Flek myslel, že Boleslav bude víc pod dekou. Popsal, co jim říkal sudí

Tři body jistě velmi těší, ale výkon nebyl tak dobrý jako v předchozích zápasech. Souhlas?

„Souhlasím. Start nebyl optimální, byť jsme v kabině upozorňovali, že je důležité nic nepodcenit a že je začátek důležitý. Boleslavi se teď moc nedaří, změnili trenéra. Upřímně jsem čekal, že jim to tak nepůjde. Myslel jsem, že budou pod větší dekou. Přišlo mi, že hráli skvěle, dobře na nás nastoupili. Bohužel jsme první inkasovali. Nakopl nás vyrovnávací přesilovkový gól. Od té doby naše hra zase trošku vypadala a dá se říct, že jsme už byli lepší.“

Jak jste viděl dvojité zkoumání nakonec neuznaného gólu hostů na 2:2?

„Byl jsem hned u toho. Viděl jsem, že ten hráč (Rohdin) zasáhl puk vysokou holí. Ale člověk si není jistý, jestli byla dost vysoko na to, aby se to neuznalo. Bylo to 50:50. Konečně se štěstí přiklonilo k nám.“

Na první pokus ještě rozhodčí od videa Lantošiho branku uznali, verdikt změnila až vaše coach´s challenge. Proč si je vlastně brankový sudí zavolal k obrazovce?

„To nevím. Rozhodčí nám pak přijel vysvětlit, že se nezkoumala vysoká hokejka a můžeme si vzít challenge. Byla úspěšná.“

Regulérně mohl poté vyrovnat Jan Stránský, jenž zazdil tutovku...

„Myslel jsem, že už je to v bráně. On to asi nějak prostřelil křížem. Stálo při nás štěstí.“

Vaše nahrávka od zadního mantinelu na Petra Holíka byla cílená?

„Viděl jsem, že je tam někdo od nás před bránou. Zkusil jsem to a Holas se dobře obtočil kolem beka, který už jel směrem ke mně. Zblízka to propadlo někam na teploměr.“

Kádr čerstvě doplnil mladý útočník Jakub Kos. Co může týmu dát?

„Je hodně energický, bruslivý. Snaží se do toho přinést mladickou dravost, napadání, nasazení. V obou zápasech se mi líbil. Věřím, že časem přidá i nějaké body a bude prospěšný.“

Příští týden odjedete na Karjala Cup. V jakém stavu?

„Jsem plný energie, byť nějaké šrámy jsou vždycky. Cítím se dobře a chci odvést maximum.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:05. Cingel, 35:58. Holík Hosté: 15:10. Osburn Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zbořil, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (C), R. Jeřábek, Bernad, Pláněk, Štibingr – Dvořáček, Závora, Stránský – Skalický, Malát, Lantoši – Rohdin, Fořt, Šmerha – J. Půček, Kulda, Malínek. Rozhodčí Vrba, Květoň – Zíka, Rampír Stadion Winning Group Arena Návštěva 6254 diváků