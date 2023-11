Třinec: rozjetá mašina a nula pro Kacetla. Dobrý měsíc, hlásí Hudáček

V závětří za elitní trojkou se nenápadně koncentruje obrovská síla. Přímo ocelové monstrum. Asi vás na první dobrou nenapadne, že Třinec desetkrát v řadě bodoval. Olomouc? Pro mistra lahůdka. Výhra 5:0 a nazdar. K rozborce Hanáků nejvíc přispěl Libor Hudáček (2+1). „Zatím je to dobrý měsíc, vyhráváme. Zase jsme se dostali do formy, kterou jsme měli minulou sezonu. Škoda, že přišla repre pauza,“ zalitoval slovenský útočník.

Po uzdravení ramena z pádu na motorce dostal Ondřej Kacetl (33) ty nejtěžší bitvy. Na Spartě a v Pardubicích dovedl tým do prodloužení, víc než na bod jeho úsilí nestačilo. Teď měl poprvé v bráně lehčí šichtu a čisté konto mu sluší. „My jsme byli slaboučcí, špatný výkon. Víc bych k tomu neříkal,“ ucedil pokořený trenér Jan Tomajko. „Třinec byl lepší. Jenom díky Braňovi (Konrádovi) to nebylo o víc.“

Kdyby to nebyla z Olomouce pohodová hodinka a půl cesty, člověk by si řekl, že hosté musí rozjezdit unavené nohy z autobusu. Před svou brankou neexistovali. V prvním střídání před ní nechali dva volné protihráče, při třetím nebyl na svém stanovišti ani gólman Konrád. Vyjel na zadní mantinel, jenže puk se mu zastavil v louži. Vyšťouchl ho Patrik Hrehorčák a bek Adam Polášek měl před sebou od modré prázdnou klec. Napřáhl a golfákem trefil cíl. Kolikrát v kariéře tohle zažije… „Asi je to chyba trenérů,“ pousmál se Tomajko. „Z brankoviště jsme dostávali góly už proti Pardubicím. Nepoučili jsme se. Musíme to víc trénovat,“ dodal.

Tento zásah domácí nakopl, uvolnil jim ruce i nohy. „Využili jsme zaváhání Corrada (Konráda), dobře nás to nastartovalo. Šli jsme si pro tři body,“ pochvaloval si Hudáček, jenž se vyšvihl na druhé místo interního kanadského bodování (7+8). „Byl to ten večer, kdy by tam padlo asi všechno. Corrado po zápase říkal, že kdybychom vystřelili od střídačky, dáme gól. Jsem rád, že jsem se dostal zpátky do formy a doufám, že to vydrží,“ přál si vitální křídelník.

Třinečtí se po dvou lehčích gólech uvolnili a dovolili si v koncovce velké věci. Exkluzivní Hudáčkovu přihrávku zametl Marko Daňo. „Ta nahrávka mě potěšila asi nejvíc,“ nezapíral „Hudy“. „Marko mi pěkně poděkoval,“ doplnil s úsměvem. Jeho parťák Ondřej Roman si pro změnu při sóle vytáhl Konráda k tyčce a bekhendem za jeho záda zasunul puk. Další paráda.

Domácí kotel se bavil, podpořil i útočníka Arona Chmielewského. Bývalý Ocelář, nyní v barvách Mory, je se zraněním na marodce a při návratu v civilu do Třince se dočkal ovací a transparentu: Brzy se uzdrav, Arone! Fajne gesto.

Šampioni naposledy vyšli naprázdno 1. října v Litvínově (4:6). Už přes měsíc je z nich zase mašina na body. Tentokrát góly obstarala druhá a třetí pětka. „Připravili jsme se pečlivě. Celý zápas jsme hráli dobře, v pohybu, vytvářeli jsme si příležitosti. Jsem rád, že celé mužstvo udrželo pro Kácu nulu. Můžeme si před repre pauzou v klidu vydechnout,“ shrnul vítězný kouč Zdeněk Moták, jenž si vychutnal triumf nad svým bývalým týmem.

Měl ho načtený, své svěřence skvěle takticky připravil. Třeba na to, že Hanáci hrají v obranném pásmu jeden na jednoho, a když vyhrajete v útočné zóně osobní souboj, uvolní se vám před brankou prostor. „Tentokrát bylo delší video i pohovory. Trenér byl namotivovaný a my jsme mu udělali radost. Myslím, že i on odejde domů spokojený,“ těšilo Hudáčka. „Trenéři nám dobře poradili a využili jsme toho. Dobrá práce od nich,“ ocenil práci nadřízených.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE