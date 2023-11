Modrý oficiálně trenérem Komety. Vedení ho potvrdilo ve funkci

Jaroslav Modrý se oficiálně stal hlavním trenérem hokejistů Brna. Dvaapadesátiletý kouč vedl Kometu již od 4. extraligového kola poté, co po třech prohrách nečekaně rezignoval Patrik Martinec. Až dnes vedení brněnského klubu na svém webu potvrdilo Modrého ve funkci.

Modrý, který byl předtím Martincovým asistentem, vedl Kometu společně s Jiřím Otoupalíkem. Ten bude pokračovat jako asistent, dalším spolupracovníkem bývalého obránce je Jiří Horáček.

Kometa pod vedením Modrého získala 27 bodů z 15 zápasů a v tabulce je sedmá. Po nevydařeném úvodu sezony byl ambiciózní klub poslední.

Modrý působil v Česku jako hlavní kouč i v Českých Budějovicích, které v sezoně 2021/22 dovedl do semifinále play off a k zisku bronzových medailí. V následujícím ročníku ho ale v prosinci vedení klubu odvolalo a jen o čtyři dny později zamířil do Brna, kde obnovil spolupráci s Martincem.

