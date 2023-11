Konrád lapen v kaši. Nevěděl jsem o ní, blbá situace, povzdechl si gólman

Na ledě zradila Branislava Konráda (36) kaluž vody, která odstartovala strmý pád Mory. „Byla to úplná kaše,“ nechápal olomoucký brankář, jenž na zadním mantinelu neodehrál puk a Třinec se lehce dostal do vedení. Nakonec z toho byl debakl Hanáků 0:5 a dost námětů k přemýšlení v repre pauze. Hlavně o práci v předbrankovém prostoru, které se gólmanovi parťáci víceméně nezúčastnili.

Co se stalo za brankou na začátku utkání?

„Jel jsem pomoct spoluhráčům s rozehrávkou. Na zadním mantinelu byla patnáct, dvacet centimetrů velká kaše. Vůbec jsem o ní nevěděl. Puk se v ní úplně zastavil a ani o kousek se nepohnul. Hrát jsem ho nemohl. Taková blbá situace. Člověk tam jde stokrát… Tohle se bohužel nedá předvídat.“

Chvíli předtím jste přitom zastavil hokejkou nájezd dvou hráčů. O to víc to štve, co?

„Cítil jsem se dobře, prvním zákrokem jsem se chytil. A pak přijde taková věc. (povzdechne si) Ale tohle neovlivníte. Nebudeme se nad tím pozastavovat, jdeme dál. Nesmíme se dívat na to, jestli jsme dostali gól ve druhé, třetí minutě. Zápas má šedesát minut, dá se otočit. Bohužel jsme se žádným gólem nenakopli. Třinec byl lepší, vyhrál zaslouženě.“

Nepřišlo vám, že vám před brankou parťáci moc nepomáhají?

„To se nám stává často. Musíme si to v repre pauze rozebrat a poučit se z toho. A příště začít líp. Takhle to dál nepůjde.“

Má Olomouc větší sílu po návratech útočníků Jana Káni a Karla Pláška?

„Určitě nás to posílilo. Ale musíme hrát všichni, kolektivně, sbírat body a vyhrávat.“

