12 bodů Boleslavi? Kdysi měla víc a spadla. Tohle je blbý, ví bývalý hráč

Na první pohled se zdá předčasné a možná i hloupé tvrdit, že Mladé Boleslavi akutně hrozí baráž o účast v extralize. Je přece listopad, první sníh ještě ani nenapadl. Jenže pohled do minulosti je varující a vypovídající. Po 18 odehraných utkáních Bruslaři neměli nikdy tak málo bodů jako nyní – pouhopouhých 12. I s výrazně větším ziskem se v minulosti dostali do záchranářských potíží. „Musí to být strašné a kluků je mi líto,“ reaguje útočník David Šťastný, jenž v BK pět posledních sezon působil.

Ročník 2008/09? Touto dobou Středočeši nashromáždili 20 bodů a skončili čtrnáctí, tedy poslední.

Ročník 2009/10? Po 18 zápasech vlastnili 26 bodů, více než dvojnásobek, stačilo to na třináctou příčku.

Ročník 2011/12? S 18 body po 18 zápasech na tom byli pořád o dost lépe než teď. Resumé sezony? Prohraná baráž a pád do první ligy na dva roky.

Suma sumárum: máme tady nejhorší podzimní start Bruslařů v jejich čtrnáctileté extraligové historii.

„Určitě jim to nezávidím, ani si nedokážu představit, čím si procházejí. Zažil jsem tu trochu jiné časy. Musí to být strašné a kluků je mi líto,“ netajil hořké dojmy Šťastný po středeční dohrávce s Hradcem, který odjel s kontrolovanou výhrou 3:0. A v autobuse plném dobré nálady seděl i on, letní akvizice Mountfieldu.

Bruslaři vkročili do reprezentační přestávky s novým hlavním koučem Richardem Králem, ovšem týdenní práce na potřebném progresu se zatím neukázala. „Už teď je to těžké a bude ještě těžší, protože čas se bude krátit. Ale pořád chci být pozitivní, stále nějaký čas je, jen na něj nesmíme spoléhat. Čím dřív začneme bodovat, tím se nám začne líp dýchat a bude to lepší,“ dumal obránce Filip Pyrochta , jenž pauzu prožil ve Skandinávii na výtečně zvládnutém turnaji Karjaly.

Zkraje týdne přišel návrat do těžké reality. „Chtěl jsem si vítěznou vlnu přenést sem, bohužel se to nepovedlo,“ litoval a snažil se vysvětlit, proč jeho tým vstoupil do bitvy s Hradcem tak nemastně neslaně. „Když z toho kolotoče skoro na dva týdny vypadnete, nevíte moc, co od návratu čekat. Kluci asi byli i trochu nervózní a chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa.“

Gólman vítězů Patrik Bartošák přiznal, že v první třetině dost stydnul, až později se boleslavská lokálka jakž takž rozchodila, ovšem z 18 střel na branku nerezultoval jediný úspěch. „Měli proti nám šance, ale když se to s prominutím sere, tak se to sere pořádně. Bohužel to na nich leží. Já jim můžu jenom popřát, aby se zvedli. Musí to být pro ně těžké, ale nesmí přestat pracovat a věřit, že se to celé otočí,“ nabádá Šťastný tábor bývalých spoluhráčů.

Jenže tady už je rada drahá. „Každý hráč zná, jaké to je, pokud se nedaří. Padá na vás deka, je potřeba to nakopnout. Kolikrát stačí jeden zápas, který něco odstartuje. Ale v momentální chvíli se jim těžko od něčeho odráží. V hlavách už to musí mít,“ ví své Šťastný.

Ten se v minulé boleslavské sezoně trápil střelecky, ale i bez jeho výrazných gólových příspěvků na tom byli Bruslaři mnohem lépe než teď. „Zažívat bych to nechtěl,“ dozná upřímně. „A jestli jsem rád, že už v Bolce nejsem? Takhle to říct nemůžu. Spoustu kluků v týmu znám a záleží mi na tom, aby se jim dařilo. Mrzí mě, kde teď jsou. Musí to být fakt blbý…“

Pro Boleslav je hořké i to, že jim odešly přesilovky. V nich byli od začátku sezony nejlepší v extralize, ale i na ně padla bída. Ve středu neproměnili 101 sekund trvající převahu o dva hráče. Cítili jste až na tribunu, jak hráče svazuje očekávání a tlak na výsledek. „Takhle dlouhá dvojnásobná přesilovka by se měla proměnit. Musíme si k tomu sednout a vymyslet nějakou další variantu, protože tyhle situace rozhodují zápasy. Jejich gólman byl v laufu, ale my pro to musíme udělat víc,“ popsal trefně Filip Pyrochta.

Zisky BK Mladá Boleslav po 18 utkáních sezona body umístění po ZČ 2023/24 12 ? 2022/23 24 10. 2021/22 31 11. 2020/21 36 3. 2019/20 32 4. 2018/19 21 8. 2017/18 26 12. 2016/17 28 10. 2015/16 32 6. 2014/15 22 10. 2011/12 18 14. 2010/11 22 14. 2009/10 26 13. 2008/09 20 14.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE