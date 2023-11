Talent Litvínova (18) po prvním gólu: Školu moc nestíhám, zdravím učitele

Pochází z Domažlic, ale už několik let žije v Litvínově. Do áčka si ho vytáhli z juniorů po zraněních Sukeľa se Zygmuntem. Ve třetí lajně vedle Kirka a Abdula působí v 18 letech suverénně, dokonce až mazácky. Jen když přišel po střetnutí na rozhovor, váhal, kam se má postavit. Všechno je někdy poprvé.

Dal jste svůj premiérový gól, třetí bod ve čtyřech zápasech. Co vás napadá?

„Je to výborný pocit, ještě když jsem se trefil před domácím publikem. Když v úterý přijdou čtyři tisíce lidí, je to skvělé. A máme důležité tři body do tabulky. Jsem rád, že jsem vůbec dostal šanci. Hraju se skvělými kluky, takže ono to pak jde samo.“

Váš gól byl hodně důležitý, druhá třetina vlastně rozhodla. Souhlasíte?

„Jo, důležitý byl, ale podstatné bylo, že jsme ve druhé části ještě jeden gól přidali. Zkusil jsem vystřelit a puk propadl. Je to výborné. Vzpomínám si, jak jsem coby malý kluk stál u plexiskla a chtěl jsem balónek. Dát tady první gól je výborný pocit. Děkovačka byla taky krásná. Na začátku sezony jsem koukal shora z tribuny a teď jsem byl na ledě. Skvělý.“

Nahrály vám i okolnosti. Litvínovu se daří, dává šanci mladým, dlouhodobě se zranil Matúš Sukeľ a další útočníci. Nepůsobíte zrovna, že byste se cítil z velké příležitosti nějak nesvůj.

„Je škoda, že se zranili, ale jsem rád za šanci a doufám, že jsem trenéry nezklamal. Kluci mi řekli, ať se nebojím hrát, ať jsem sebevědomý na puku, hraju tak, jak umím. Je taky hodně znát, že se týmu daří. Parta je úplně skvělá, nálada v kabině výborná.“

Kotouč, kterým jste dal první gól, jste si vzal?

„Ne, sebral mi ho Liam (Kirk). Ale kde ho vystavím, ještě nevím.“

Ve svém věku ještě zvládáte vedle hokeje taky školu?

„Chodím na gymnázium. Teď jsem se tam tedy moc neukázal, takže zdravím všechny učitele a přijdu se podívat. (směje se) Myslím, že mi fandí a vyjdou mi vstříc, když se k nim budu chovat upřímně, nebudu jim lhát a budu se snažit do školy chodit. Teď, jak trénuju v jiné časy, vůbec nestíhám. Když máme volno, pokouším se tam dostat. Ale jindy to nejde.“

Jak se vám extraliga zamlouvá?

„Kluci jsou zkušenější, hokej je rychlejší než juniorský, taky fyzičtější. Ale postupně se dá zvládat líp a líp.“

Co vaše další ambice?

„Budu se snažit, abych se udržel, ale když mě pošlou zpátky do juniorky, prostě půjdu. I tam budu hrát, co umím. Ale tohle je obrovská motivace, ještě když teď bude reprezentační přestávka, kde se pokusím ukázat ve dvacítce. Uvidíme, co bude.“

