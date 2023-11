Klouček vynuloval vítkovické torzo. Musíme žrát led, burcuje Lakatoš

V trenérském kamrlíku Vítkovic bylo před bitvou s Pardubicemi hodně rušno. Postupně odpadlo hned osm hráčů ze sestavy. Nastoupit nemohli brankář Matěj Machovský, obránci Mário Grman, Jakub Stehlík, Yohann Auvitu a útočníci Patrik Zdráhal, Jakub Kotala, Valentin Claireaux a Roman Půček. Dílem kvůli nemoci a viróze, která se prohnala kabinou, dílem kvůli zraněním. Po rozbruslení se k marodům přidal i elitní bek Stuart Percy.

„Trápí ho achilovka, řeší se to už delší dobu,“ vysvětlil asistent vítkovického trenéra Jiří Veber. „Počítali jsme s ním, věřili jsme, že se alespoň nějakou minutáž zvládne, ale po rozbruslení nám bylo řečeno, že to nejde. Ale i tak jsme se s tím, věřím, poprali.“

Z prvoligové Poruby na výpomoc dorazili útočníci Tomáš Šoustal a Frenks Razgals, s nimi i brankář Daniel Dolejš. Původně sedmý bek sestavy Vojtech Zeleňák se posunul do první obrany. „Marodka nás trápí, ale nálada je i tak, nechci říkat dobrá, protože porážky se kupí, což vůbec není příjemné, ale stále jsme pozitivně naladění. Nevzdáváme se,“ hlásil vítkovický brankář Lukáš Klimeš.

Podobně to viděl i kapitán Dominik Lakatoš, který tým před bitvou s lídrem tabulky burcoval: „Musíme žrát led! Jsme, když to řeknu naplno, ve s*ačkách, ale musíme si z nich pomoct sami. A hlavně to taky musí být na ledě vidět, musíme si za tím jít.“

Nasazení, snaha a maximální obětavost ve hře Vítkovic vidět byla. Pardubičtí byli většinu času herně lepší, tutovek, šancí a nastřelených tyčí měli víc, ale skóre bylo až do poslední minuty otevřené.

„Mají velkou marodku, ale i tak jsme věděli, že to bude těžký zápas,“ přitakal útočník Tomáš Hyka. „S Vítkovicemi je to těžké vždycky, domácí hodně obětavě blokovali a nám to z šancí nepadalo. Naštěstí to Kloudy (Milan Klouček) zavřel a rozhodl jediný gól.“

I brankář Klouček přes délku hřiště ocenil obětavé bloky soupeře. Vítkovičtí jich nasbírali 33, po čtyřech Lukáš Kovář, Willie Raskob a Petr Fridrich. „Na Vítkovicích bylo vidět, že se jim teď nedaří, ale klobouk dolů před tím, jak obětavě hrály,“ glosoval Klouček. „Pochytaly nám strašně moc střel. Byli jsme lepší, ale pořád to bylo jen o gól a hratelné. Zvednou se. I já děkuju klukům, jak mi pomohli, na konci jsme to zkušeně pohlídali.“

Že i přes prohru mohou Ostravané na předvedeném výkonu stavět, věří i vítkovický brankář Lukáš Klimeš. „Byla to bitva!“ vydechl po duelu. „Jsme v situaci, že na krásu hrát nemůžeme. Musíme hrát jednoduše, dobře v defenzivě a zkusit to umlátit. Pardubice jsou v laufu, ale moc nechybělo.“

Za bloky spoluhráčů vysekl gólman poklonu. „Jestli se z toho můžeme odrazit? Musíme!“ hlásí Klimeš. „Kdo zápas viděl, nemůže říct, že jsme nebojovali, nebo něco vypustili. Bohužel se od nás teď trochu odklání i štěstí. Robert Říčka mi říkal, že mu to při jediném gólu ze hry sjelo. Ale i z tohoto se musíme dostat, snad nám reprezentační pauza pomůže.“

Věří tomu i trenér Jiří Veber. „Všichni, co nastoupili, nechali na ledě všechno, za obětavost patří týmu kredit. Musíme poděkovat i Porubě, že nám půjčuje hráče. Jenže body z toho nejsou, to naštve nejvíc. Máme teď chvíli pauzu, musíme se dát dokupy a znovu se připravovat.“

