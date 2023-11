Pardubičtí lídři jdou příkladem, testují nákrčníky. Povinnost, říká Varaďa

Není na co čekat! Po tragické smrti Adama Johnsona (29), který v anglické lize nepřežil ránu bruslí do krku od bývalého pardubického hráče Matta Petgrava, se lídři Dynama rozhodli otestovat chrániče krků. Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka si je vyzkoušeli na tréninku před zápasem 18. kola v Ostravě a hned si je také do ostrého zápasu nasadili. „Upřímně, není na co čekat,“ má jasno Tomáš Hyka po vítězství nad Vítkovicemi 2:0. Trenér Václav Varaďa je dokonce pro, aby byly chrániče krků povinné.

Devětadvacetiletý Adam Johnson, který si zahrál 13 zápasů v NHL za Pittsburgh, tragickou srážku nepřežil. Chrániče krku okamžitě testoval například Sidney Crosby. Přidali se i pardubičtí lídři Lukáš Sedlák a Tomáš Hyka.

„Všichni víme, co se stalo a jak se to stalo,“ líčí Tomáš Hyka. „Bezpečnost je na denním pořádku. Upřímně, není na co čekat. Soubojů je hodně, hokej je rychlejší a už v některých zápasech doma tam občas bylo, že člověk spadne a pak je to mžik.“

Nákrčníky si nasadili už na tréninku před zápasem v Ostravě. „Dalších kluků bude postupně víc,“ věří Hyka. „Hned se ptali, jak se s tím hrálo a jaké to bylo. Do budoucna je bude mít víc hráčů, což je jen dobře. Chceme jít s Lukášem příkladem. Ale hlavní je moje bezpečnost. Jak říkám, je to mžik. Takhle jsem chráněný a vím, že jsem udělal všechno.“

Trenér Václav Varaďa, který v hráčské kariéře svedl hromady nebezpečných soubojů, souhlasí. „Plexisklo na helmě dřív bylo také pouze jen jako volba, ale zranění očí byla spousta, tak je to nakonec povinné,“ říká Varaďa. „Věřím, že kluci to cítí stejně, budeme je v tom podporovat. Chceme je mít bezpečné a udělat pro to maximum. Věřím, že se to časem posune tak, že chrániče krků budou také podle pravidel povinné. Dávalo by to smysl, když se stala ta neskutečná tragédie. Za mě jsou chrániče správně.“

Stejně to viděl i vítkovický asistent trenéra Jiří Veber, čtyřnásobný mistr ligy se Vsetínem a mistr světa z roku 1996. „Souhlasím s Vencou, jde o zdraví hráčů. Já taky začal nosit plexi až poté, co jsem na vlastní kůži zažil nepříjemné zranění.“

Na odlehčený dotaz, zda by chrániče krků byly nápomocné i při kousnutích, jaké v předešlém kole předvedl karlovarský Michal Plutnar na Jana Piskáčka, se Tomáš Hyka pousmál. „Na internetu jsem viděl, že měl masku z Mlčení jehňátek, tak je možná taky budeme fasovat...“

