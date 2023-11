ANALÝZA: bez puku, či s ním? Špatné, ale… Frodl táhne Vary vzhůru

Vstup do nového ročníku extraligy měly Karlovy Vary vynikající. V prvním zápase rozdrtily Vítkovice, ve druhém Kometu. Chvilku se pohybovaly v top čtyřce. Od té doby už uplynul nějaký týden a Energie se usadila před reprezentační pauzou na 6. místě. Podle dat by měla být ještě o tři až čtyři místa níže. Co ji tedy drží v horní polovině tabulky? Jednoznačně gólman Dominik Frodl.