

David Cienciala je výjimečným tvůrcem hry. Už jste poznal, co dovede a že je potřeba čekat nahrávku každou sekundu?

„Jasně, všichni o něm víme, že je skvělý hokejista s výborným přehledem. Před gólovou střelou jsem čekal, že mě najde. Říkal jsem si, že puk prohodí pod hokejkou nebo vymyslí nějakou žabičku. Byl jsem jen připravený střílet a jsem rád, že mi to tam padlo. Nechci vyloženě říkat, že bych gól potřeboval, ale každému zvedne sebevědomí, když se trefí a ke všemu proti Spartě. To u srdíčka zahřeje ještě víc.“

Ještě k dalšímu parťákovi ve vaší lajně. Nebyl jste překvapený, s jakou energií Adam Musil do zápasu vletěl? Nastoupil poprvé v sezoně, vůbec nevypadal, že by měl nějaké manko.

„O Ádovi to asi taky celá liga ví. (usměje se) Je neskutečný dříč, skvělý do obrany i útoku. Hrajeme podobný styl, snažíme se být nepříjemní. Myslím, že nám to sedlo, musíme navázat teď v Olomouci.“

V první čtvrtině jste na Spartě prohráli, teď jste padli v Litvínově. Je poslední výhra i uklidněním, že proti TOP soupeřům nemáte problém?

„Určitě, jen mám fakt pocit, že tady může každý porazit každého. Liga je hodně vyrovnaná a my musíme být nachystaní na každé kolo. Počítat s tím, že všichni se proti nám vytáhnou, jak dovedou. Vážíme si každé výhry a rádi bychom v nich pokračovali.“