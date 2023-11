Čekání na kouče Komety? O to je moje angažmá zajímavější, říká Modrý

V září byl zápas 4:0 s Motorem první výhrou Komety v sezoně. Na pátý pokus. Pro Modrého, jenž v roli hlavního kouče nahradil Patrika Martince, šlo o druhý duel v roli nového šéfa střídačky. Tým se pod ním vyškrábal nahoru, najednou i hráči začali prokazovat nefalšovaný zájem válčit o body. Ale v neděli to nevyšlo, nedostatečně odbojný výkon neměl na body nárok. Progres ve hře i ve využívání šancí přišel až příliš pozdě.

Mrzí vás porážka o to víc než jinde vzhledem k tomu, že jste tu ještě loni působil?

„Mrzí mě, protože máme nastavenou určitou laťku a ta teď zase spadla tam, kam nemá. To mě mrzí nejvíc. Chcete, aby váš výkon byl konstantní a celková prezentace byla v jedné lajně. Aby to nelítalo. Pokud to lítá trochu nahoru, v pořádku, ale není fajn, pokud to padá dolů. V Budějovicích mi připadlo, že nám to spadlo dolů až moc. Nebylo to od nás dobrý.“

Takže vás o reprezentační přestávce čeká víc práce, než jste si původně myslel?

„To zase ne. Jde jen o to říci si, že musíme dělat pořádně všechny malé věci, které zajišťují týmu úspěch. Musíme tomu každý věřit a dělat si svou práci. Budu se opakovat, ale pokud se vám poskládají maličkosti, máte potřebnou mozaiku. Tady se nám rozsypala, což je škoda. Jedeme zpátky domů, máme pár dní, kdy si můžeme ukázat pár věcí. Ty, které nás zdobí a které budeme dělat dál. Tak, aby proti nám bylo stále těžší hrát.“

Nakolik jste spokojený s tím, jak se Kometa prezentuje po vašem povýšení do role hlavního kouče? Pod vaším velením jste devětkrát vyhráli, šestkrát prohráli.

„Víte, jak to je. Je to dlouhodobá práce. Jasně, naše tvář se trochu zvedla, klukům musím dát kredit. Jsou to výborní hokejisti, jde jen o to dát jim správné noty, aby to fungovalo. S Motorem se nám to rozsypalo, nebylo to podle představ. Ale je to sport, vyhrát může jenom jeden.“

Jak velký rozdíl je koučovat Motor a Kometu z hlediska tlaku na výsledky trenérské práce?

„Samozřejmě je to rozdíl. Ale je to fajn rozdíl. Je příjemné pracovat pro klub s nejvyššími ambicemi. Pro mě je to strašně fajn, beru to jako výzvu a moc mě to baví. Chcete hrát o nejvyšší příčky, dávat si nejvyšší ambice. Ať už jako hráč nebo trenér. Mně se líbí, že tomu tak v Kometě je. Klub má historii a já se snažím být toho součástí.“

Zbývá u vašich svěřenců ještě hodně potenciálu k vyždímání?

„Ano. Hodně.“

U kterých nejvíc?

„U každého hráče… (usmívá se) Nebavíme se o tom někde někoho vykličkovat, vystřelit a dát gól. Jde o malé věci, které nakonec zdobí tým, proti němuž je strašně těžké hrát. Třeba zablokovaná střela ve správný čas, přidržení hráče po buly ve správný čas, abys udělal víc času pro spoluhráče. O tom mluvím.“

Fanoušci nadále řeší, zda Jaroslav Modrý zůstane hlavním koučem, anebo přijde nový, ať už jako doplněk realizačního týmu, nebo nástupce. Musíte to v hlavě mít, ne?

„A o to je moje angažmá zajímavější. Nevíte, co bude druhý den. Já se připravuju na každý další s tím, že se chci zlepšovat. Je to takové, jaké to je. S tím nic neuděláte. To je život. Nikdy to není úplně přesně naplánované tak, jak byste chtěl. A o to je pak krásnější mít šanci pracovat v Kometě a bojovat o nejvyšší mety.“

Kde byste Kometu rád viděl? V první čtyřce?

„Jedna část je proces. Já hlavně chci, abychom hráli hokej, s kterým když Kometa někam přijede, tak aby každý věděl. Aby to soupeře bolelo a bylo to pro něj strašně těžké utkání. Pokud tohohle dosáhneme, přijdou i úspěchy.“

