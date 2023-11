Kolaps Kladna ve 153 sekundách! Bulířova „vražda“: Vypadalo to hrozně

Rytíři vedli 3:2, když Kelly Klíma načepoval puk do brankoviště na těžkotonážníka Jaroslava Vlacha. Od liberecké věže se kotouč odrazil v nepřehledné skrumáži za brankovou čáru, ale domácí trenér Otakar Vejvoda okamžitě volal po výzvě. Rozhodčí však u videa nepovolený pobyt šťastného střelce v brankovišti neodhalili.

„Ani nevím, jak se to seběhlo. Zkusili jsme to na videu, to nevyšlo,“ smutnil Jakub Strnad, který proti Tygrům obstaral první kladenský gól v oslabení v této sezoně.

S Rytíři uznaný vyrovnávací gól zamával. Jako kdyby poztráceli kusy brnění a s ním i herní sebevědomí. V naivně vedené bitvě záhy inkasovali dvě branky, čímž Severočeši převrátili skóre na svou stranu. Ještě po polovině utkání přitom Kladno vedlo 3:1.

„Není to poprvé. Musíme se nad tím zamyslet, jsou to ztracené body. Je to nějaká herní nedisciplinovanost, nesoustředěnost, vždycky nějaký výpadek, kdy dostaneme góly z naší vlastní nepozornosti,“ hledal důvody porážky Strnad.

K vítězství nepomohla jak jeho branka, tak ani aktivita dvoubodového Denise Kusého. Ten se znovu prosadil hned v úvodní minutě, když rozvlnil síť už po deseti sekundách. Šlo o druhý nejrychlejší gól kladenské historie po sedmisekundovém zásahu Eduarda Nováka proti Trenčínu.

„Jsem za to rád, protože je vidět, že jsme hlavou v zápase od prvních vteřinek. Ale my jsme chtěli bodovat,“ komentoval Kusý. „Udělali jsme nějaké chyby, potrestali nás. Po takových gólech nám jdou hlavy dolů.“

Domácí kosil zejména Jakub Rychlovský. Člen elitní liberecké formace nabral před reprezentační přestávkou formu. Během posledního dvojzápasu nastřádal sedm bodů, proti Kladnu úřadoval hattrickem a asistencí. „Gratuluju mu, ale to nebylo o nějakých individualitách,“ posteskl si Kusý.

Hosté rozvášnili publikum také situací z 56. minuty, kdy Michal Bulíř sestřelil u mantinelu Ondřeje Slováčka. Domácí zadák vrazil hlavou do mantinelu a několik desítek sekund se vůbec nezvedal. „Vypadalo to hrozně! Úplně nechci soudit, jestli to byl faul, nebo ne. Jsem rád, že Slovy odešel po svých,“ řekl Kusý k momentu, za nějž dvaatřicetiletý křídelník schytal trest do konce zápasu.

